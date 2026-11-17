Die Workday Aktie (Ticker WDAY, Nasdaq; ISIN US98138H1014) gerät am Dienstag in den Sog eines Ausverkaufs bei Softwarewerten: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) kostete das Papier 185,60 US-Dollar, 4,36 Prozent weniger als am Vorabend – das war der letzte Platz im Nasdaq 100. Die Workday Aktienprognose der Analysten liegt höher: Im Schnitt sehen 43 von MarketBeat erfasste Experten den Wert bei 202,10 Dollar, rund 9 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Workday Aktie Prognose: Software-Ausverkauf vor den Zahlen, Analysten sehen im Schnitt gut 200 Dollar – was müssen die Q3-Zahlen am 24. November liefern?
Die Workday Aktie ist am Dienstag größter Verlierer im Nasdaq 100 und fällt unter die 50-Tage-Linie. Die Workday Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 202,10 US-Dollar, die Ziele reichen von 92 bis 275 Dollar. Was Unternehmensprognose, Konsens für 2027, Kursziele, Bewertung, Silver-Lake-Spekulation und Szenarien eine Woche vor den Quartalszahlen für die Workday Aktie bedeuten.
Für die Workday Aktie Prognose ist das Timing heikel. In genau einer Woche, am 24. November, legt der Anbieter von Personal- und Finanzsoftware seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Und die Übernahmefantasie um den Finanzinvestor Silver Lake, die den Kurs seit August gestützt hat, verliert nach Einschätzung von Piper Sandler an Überzeugungskraft.
Branchenbewegung statt Firmennachricht
Eine Unternehmensmeldung oder Abstufung gibt es heute nicht. Workday fällt im Gleichschritt mit Intuit, Adobe und Salesforce.
Abo-Wachstum knapp zweistellig
Workday erwartet für das laufende Geschäftsjahr 9,94 bis 9,95 Mrd. Dollar Abo-Erlöse, ein Plus von rund 13 Prozent. Für das Folgejahr hat das Management laut Piper Sandler rund 11 Prozent in Aussicht gestellt.
Analysten mehrheitlich abwartend
Laut MarketBeat raten 22 von 43 Analysten zum Kauf, 19 zum Halten und 2 zum Verkauf. Piper Sandler bestätigte heute „Neutral“ mit Kursziel 190 Dollar.
Bewertung im Mittelfeld der Branche
Mit einem KGV von knapp 17 auf Basis der bereinigten Konsensschätzung ist die Workday Aktie günstiger als SAP oder ServiceNow.
Der Auslöser
Warum fällt die Workday Aktie eine Woche vor den Zahlen?
Der Abschlag zeichnete sich bereits vorbörslich ab, als Workday rund 5,7 Prozent tiefer gehandelt wurde. Eine eigene Schlagzeile gab es nicht: Unter Druck stehen am Dienstag nahezu alle Anbieter von Unternehmenssoftware. Laut finanzen.net folgten Workday kurz nach Handelsbeginn Intuit, Thomson Reuters und Adobe auf den hinteren Plätzen des Nasdaq 100, im Dow Jones war Salesforce mit gut 5 Prozent Minus Schlusslicht. Im Hintergrund steht die seit Monaten schwelende Sorge, dass KI-Agenten klassische, pro Nutzer abgerechnete Software verdrängen könnten. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am Abend und auf den für Donnerstag geplanten Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic.
Dazu kommt die Frage, was aus der Übernahmespekulation wird. Mitte August hatte Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, Silver Lake führe Gespräche über eine Übernahme von Workday; im Raum stand ein Volumen von rund 43 Milliarden Dollar, die Aktie sprang damals um etwa 17 Prozent. Eine offizielle Ankündigung gibt es bis heute nicht. Piper Sandler schreibt laut Investing.com, die Berichte könnten eine Untergrenze für die Bewertung setzen. Die Überzeugung der Anleger habe aber nachgelassen, seit Silver Lake Interesse an einem anderen Softwareunternehmen gezeigt habe – Anfang November hatte Reuters über Gespräche von Silver Lake und dem saudischen Staatsfonds PIF zur Übernahme von Unity berichtet.
