Der Free Cashflow ist nicht das Problem: Er stieg im dritten Quartal um 25,8% auf 691 Mio. Dollar, und die Jahresprognose von 3,18 Mrd. Dollar wurde bestätigt. Belastet hat laut übereinstimmenden Berichten der Ausblick auf die Abo-Umsätze im vierten Quartal: 2,600 Mrd. Dollar (+10%), knapp unter den erwarteten 2,61 Mrd. Dollar und eine deutliche Verlangsamung.