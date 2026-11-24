Die Workday Aktie (Ticker WDAY, ISIN US98138H1014, Nasdaq) wurde am Dienstag, dem 24. November 2026, im regulären US-Handel zuletzt bei rund 176 bis 177 US-Dollar gesehen, nach einer Tagesspanne von etwa 174 bis 185 US-Dollar. Nach US-Börsenschluss, kurz nach 22:00 Uhr MEZ, legte der Personalsoftware-Anbieter seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor: Der Umsatz stieg um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden US-Dollar, die Jahresprognose wurde leicht angehoben. Eine Reaktion der Workday Aktie nach Handelsschluss lag beim Verfassen dieser Workday Aktienanalyse noch nicht belegt vor.
Workday Aktienanalyse: Umsatz +11 Prozent, Prognose angehoben, KI-Aufträge verdreifacht – reicht das gegen die Software-Angst?
Workday hat die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresprognose angehoben. Die Workday Aktie (WDAY) steht trotzdem unter KI-Verdacht – was Zahlen, Bewertung und Workday Aktienprognose hergeben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Workday, Inc., Pleasanton (Kalifornien)
- Ticker / ISIN
- WDAY / US98138H1014
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Kurs 24.11.2026
- rund 176–177 $
- Marktkapitalisierung
- rund 42,6 Mrd. $
- KGV (erwartet)
- rund 17 (Stand 26.10., Kurs damals 208,50 $)
- Ø-Kursziel Analysten
- rund 209 $ (42 Analysten, Stand 16.09.2026)
- Nächste Zahlen
- Q4 Geschäftsjahr 2027 (Quartalsende 31.01.2027)
Stand: 24.11.2026, Kurs: letzte verfügbare Daten des Handelstags, ohne Gewähr auf Schlusskurs; übrige Angaben laut Unternehmen
Der Anlass
Was ist bei der Workday Aktie passiert?
Workday liefert mehr, als es versprochen hat – und muss sich trotzdem erklären. Denn an der Börse zählt bei Software derzeit nicht nur die Quartalszahl, sondern die Antwort auf die Frage, ob künstliche Intelligenz das Geschäft mit Personal- und Finanzsoftware stärkt oder aushöhlt.
Die Zahlen im Einzelnen: Der Subscription-Umsatz, das wiederkehrende Abo-Geschäft, wuchs im dritten Quartal um 12,8 Prozent auf 2,532 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Eigenprognose von 2,515 Milliarden. Der Gesamtumsatz lag bei 2,705 Milliarden US-Dollar. Das Geschäft mit Beratungs- und Einführungsleistungen schrumpfte dagegen um 8 Prozent auf 173 Millionen US-Dollar. Die bereinigte operative Marge kletterte auf 31,4 Prozent, das Unternehmen hatte rund 30 Prozent in Aussicht gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 2,82 US-Dollar, der Analystenkonsens vor den Zahlen lag bei etwa 2,75 US-Dollar.
Für das Gesamtjahr hebt Workday den erwarteten Subscription-Umsatz auf 9,958 Milliarden US-Dollar an, ein Plus von 13 Prozent, und die bereinigte operative Marge auf 31,5 Prozent. Im August hatte das Unternehmen 9,94 bis 9,95 Milliarden US-Dollar und 31,0 Prozent in Aussicht gestellt. Die Anhebung ist also eher eine Feinjustierung als ein großer Sprung. Für das vierte Quartal rechnet Workday mit 2,6 Milliarden US-Dollar Subscription-Umsatz, einem Plus von rund 10 Prozent – das Wachstumstempo würde damit gegenüber dem dritten Quartal etwas nachlassen.
