Die Workday Aktie (ISIN US98138H1014, Ticker WDAY) schloss am Montag an der Nasdaq bei rund 176,08 US-Dollar, ein Plus von knapp 1 Prozent, während der Markt um mehr als 6 Prozent sprang. Heute Abend steht der Härtetest an: Workday berichtet nach US-Börsenschluss über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027. Die Workday Aktienprognose der Analysten ist vorsichtig positiv, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 212 Dollar – gut 20 Prozent über dem Kurs. Die Häuser sind aber gespalten: 14 raten zum Kaufen, 15 zum Halten.
Workday Aktie Prognose vor den Zahlen: Analysten-Ziele von 180 bis 238 Dollar – reicht die KI-Story gegen die Software-Angst?
Workday meldet heute nach US-Börsenschluss (22:30 Uhr MEZ Telefonkonferenz) die Zahlen zum dritten Quartal. Die Workday Aktienprognose der Analysten: Im Schnitt rund 212 Dollar Kursziel bei einem Kurs um 176 Dollar – der Optionsmarkt preist eine Bewegung von rund 10 Prozent ein.
Was ist passiert?
Warum steht die Workday Aktie vor den Zahlen unter Druck?
Die Aktie hat seit Mitte November kräftig nachgegeben. Am 17.11. fiel sie um 5,8 Prozent auf 182,80 Dollar, ohne Nachricht aus dem Unternehmen: Der gesamte Anwendungssoftware-Sektor wurde vor dem Börsengang von Anthropic verkauft, Salesforce verlor rund 9 Prozent, ServiceNow rund 6,5 Prozent. Die Sorge: KI-Agenten könnten klassische, nach Nutzerplätzen abgerechnete Unternehmenssoftware verdrängen. Am Freitag, 20.11., schloss Workday bei 174,52 Dollar; auf Monatssicht beträgt das Minus rund 15 Prozent. Der Schlusskurs vom Montag ist aus Tagesbewegung und Kursdaten abgeleitet.
Zusätzlichen Zündstoff liefert der Bericht vom 13.08.2026, wonach der Finanzinvestor Silver Lake Gespräche über eine Übernahme geführt haben soll; die Aktie sprang damals um rund 17 Prozent. Eine Einigung wurde nicht gemeldet, das Unternehmen äußerte sich nicht.
Geschäftsmodell
Womit verdient Workday Geld – und was bedeutet das für die Workday Aktie 2026/2027?
Workday verkauft Cloud-Software für Personalwesen (HR), Finanzen und Planung an Großunternehmen, fast ausschließlich über Abonnements. Das macht die Erlöse gut planbar, bindet die Kunden aber an die Zahl der Nutzer und der Beschäftigten – genau hier setzt die KI-Debatte an. Workday hält dagegen: Der Umsatz mit eigenen KI-Agenten lag nach Unternehmensangaben bei rund 600 Millionen Dollar jährlich wiederkehrendem Umsatz, und mehr als ein Viertel des Neugeschäfts im zweiten Quartal entfiel auf KI-Produkte. Gleichzeitig baut das Unternehmen Stellen ab: Ende September wurden rund 2,5 Prozent der Belegschaft gestrichen.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie sieht die Workday Prognose des Konzerns aus?
Im zweiten Quartal (berichtet am 27.08.2026) erzielte Workday laut Unternehmensmitteilung 2,649 Milliarden Dollar Umsatz (+12,8 %), davon 2,471 Milliarden aus Abonnements (+13,9 %). Die bereinigte operative Marge betrug 31,1 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie 2,75 Dollar, der freie Cashflow 460 Millionen Dollar. Der 12-Monats-Auftragsbestand (cRPO) lag bei 9,034 Milliarden Dollar (+14,2 %). Im Quartal flossen 1,3 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe; das Management genehmigte ein neues Programm über bis zu 4 Milliarden Dollar.
Für das laufende dritte Quartal erwartet das Unternehmen rund 2,515 Milliarden Dollar Abonnementumsatz (+12 %), eine bereinigte operative Marge von rund 30,0 Prozent und ein cRPO-Wachstum von 11 bis 12 Prozent. Für das Gesamtjahr (bis 31.01.2027) liegt die Prognose bei 9,94 bis 9,95 Milliarden Dollar Abonnementumsatz (+13 %), 31,0 Prozent bereinigter Marge und rund 3,18 Milliarden Dollar freiem Cashflow.
|Kennzahl
|Ausblick Q3 (Unternehmen)
|Erwartung Q3 (Konsens)
|Gesamtumsatz
|–
|ca. 2,69 Mrd. $ (+10,6 %)
|Abonnementumsatz
|ca. 2,515 Mrd. $ (+12 %)
|nicht belegt
|Operative Marge (non-GAAP)
|ca. 30,0 %
|nicht belegt
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|–
|ca. 2,75 $
|cRPO-Wachstum
|11–12 %
|nicht belegt
Geschäftsjahr bis 31. Januar; Ergebnis je Aktie bereinigt (non-GAAP). Konsens-Werte vor den Zahlen, Stand 16.–23.11.2026. Schätzungen sind keine Garantie.
Quelle: Unternehmensmitteilung 27.08.2026; Analysten-Konsens
Entscheidend dürfte weniger der Gewinn sein als das cRPO-Wachstum und die Aussagen zum Geschäftsjahr 2028: Im August hatte das Management dafür rund 11 Prozent Abonnementwachstum und mindestens zwei Prozentpunkte mehr Marge genannt. Die cRPO-Guidance lag damals unter dem, was Analysten zuvor erwartet hatten.
