Kaufurteil für den Hotel-REIT: Wells-Fargo-Analyst James Feldman stuft die Xenia-Hotels-Aktie mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 22 US-Dollar. Das liegt knapp über dem Kurs von 21,92 US-Dollar laut Ratingübersicht. Xenia besitzt Luxus- und gehobene Hotels in den USA.
Xenia-Hotels-Aktie: Wells-Fargo-Analyst James Feldman mit „Buy“ – Kursziel 22 Dollar
Wells-Fargo-Analyst James Feldman stuft die Aktie von Xenia Hotels & Resorts mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 22 US-Dollar. Das liegt knapp über dem Kurs von 21,92 US-Dollar. Der Hotel-REIT steigerte das bereinigte FFO je Aktie um 56,5 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Xenia Hotels & Resorts, Inc.
- Handelssymbol
- XHR (NYSE)
- Analyst
- James Feldman
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Buy
- Kursziel
- 22 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Xenia-Hotels-Aktie
Bestes Quartal des Jahres – Feldman setzt auf Xenia
James Feldman empfiehlt die Aktie zum Kauf. Sein Kursziel liegt allerdings kaum über dem Kurs.
Im dritten Quartal stieg der RevPAR vergleichbarer Hotels um 12,5 Prozent auf 184,75 US-Dollar. Die Auslastung kletterte um 3,8 Prozentpunkte auf 70 Prozent.
Das bereinigte FFO je Aktie wuchs um 56,5 Prozent auf 0,36 US-Dollar. Xenia hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst James Feldman zu lesen ist:
Mehr Gäste, höhere Preise
Auslastung und Zimmerpreise stiegen gleichzeitig, der Durchschnittspreis um 6,4 Prozent.
Höherer Hotelgewinn
Das EBITDA vergleichbarer Hotels stieg um 29,3 Prozent auf 60,2 Millionen US-Dollar.
Mehr Gruppengeschäft
Starke Gruppen- und Geschäftsreisen trieben auch die Umsätze mit Speisen und Getränken um 15 Prozent.
Guter Oktober
Für Oktober meldet Xenia ein vorläufiges RevPAR-Plus von rund 8 Prozent.
Leichter Vergleich mit dem Vorjahr
Ein Teil des Wachstums kommt aus einem schwachen Vorjahresquartal. Für das vierte Quartal deutet die Prognose auf ein langsameres Wachstum von rund 7 Prozent hin.
Unter dem Strich stand noch ein kleiner Nettoverlust von 2,7 Millionen US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst James Feldman. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 22 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Equity Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR): Kaufen, Kursziel 22,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 17:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 17:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: James Feldman, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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