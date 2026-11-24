Die Zahlen im Einzelnen: Der Subscription-Umsatz, das wiederkehrende Abo-Geschäft, wuchs im dritten Quartal um 12,8 Prozent auf 2,532 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Eigenprognose von 2,515 Milliarden. Der Gesamtumsatz lag bei 2,705 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Beratungs- und Einführungsleistungen schrumpfte dagegen um 8 Prozent auf 173 Millionen US-Dollar. Die bereinigte operative Marge kletterte auf 31,4 Prozent, das Unternehmen hatte rund 30 Prozent in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,82 US-Dollar, der Analystenkonsens vor den Zahlen lag bei etwa 2,75 US-Dollar.

Für das Gesamtjahr hebt Workday den erwarteten Subscription-Umsatz auf 9,958 Milliarden US-Dollar an, ein Plus von 13 Prozent, und die bereinigte operative Marge auf 31,5 Prozent. Im August hatte das Unternehmen 9,94 bis 9,95 Milliarden US-Dollar und 31,0 Prozent in Aussicht gestellt. Die Anhebung ist also eher eine Feinjustierung als ein großer Sprung. Für das vierte Quartal rechnet Workday mit 2,6 Milliarden US-Dollar Subscription-Umsatz, einem Plus von rund 10 Prozent – das Wachstumstempo würde damit gegenüber dem dritten Quartal etwas nachlassen.