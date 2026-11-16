Die Skeptikerin bleibt dabei: Piper-Sandler-Analystin Dimple Gosai bleibt bei „Underweight“ für die X-Energy-Aktie und hebt das Kursziel nur leicht von 8 auf 9 US-Dollar. Das liegt rund 18 Prozent unter dem Kurs von 10,91 US-Dollar laut Ratingübersicht. X-Energy entwickelt kleine modulare Kernreaktoren und den dazugehörigen Brennstoff.
X-Energy-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Dimple Gosai bleibt bei „Underweight“ – Kursziel 9 Dollar unter dem Kurs
Piper-Sandler-Analystin Dimple Gosai bleibt bei „Underweight“ für die Aktie von X-Energy und hebt das Kursziel leicht von 8 auf 9 US-Dollar. Das liegt rund 18 Prozent unter dem Kurs von 10,91 US-Dollar. Die Aktie des Reaktorentwicklers ist seit dem Börsengang stark gefallen.
Steckbrief
- Unternehmen
- X-Energy, Inc.
- Handelssymbol
- XE (Nasdaq)
- Analystin
- Dimple Gosai
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Underweight (bestätigt)
- Kursziel
- 9 US-Dollar (zuvor 8 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur X-Energy-Aktie
Verkaufsempfehlung bleibt – Gosai sieht weiteres Abwärtspotenzial
Dimple Gosai hält an ihrer negativen Einschätzung fest. Ihr Kursziel liegt weiter unter dem aktuellen Kurs.
Gosai hatte X-Energy im September mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 9 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Gleichzeitig empfahl sie den Konkurrenten Oklo zum Kauf.
Entscheidend war für sie nicht die Reaktortechnik, sondern die Finanzierungsstruktur der Projekte.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Dimple Gosai zu lesen ist:
Finanzierung entscheidet
Laut Gosai entscheidet die Finanzierungsstruktur, welche Entwickler ihren ersten Reaktor bauen und Kunden gewinnen.
Hohe Bewertung
Piper Sandler sieht die Bewertung im Verhältnis zu den Umsetzungsrisiken als zu hoch.
Starke Partner
X-Energy zählt Dow, Amazon und Centrica zu seinen wichtigsten Kunden.
Viel Geld aus dem Börsengang
Beim Börsengang im April 2026 nahm X-Energy rund 1,1 Milliarden US-Dollar ein.
Schwache Branche
Aktien kleiner Reaktorentwickler sind zuletzt stark gefallen. X-Energy verlor in einem Monat rund 23 Prozent, Oklo und NuScale noch mehr.
Andere Banken sehen die Aktie deutlich positiver als Piper Sandler.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Dimple Gosai. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Underweight“ und das Kursziel von 9 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
X-Energy, Inc. (XE): Verkaufen, Kursziel 9,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Dimple Gosai, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dimple Gosai, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.