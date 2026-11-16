Xenia-Hotels-Aktie: Wells-Fargo-Analyst James Feldman mit „Buy“ – Kursziel 22 Dollar

Im dritten Quartal stieg der RevPAR vergleichbarer Hotels um 12,5 Prozent auf 184,75 US-Dollar. Die Auslastung kletterte um 3,8 Prozentpunkte auf 70 Prozent.

Das bereinigte FFO je Aktie wuchs um 56,5 Prozent auf 0,36 US-Dollar. Xenia hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an.