Geschäftsmodell
Womit verdient Workday sein Geld?
Workday vermietet Software für Personalwesen (Human Capital Management) und Finanzbuchhaltung als Abonnement aus der Cloud. Rund 93 Prozent der Erlöse sind Abo-Umsätze, der Rest stammt aus Beratung und Einführungsprojekten. Abgerechnet wurde traditionell vor allem nach der Zahl der Mitarbeiter eines Kunden. Genau dieses Modell steht in der KI-Debatte im Fokus: Workday setzt deshalb auf eigene KI-Agenten, die über sogenannte Flex Credits nutzungsabhängig bezahlt werden, und kooperiert mit Anthropic. Laut Piper Sandler nutzen mehr als 5.500 Kunden die Agenten, der jährlich wiederkehrende Umsatz mit agentischer KI liegt bei rund 600 Millionen Dollar.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Workday Aktienprognose des Unternehmens?
Operativ wächst Workday stabil zweistellig – die Frage ist, ob sich das Tempo hält.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Mai bis Juli 2026) stieg der Umsatz um 12,8 Prozent auf 2,649 Milliarden Dollar, die Abo-Erlöse legten um 13,9 Prozent auf 2,471 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,75 Dollar und damit über der Erwartung von 2,61 Dollar. Über die vergangenen zwölf Monate kam Workday laut Investing.com auf 10,15 Milliarden Dollar Umsatz bei einer Bruttomarge von 75,8 Prozent. Zudem legte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über 4 Milliarden Dollar auf; eine Dividende zahlt Workday nicht.
Für das dritte Quartal stellt das Management Abo-Erlöse von 2,515 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von 12 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 (bis Ende Januar) sollen es 9,94 bis 9,95 Milliarden Dollar werden. Für das Geschäftsjahr 2028 hat Workday laut Piper Sandler ein erstes Abo-Wachstum von etwa 11 Prozent skizziert und für dieses Jahr eine Beschleunigung der neu abgeschlossenen Jahresvertragswerte versprochen.
|Kennzahl
|Prognose Workday
|Konsens GJ 2027e
|Konsens GJ 2028e
|Umsatz
|–
|10,67 Mrd. $ (+11,7 %)
|11,78 Mrd. $ (+10,4 %)
|Abo-Erlöse
|9,94–9,95 Mrd. $ (+13 %); GJ 2028 rund +11 %
|–
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|–
|11,09 $
|13,24 $
|KGV (bereinigt)
|–
|rund 16,7
|rund 14,0
Geschäftsjahr endet am 31. Januar; GJ 2027 = Feb. 2026 bis Jan. 2027. Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global, Stand 16.10.2026), EPS bereinigt (non-GAAP). Nach US-Rechnungslegung (GAAP) erwartet der Konsens laut Barchart 5,32 bzw. 7,15 USD je Aktie. KGV eigene Rechnung mit 185,60 USD (17.11.2026, 9:59 Uhr ET).
Quelle: Workday (8-K vom 27.08.2026), stockanalysis.com, Barchart via Yahoo Finance, Investing.com
Für das laufende dritte Quartal rechneten Analysten laut Barchart Ende Oktober mit einem Gewinn je Aktie nach GAAP von 1,28 Dollar nach 1,09 Dollar im Vorjahr. In drei der vergangenen vier Quartale hat Workday die Gewinnschätzungen übertroffen.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Workday Aktie zu?
Laut MarketBeat stufen 22 von 43 erfassten Analysten die Workday Aktie mit „Kaufen“ ein, 19 mit „Halten“ und 2 mit „Verkaufen“; daraus ergibt sich ein Konsens von „Halten“ und ein durchschnittliches Kursziel von 202,10 Dollar. Andere Datenanbieter kommen auf ähnliche Werte: Barchart nannte Ende Oktober 207,38 Dollar, stockanalysis.com 209,25 Dollar bei einer Spanne von 92 bis 275 Dollar.