|Kennzahl
|Q3 2027
|Q3 2026
|Veränderung
|Gesamtumsatz
|2.705 Mio. $
|2.432 Mio. $
|+11,2 %
|Subscription-Umsatz
|2.532 Mio. $
|2.244 Mio. $
|+12,8 %
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|850 Mio. $
|692 Mio. $
|+22,8 %
|Bereinigte operative Marge
|31,4 %
|28,5 %
|+2,9 Punkte
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|2,82 $
|2,32 $
|+21,6 %
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|0,96 $
|0,94 $
|+2,1 %
|Free Cashflow
|691 Mio. $
|550 Mio. $
|+25,6 %
|12-Monats-Subscription-Backlog
|9.216 Mio. $
|–
|+12,3 %
Bereinigt = non-GAAP, ohne unter anderem Restrukturierungskosten. Konsens-Werte: Analystenschätzungen vor Veröffentlichung, Stand 17.11.2026.
Quelle: Workday-Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026; Analystenkonsens
Das Geschäft
Wie verdient Workday sein Geld?
Workday ist einer der großen Anbieter von Cloud-Software für Personalwesen und Finanzen: Gehaltsabrechnung, Personalplanung, Rechnungswesen. Die Kunden zahlen jährliche Abonnements, die Verträge laufen meist mehrere Jahre. Deshalb ist der Auftragsbestand eine zentrale Kennzahl. Der Backlog der kommenden zwölf Monate wuchs um 12,3 Prozent auf 9,216 Milliarden US-Dollar, der gesamte Subscription-Auftragsbestand legte um 6,1 Prozent auf 27,548 Milliarden US-Dollar zu. Das langsamere Wachstum des Gesamtbestands ist ein Punkt, den Analysten genau lesen dürften.
Die Antwort auf die KI-Sorge liefert das Management mit eigenen Zahlen: KI-Produkte brachten im dritten Quartal nach Unternehmensangaben knapp 150 Millionen US-Dollar neuen Jahresvertragswert, mehr als das Dreifache des Vorjahres. Über 2.200 Kernkunden haben mindestens ein KI-Produkt gekauft, rund ein Viertel mehr als im Vorquartal. Konzernchef Aneel Bhusri, der im Februar an die Spitze zurückgekehrt war, spricht von den innovationsstärksten Quartalen der Firmengeschichte. Workday hat zudem die Identitätsplattform C1.ai übernommen, abgeschlossen am 23. November.
Die Bewertung
Wie günstig ist die Workday Aktie?
Der Kurs hat sich seit dem Schlusshoch von 233,69 US-Dollar im November 2025 deutlich vom Gipfel entfernt, liegt aber klar über dem Schlusstief von 112,50 US-Dollar vom 10. April 2026. Bei rund 176 US-Dollar ergibt sich eine Marktkapitalisierung von etwa 42,6 Milliarden US-Dollar. Das erwartete KGV lag Ende Oktober bei rund 17, gerechnet auf einen damaligen Kurs von 208,50 US-Dollar; beim heutigen Kurs wäre der Wert entsprechend niedriger. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis betrug nach den Branchenverlusten vom 17. November rund 4,4 und lag damit über dem Schnitt des S&P 500 von etwa 3,2.
Auffällig ist die Kapitalverwendung. Workday hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres eigene Aktien für rund 3,7 Milliarden US-Dollar zurückgekauft, allein im dritten Quartal für 750 Millionen. Gleichzeitig platzierte das Unternehmen im Quartal Anleihen über 2,5 Milliarden US-Dollar. Die Finanzverbindlichkeiten liegen bei rund 5,5 Milliarden US-Dollar, dem stehen flüssige Mittel und Wertpapiere von 5,6 Milliarden US-Dollar gegenüber. Ein Restrukturierungsprogramm kostete im Quartal 51 Millionen US-Dollar und belastete den GAAP-Gewinn je Aktie mit 0,21 US-Dollar; deshalb liegt der GAAP-Wert mit 0,96 US-Dollar so weit unter dem bereinigten.
Die Profis
Was sagen Analysten zur Workday Aktienprognose?