Analysten
Wie lautet die Workday Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist gespalten. Nach einer Erhebung vom 20.11. raten von 30 Analysten der letzten drei Monate 14 zum Kaufen, 15 zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt rund 212 Dollar, die Spanne reicht von 164 bis 275 Dollar. Eine zweite Erhebung kommt auf einen Durchschnitt von rund 209 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Garantie.
Kursziele im Detail
Welches Kursziel trauen Analysten der Workday Aktie zu?
Vor den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Haltung bestätigt oder angepasst. Barclays belässt „Overweight“ mit 223 Dollar (zuvor 224), UBS senkte am 19.11. auf 200 Dollar (zuvor 210), Cantor Fitzgerald sieht 205 Dollar. Bei Morgan Stanley bleibt Adam Wood bei „Underweight“ und 180 Dollar – das niedrigste Ziel der Auswahl liegt damit nur gut 2 Prozent über dem Kurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bernstein (Mark Moerdler)
|Outperform
|238 $
|15.10.2026
|Analystenstudie
|Barclays (Raimo Lenschow)
|Overweight
|223 $ (zuvor 224 $)
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Oppenheimer (Brian Schwartz)
|Outperform
|220 $
|12.11.2026
|Analystenstudie
|Cantor Fitzgerald (Matthew VanVliet)
|Overweight
|205 $
|19.11.2026
|Analystenstudie
|UBS (Taylor McGinnis)
|Neutral
|200 $ (zuvor 210 $)
|19.11.2026
|Analystenstudie
|Morgan Stanley (Adam Wood)
|Underweight
|180 $
|20.11.2026
|Analystenstudie
Kursziele in US-Dollar. Datum = Veröffentlichung bzw. Bestätigung der Studie. Ratings und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Piper Sandler äußerte sich am 17.11. vorsichtiger: Die Überzeugung in den Silver-Lake-Boden sei geschwächt, das dritte Quartal sei der Prüfstein für das Abonnementwachstum im zweiten Halbjahr.
Bewertung
Ist die Workday Aktie im Vergleich zu Salesforce und ServiceNow günstig?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis der Workday Aktie liegt bei rund 4,4. Cantor rechnet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 30 auf das GAAP-Ergebnis je Aktie des Geschäftsjahres 2028. Salesforce wurde zuletzt mit einem erwarteten KGV im niedrigen zweistelligen Bereich gehandelt (Kurs 185,46 Dollar, Zahlen am 2. Dezember), ServiceNow mit rund 22 bei einem deutlich höheren Umsatzwachstum von knapp 22 Prozent. Workday wächst mit rund 13 Prozent langsamer, hat dafür eine höhere Marge als im Vorjahr. Belastbare Vergleichswerte für SAP und Oracle lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der Workday Aktie aus?
Das 52-Wochen-Tief liegt bei 110,36 Dollar (intraday), das Schlusskurs-Hoch bei 233,69 Dollar vom 25.11.2025. Vor dem Ausverkauf notierte die Aktie noch über der 200-Tage-Linie von rund 196 Dollar; nach dem Rückgang auf 176 Dollar dürfte sie darunter liegen. Nach früheren Zahlen bewegte sich der Kurs in einer Spanne von 181 bis 213 Dollar. Das ist eine Beschreibung, keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Welche Szenarien diskutieren Analysten für die Workday Aktie?
|Szenario
|Kursziel
|Wer sieht das so
|Annahme
|Bull-Case
|220–275 $
|Bernstein, Oppenheimer; höchstes Ziel der Erhebung
|KI-Umsatz beschleunigt, cRPO-Wachstum stabilisiert sich
|Base-Case
|rund 212 $
|Analysten-Konsens
|Quartal im Rahmen, Guidance für 2028 bestätigt
|Bear-Case
|164–180 $
|Morgan Stanley; niedrigstes Ziel der Erhebung
|KI-Agenten drücken Sitzplatz-Geschäft, Wachstum fällt unter 12 %
Bandbreite der Kursziele von Analystenhäusern, keine eigene Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Workday Aktie jetzt?
Heute, 24.11.2026: Zahlen zum dritten Quartal nach US-Börsenschluss, Telefonkonferenz um 22:30 Uhr MEZ (16:30 Uhr New Yorker Zeit).
02.12.2026: Zahlen von Salesforce als Branchen-Signal.
Neue Kursziele der Analysten nach den Zahlen.
Fortschritte bei KI-Produkten und mögliche Neuigkeiten zu Silver Lake.
FAQ
Häufige Fragen zur Workday Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Workday Aktienprognose der Analysten? Der Durchschnitt liegt bei rund 212 Dollar, die Spanne reicht von 164 bis 275 Dollar; 14 von 30 Analysten raten zum Kaufen, 15 zum Halten. Das sind Einschätzungen Dritter.
Was erwartet Workday selbst im dritten Quartal? Rund 2,515 Milliarden Dollar Abonnementumsatz (+12 %), eine bereinigte operative Marge von rund 30 Prozent und cRPO-Wachstum von 11 bis 12 Prozent.
Was ist das Kursziel der Workday Aktie 2026/2027? Die genannten Häuser reichen von 180 bis 238 Dollar, der Konsens liegt bei rund 212 Dollar.
Wann kommen die nächsten Workday Zahlen? Heute, 24.11.2026, nach US-Börsenschluss.
Welche Risiken hat die Workday Aktie? KI-Verdrängungsangst, langsameres Wachstum, hohe Kursschwankungen rund um die Zahlen und das Dollar-Währungsrisiko.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweils genannten Analystenhäusern und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Bernstein, Barclays, Oppenheimer, Cantor Fitzgerald, UBS, Morgan Stanley.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.