Am Dienstagmorgen meldete sich Piper Sandler zu Wort: Das Analysehaus bestätigte laut Investing.com die Einstufung „Neutral“ mit einem Kursziel von 190 Dollar. Das dritte Quartal sei ein Prüfstein dafür, ob das Abo-Wachstum im zweiten Halbjahr stabil bleibe; zudem brauche es Belege, dass die Flex Credits das Wachstum stützen. Optimistischer ist Oppenheimer: Die Analysten bekräftigten am 12. November „Outperform“ mit 220 Dollar. Workday profitiere als zentrales System für Personal- und Finanzdaten von KI, denn Kunden zögerten, solche Prozesse direkt auf KI-Plattformen aufzubauen. Eine schnelle Wachstumsbeschleunigung habe die Kundenbefragung aber nicht gezeigt. Skeptischer wurde Mitte Oktober KeyBanc mit einer Abstufung auf „Sector Weight“ wegen Sorgen über die Verteilung von KI-Budgets.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Piper Sandler
|Neutral
|190 (bestätigt)
|17.11.2026
|Investing.com
|Oppenheimer
|Outperform
|220 (bestätigt)
|12.11.2026
|Investing.com
|Stifel
|Hold
|160 → 175
|vor 12.11.2026
|Investing.com
|D.A. Davidson
|Neutral
|190 (bestätigt)
|vor 17.11.2026
|Investing.com
|BMO Capital (Daniel Jester)
|Outperform
|230
|15.10.2026
|stockanalysis.com
|Goldman Sachs (Gabriela Borges)
|Neutral
|164
|15.10.2026
|stockanalysis.com
|KeyBanc (Jason Celino)
|Overweight → Sector Weight
|–
|15.10.2026
|stockanalysis.com
|Canaccord Genuity
|Buy
|200 → 225
|25.08.2026
|MarketBeat
|Bank of America
|Neutral
|140 → 205
|19.08.2026
|MarketBeat
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Bei Stifel und D.A. Davidson nennt die Quelle kein Datum; die Aktionen liegen vor dem 12.11.2026.
Quelle: Investing.com, stockanalysis.com, MarketBeat
Bewertung
Ist die Workday Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis des bereinigten Konsens-EPS von 11,09 Dollar kommt die Workday Aktie nach dem Rücksetzer auf ein KGV von rund 16,7 für das laufende Geschäftsjahr, für das kommende von rund 14. Nach US-Rechnungslegung, die vor allem aktienbasierte Vergütung als Kosten verbucht, ist das Bild deutlich teurer: MarketBeat weist ein KGV von knapp 40 aus. Der Börsenwert liegt bei rund 45 Milliarden Dollar, die Verschuldung ist mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0,31 moderat.
|Unternehmen
|Kurs (USD)
|Stand
|KGV erwartet
|Ø-Kursziel (USD)
|Börsenwert
|Workday
|185,60
|17.11.2026
|rund 16,7
|202,10
|rund 45 Mrd. $
|Salesforce
|217,84
|13.11.2026
|14,9
|287,08
|179 Mrd. $
|Oracle
|125,35
|13.11.2026
|14,7
|236,18
|391 Mrd. $
|ServiceNow
|102,25
|13.11.2026
|22,5
|155,82
|106 Mrd. $
|SAP (ADR)
|235,02
|30.10.2026
|26,3
|280,83
|272 Mrd. $
Erwartetes KGV (Forward P/E) und Ø-Kursziel laut stockanalysis.com auf Basis der genannten Schlusskurse, nicht der heutigen Kursverluste. Workday-KGV eigene Rechnung mit 185,60 USD, Ø-Kursziel laut MarketBeat. SAP als US-Hinterlegungsschein (ADR) in Dollar.
Quelle: stockanalysis.com (via aktiencheck.de), MarketBeat, eigene Rechnung
Workday liegt damit zwischen den günstig bewerteten Salesforce und Oracle und den teureren ServiceNow und SAP. Auffällig ist der geringe Abstand zum Kursziel-Durchschnitt: Bei Salesforce sehen Analysten im Schnitt mehr als 30 Prozent Luft, bei Workday knapp 9 Prozent. Das spiegelt die zurückhaltende Grundhaltung der Häuser, von denen fast die Hälfte zum Halten rät.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Workday Aktie Prognose?
