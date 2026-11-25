Workday schlägt die Gewinnerwartungen, und die Aktie fällt trotzdem: Nachbörslich verliert das Papier 7,38% auf 166,01 Dollar, nachdem es regulär bei 179,23 Dollar (+1,79%) geschlossen hatte. Der Grund liegt anders, als oft berichtet.
Workday Aktienanalyse: -7% nachbörslich trotz Gewinnsprung - Wie gefährlich ist die Wachstumsbremse im Abo-Geschäft?
Workday übertrifft im dritten Quartal die Gewinnerwartungen, doch die Aktie fällt nachbörslich um 7,4% auf 166,01 Dollar. Die Workday Aktienanalyse zeigt, warum nicht der Free Cashflow, sondern der Abo-Ausblick den Kurs belastet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Workday, Inc.
- ISIN
- US98138H1014
- Ticker
- WDAY (Nasdaq, S&P 500)
- Sitz
- Pleasanton (Kalifornien)
- Branche
- Unternehmenssoftware (HR, Finanzen)
- Mitarbeiter
- 20.941 zum Quartalsende
- Kunden
- rund 11.500, über 65% der Fortune 500
- Liquidität
- 5,643 Mrd. $
Stand: 24.11.2026, Regulärer Schluss 179,23 $, nachbörslicher Kurs laut Investing.com
Der Free Cashflow ist nicht das Problem: Er stieg im dritten Quartal um 25,8% auf 691 Mio. Dollar, und die Jahresprognose von 3,18 Mrd. Dollar wurde bestätigt. Belastet hat laut übereinstimmenden Berichten der Ausblick auf die Abo-Umsätze im vierten Quartal: 2,600 Mrd. Dollar (+10%), knapp unter den erwarteten 2,61 Mrd. Dollar und eine deutliche Verlangsamung.
Die Aktie stand schon vorher unter Druck. Im Vormonat hatte sie rund 15% auf etwa 175 Dollar verloren, im Software-Sektor belastet die Sorge, KI könnte Lizenzen pro Nutzer ersetzen.
Quartalszahlen
Q3 GJ 2027: Margen stark, Wachstum bremst
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Veränderung
|Umsatz
|2,705 Mrd. $
|+11,2%
|Abo-Umsatz
|2,532 Mrd. $
|+12,8%
|Bereinigtes EPS
|2,82 $
|Konsens 2,74 $
|Non-GAAP-Marge
|31,4%
|+294 Basispunkte
|GAAP-Nettogewinn
|237 Mio. $
|Vorjahr 252 Mio. $
|Operativer Cashflow
|735 Mio. $
|+25%
|Free Cashflow
|691 Mio. $
|+26%
|cRPO
|9,216 Mrd. $
|+12,3%
|Gesamter Backlog
|27,548 Mrd. $
|+6,1%
Quartalsende 31.10.2026. cRPO = Abo-Backlog der nächsten zwölf Monate.
Quelle: Workday, Mitteilung zum Q3 GJ 2027
Auffällig: Das GAAP-Ergebnis ist durch 51 Mio. Dollar Restrukturierung (rund 2,5% Stellenabbau) belastet. Die KI-Produkte erreichen einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 750 Mio. Dollar (+130%) mit rund 150 Mio. Dollar neuem Vertragswert. Der cRPO-Zuwachs ist teils durch vorgezogene Verlängerungen geprägt.
Prognose
Ausblick: Abo-Wachstum rund 11% im nächsten Jahr
|Kennzahl
|GJ 2027
|Rahmen GJ 2028
|Abo-Umsatz
|9,958 Mrd. $ (+13%)
|Wachstum rund 11%
|Non-GAAP-Marge
|31,5%
|mindestens 33%
|Operativer Cashflow
|3,45 Mrd. $
|-
|Free Cashflow
|3,18 Mrd. $
|-
Unternehmensprognose und Rahmen, keine Prognose von aktiencheck.de. Formale Prognose GJ 2028 folgt im Februar.
Quelle: Workday, 24.11.2026
Auffällig ist die Kapitalverwendung: In neun Monaten kaufte Workday Aktien für 3,7 Mrd. Dollar zurück, das 2,1-Fache des Free Cashflows von 1,767 Mrd. Dollar, und nahm 2,5 Mrd. Dollar Anleihen auf. Im dritten Quartal flossen 750 Mio. Dollar in den Rückkauf (3,8 Mio. Aktien).
Analysten: Neue Einstufungen nach den Zahlen lagen noch nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel vor den Zahlen betrug laut Perplexity Finance rund 209 Dollar.
Chartbild
Workday Aktie technisch: Abwärtstrend über Monate
Die Aktie steckt im Abwärtstrend des Software-Sektors. Fällt sie unter rund 166 Dollar, würde das Tief vom Oktober und November getestet. Der reguläre Schlusskurs von 179,23 Dollar markiert die nächste Orientierung nach oben. Konkrete Marken aus Primärquellen fehlen.
Ausblick
Workday Aktie Prognose: drei Perspektiven
Kurzfristig: Eröffnung am 25.11.
Der Handel zeigt, ob die nachbörslichen Abschläge bleiben. Unter 166 Dollar wäre das Chartbild angeschlagen.
Mittelfristig: Wachstumsziel im Februar
Die formale Prognose für das Geschäftsjahr 2028 zeigt, ob 11% Abo-Wachstum realistisch sind.
Langfristig: KI als Chance und Risiko
Gelingt der Umbau zur Agenten-Plattform, kann Workday Wachstum zurückgewinnen. Das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur Workday Aktie
Warum fällt die Workday Aktie nachbörslich? Der Ausblick auf das Abo-Wachstum im vierten Quartal liegt knapp unter den Erwartungen und signalisiert eine Verlangsamung.
Hat Workday beim Free Cashflow enttäuscht? Nein, der Free Cashflow stieg um 26% auf 691 Mio. Dollar.
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