Die Workday Aktie ist nach Vorlage der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel unter Druck geraten. Je nach Zeitpunkt lag das Minus zwischen 4 und 7 Prozent. Dabei hatte der Anbieter von Software für Personal- und Finanzverwaltung die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen und seine Jahresprognose angehoben. Doch Anleger blickten auf etwas anderes: die Geschwindigkeit des Wachstums.
Workday Aktie rutscht trotz Zahlenplus ab – der Ausblick verunsichert die Anleger
Die Workday Aktie gerät nachbörslich unter Druck, obwohl der Softwarekonzern die Erwartungen übertrifft und die Jahresprognose anhebt. Das Problem liegt im Kleingedruckten: Das Wachstum verlangsamt sich, besonders in den USA. Dagegen wächst das KI-Geschäft rasant. Die Analyse zeigt, worauf es jetzt ankommt.
Die Zahlen
Solide Werte mit Rekordmarge
Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 2,705 Milliarden Dollar. Die Abo-Erlöse, das Herzstück des Geschäftsmodells, legten um 12,8 Prozent auf 2,532 Milliarden Dollar zu. Besonders stark entwickelte sich die Profitabilität: Die bereinigte operative Marge kletterte von 28,5 auf 31,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,82 Dollar über der Konsensschätzung von 2,75 Dollar. Dazu kaufte Workday eigene Aktien für 750 Millionen Dollar zurück.
Ein Lichtblick ist das KI-Geschäft. Die wiederkehrenden Jahreserlöse mit KI-Produkten, darunter digitale Assistenten für Personalabteilungen, sollen laut Zusammenfassungen der Telefonkonferenz um rund 130 Prozent auf etwa 750 Millionen Dollar gestiegen sein. Für die Workday Aktie ist das wichtig, denn viele Investoren fürchten, dass KI klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnte.
Das Problem
Das Wachstum verliert an Tempo
Für das vierte Quartal erwartet Workday Abo-Erlöse von 2,6 Milliarden Dollar. Das entspricht nur noch rund 10 Prozent Wachstum. Für das Gesamtjahr wurde die Abo-Prognose zwar auf 9,958 Milliarden Dollar angehoben, ein Plus von 13 Prozent. Für das kommende Geschäftsjahr stellte das Management aber nur noch rund 11 Prozent Abo-Wachstum in Aussicht, bei einer operativen Marge von mindestens 33 Prozent. Weniger Wachstum, mehr Gewinn: Diese Formel überzeugt Anleger der Workday Aktie derzeit nicht.
Auch die Auftragsbücher senden gemischte Signale. Der Auftragsbestand für die nächsten zwölf Monate wuchs um 12,3 Prozent auf 9,216 Milliarden Dollar. Der gesamte vertraglich gesicherte Abo-Bestand legte dagegen nur um 6,1 Prozent auf 27,5 Milliarden Dollar zu. Im wichtigsten Markt, den USA, hat sich das Wachstum zudem spürbar abgekühlt.
Workday verdient so viel wie nie – aber die Börse bezahlt Softwarekonzerne derzeit für Wachstum, nicht für Margen.
Häufige Fragen zur Workday Aktie
Warum fällt die Workday Aktie trotz guter Zahlen?
Die Prognose für das vierte Quartal deutet auf nur noch rund 10 Prozent Abo-Wachstum hin. Für das kommende Geschäftsjahr stellt Workday etwa 11 Prozent in Aussicht. Anleger hatten auf mehr Dynamik gehofft.
Wie wichtig ist KI für Workday?
Das KI-Geschäft wächst laut Zusammenfassungen der Telefonkonferenz um rund 130 Prozent. Es ist aber im Verhältnis zum Gesamtumsatz noch klein.
Wie profitabel ist Workday?
Die bereinigte operative Marge lag im dritten Quartal bei 31,4 Prozent. Für das nächste Geschäftsjahr peilt das Management mindestens 33 Prozent an.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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