Mit dem Minus vom Dienstag ist die Aktie unter die 50-Tage-Linie gerutscht, die laut MarketBeat zuletzt bei rund 193 Dollar verlief; am Freitag hatte das Papier noch bei 196,45 Dollar geschlossen. Die 200-Tage-Linie liegt mit rund 157 Dollar weit unter dem Kurs – der mittelfristige Aufwärtstrend seit dem Jahrestief ist also intakt. Das 52-Wochen-Tief vom April liegt bei 110,36 Dollar, das 52-Wochen-Hoch je nach Datenanbieter zwischen rund 237 und 244 Dollar. Ende Oktober notierte die Aktie noch bei 208,50 Dollar; seither hat sie rund 11 Prozent abgegeben.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Workday Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|220–230 $ (Oppenheimer, BMO), Höchstziel 275 $
|Workday als System für Personal- und Finanzdaten profitiert von KI und steuert Agenten (Oppenheimer); Übernahmeinteresse als Bewertungsboden
|Base-Case
|190 $ (Piper Sandler, D.A. Davidson) bis 202,10 $ (Ø von 43 Analysten)
|Abo-Wachstum stabil um 11 bis 13 Prozent, Beschleunigung muss erst belegt werden (Piper Sandler)
|Bear-Case
|164–175 $ (Goldman Sachs, Stifel), Tiefstziel 92 $
|Keine schnelle Wachstumsbeschleunigung, KI-Budgets fließen an andere Anbieter (KeyBanc)
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Höchst- und Tiefstziel ohne Hausnamen laut stockanalysis.com (Stand Oktober 2026).
Quelle: Investing.com, stockanalysis.com, MarketBeat
Termine
Was Anleger bei der Workday Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für KI- und Techwerte.
19. November: Geplanter Börsengang von Anthropic, einem Partner von Workday.
24. November, nach US-Börsenschluss: Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, Telefonkonferenz um 16:30 Uhr New Yorker Zeit (22:30 Uhr MEZ).
Im Fokus: Abo-Wachstum gegenüber der Prognose von 2,515 Mrd. Dollar, Neugeschäft, Flex-Credit-Verträge und Bestätigung des Rahmens für das Geschäftsjahr 2028.
2. Dezember: Zahlen des Konkurrenten Salesforce.
FAQ
Häufige Fragen zur Workday Aktienprognose
Wie lautet die Workday Aktienprognose der Analysten?
Laut MarketBeat liegt das durchschnittliche Kursziel von 43 Analysten bei 202,10 Dollar (Stand 15.11.2026). Die Spanne reichte laut stockanalysis.com im Oktober von 92 bis 275 Dollar.
Warum fällt die Workday Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie fällt mit anderen Softwarewerten; im Hintergrund stehen KI-Sorgen und Zweifel an der Silver-Lake-Spekulation.
Was erwarten Analysten für die Workday Aktie 2027?
Für das Geschäftsjahr 2028, das weitgehend das Kalenderjahr 2027 abdeckt, rechnet der Konsens mit 11,78 Milliarden Dollar Umsatz und 13,24 Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie.
Wann legt Workday die nächsten Zahlen vor?
Am 24. November 2026 nach US-Börsenschluss. Workday selbst erwartet 2,515 Milliarden Dollar Abo-Erlöse.
Ist eine Übernahme durch Silver Lake bestätigt?
Nein. Reuters hatte im August über Gespräche berichtet; weder Workday noch Silver Lake haben eine Übernahme angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Neutral“ mit Kursziel 190 US-Dollar von Piper Sandler, veröffentlicht laut Investing.com am 17.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Piper Sandler, Oppenheimer, BMO Capital Markets, Goldman Sachs, KeyBanc, Stifel. Für D.A. Davidson, Canaccord Genuity und Bank of America lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Workday, Inc. (WDAY): Halten, Kursziel 190,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Piper Sandler vom 17.11.2026, 14:32 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Piper Sandler.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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