Für die Workday Aktienprognose gilt: Der Analystenkonsens ist gespalten. Zuletzt belegt ist eine Zählung von 42 Analysten mit 20 Kaufempfehlungen, 19 Halteempfehlungen und 3 Verkaufsempfehlungen (Stand 16. September 2026), das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 209 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Nach den Zahlen vom Dienstag dürften viele Häuser ihre Schätzungen anpassen. Alle genannten Werte sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
|Kennzahl
|Wert
|Analysten (Anzahl)
|42
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|20 / 19 / 3
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 209 $
|Erwartetes KGV (Stand 26.10.)
|rund 17
|Kurs 24.11.2026
|rund 176–177 $
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de. Kursziele können sich nach den Zahlen vom 24.11.2026 verändert haben.
Quelle: Analystenkonsens, Stand 16.09.2026 bzw. 26.10.2026
Aus den Daten der vergangenen Wochen lässt sich das Stimmungsbild ablesen. Am 17. November, als die gesamte Anwendungssoftware-Branche unter Druck stand, verlor die Workday Aktie 5,8 Prozent auf 182,80 US-Dollar. Auslöser waren die verbreitete Sorge vor KI-Konkurrenz und technische Verwerfungen im Sektor. Medienberichten zufolge hatte es im August Gespräche eines Finanzinvestors über eine mögliche Übernahme gegeben, bestätigt wurde das nicht.
Der Chart
Was zeigt die Charttechnik der Workday Aktie?
Belegbare Werte für die 50- und 200-Tage-Linie liegen für den heutigen Handelstag nicht vor. Beschreibend lässt sich festhalten: Die Aktie bewegte sich am Dienstag in einer Spanne zwischen etwa 174 und 185 US-Dollar, die Marke von 182,80 US-Dollar vom 17. November und die Zone um 175 US-Dollar sind damit aktuelle Orientierungspunkte. Nach oben markiert das Novemberhoch 2025 bei 233,69 US-Dollar die große Marke, nach unten das Apriltief bei 112,50 US-Dollar.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Workday Aktie jetzt?
Reaktion nach den Zahlen
Wie reagiert die Workday Aktie im US-Handel am Mittwoch auf Umsatz, Marge und die angehobene Prognose?
Telefonkonferenz
Die Aussagen des Managements zu KI-Verträgen, zum langsameren Wachstum im vierten Quartal und zur Verwendung der Rückkäufe.
Auftragsbestand
Ob sich das Wachstum des gesamten Subscription-Auftragsbestands von 6,1 Prozent in den kommenden Quartalen stabilisiert.
Nächster Bericht
Die Zahlen zum vierten Quartal, also zum Geschäftsjahr bis 31. Januar 2027, bringen den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2028.
FAQ
Häufige Fragen zur Workday Aktie
Wie hat Workday im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,82 US-Dollar. Das Unternehmen hob die Jahresprognose leicht an.
Wie lautet die aktuelle Workday Aktienprognose der Analysten? Zuletzt belegt war ein durchschnittliches Kursziel von rund 209 US-Dollar bei 42 Analysten (Stand 16. September 2026). Das ist die Einschätzung Dritter, keine eigene Prognose.
Ist die Workday Aktie günstig bewertet? Das erwartete KGV lag Ende Oktober bei rund 17, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei etwa 4,4. Ob das günstig oder teuer ist, hängt davon ab, wie sehr man dem Wachstum und der KI-Strategie vertraut.
Warum steht die Workday Aktie unter Druck? Die gesamte Anwendungssoftware-Branche leidet unter der Sorge, dass KI-Agenten klassische Programme ersetzen könnten. Am 17. November fiel die Aktie an einem Tag um 5,8 Prozent.
Wann sind die nächsten Workday-Zahlen fällig? Die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 folgen nach Quartalsende am 31. Januar 2027.
Fazit
Workday Aktienanalyse: Die Zahlen stimmen, das Vertrauen fehlt noch
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