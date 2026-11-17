Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Mai bis Juli 2026) stieg der Umsatz um 12,8 Prozent auf 2,649 Milliarden Dollar, die Abo-Erlöse legten um 13,9 Prozent auf 2,471 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,75 Dollar und damit über der Erwartung von 2,61 Dollar. Über die vergangenen zwölf Monate kam Workday laut Investing.com auf 10,15 Milliarden Dollar Umsatz bei einer Bruttomarge von 75,8 Prozent. Zudem legte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über 4 Milliarden Dollar auf; eine Dividende zahlt Workday nicht.

Für das dritte Quartal stellt das Management Abo-Erlöse von 2,515 Milliarden Dollar in Aussicht, ein Plus von 12 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 (bis Ende Januar) sollen es 9,94 bis 9,95 Milliarden Dollar werden. Für das Geschäftsjahr 2028 hat Workday laut Piper Sandler ein erstes Abo-Wachstum von etwa 11 Prozent skizziert und für dieses Jahr eine Beschleunigung der neu abgeschlossenen Jahresvertragswerte versprochen.