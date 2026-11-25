Warum fällt die Workday Aktie trotz guter Zahlen?

Die Prognose für das vierte Quartal deutet auf nur noch rund 10 Prozent Abo-Wachstum hin. Für das kommende Geschäftsjahr stellt Workday etwa 11 Prozent in Aussicht. Anleger hatten auf mehr Dynamik gehofft.

Wie wichtig ist KI für Workday?

Das KI-Geschäft wächst laut Zusammenfassungen der Telefonkonferenz um rund 130 Prozent. Es ist aber im Verhältnis zum Gesamtumsatz noch klein.

Wie profitabel ist Workday?

Die bereinigte operative Marge lag im dritten Quartal bei 31,4 Prozent. Für das nächste Geschäftsjahr peilt das Management mindestens 33 Prozent an.