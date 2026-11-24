Die Aktie hat seit Mitte November kräftig nachgegeben. Am 17.11. fiel sie um 5,8 Prozent auf 182,80 Dollar, ohne Nachricht aus dem Unternehmen: Der gesamte Anwendungssoftware-Sektor wurde vor dem Börsengang von Anthropic verkauft, Salesforce verlor rund 9 Prozent, ServiceNow rund 6,5 Prozent. Die Sorge: KI-Agenten könnten klassische, nach Nutzerplätzen abgerechnete Unternehmenssoftware verdrängen. Am Freitag, 20.11., schloss Workday bei 174,52 Dollar; auf Monatssicht beträgt das Minus rund 15 Prozent. Der Schlusskurs vom Montag ist aus Tagesbewegung und Kursdaten abgeleitet.

Zusätzlichen Zündstoff liefert der Bericht vom 13.08.2026, wonach der Finanzinvestor Silver Lake Gespräche über eine Übernahme geführt haben soll; die Aktie sprang damals um rund 17 Prozent. Eine Einigung wurde nicht gemeldet, das Unternehmen äußerte sich nicht.