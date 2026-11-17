aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 16:28 4 Min.

Die Workday Aktie ist zum US-Handelsstart größter Nasdaq100 Verlierer: Gegen 9:59 Uhr Ortszeit (15:59 Uhr MEZ) fällt sie um 4,36 Prozent auf 185,60 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – Software-Titel wie Salesforce und Intuit stehen breit unter Druck, eine Woche vor Workdays Quartalszahlen am 24. November.

Die Workday Aktie ist am Dienstagmorgen der größte Nasdaq100 Verlierer: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) verliert das Papier des Anbieters von Personal- und Finanzsoftware (Ticker: WDAY, Nasdaq; ISIN: US98138H1014) 4,36 Prozent auf 185,60 US-Dollar. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser ist nicht bekannt; Workday wird von einer Verkaufswelle bei Software-Aktien erfasst, die auch Salesforce und Intuit deutlich ins Minus drückt.

WDAY WDAY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen

Workday Aktie gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) -4,36 % Kurs zum selben Zeitpunkt 185,60 USD vorbörsliches Minus (183,06 USD) -5,67 % Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 24.11. Quelle : finanzen.at, Stand 17.11.2026, 15:59 Uhr MEZ; Investing.com (vorbörslich)

Workday Aktie Nasdaq100 Verlierer Warum fällt die Workday Aktie heute – ohne eigene Schlagzeile?

Der Abschlag zeichnete sich schon vorbörslich ab: Investing.com führte Workday mit minus 5,67 Prozent bei 183,06 US-Dollar unter den größten Verlierern. In der S&P-500-Rangliste von MarketScreener steht Workday kurz nach Handelsbeginn mit minus 4,86 Prozent neben Salesforce (minus 6,45 Prozent) und Intuit am Ende. Der Nasdaq 100 lag um 15:59 Uhr MEZ dagegen mit 0,01 Prozent knapp im Plus – die Schwäche ist also branchenspezifisch.

01 Rotation aus Software-Werten Am Markt wird eine Umschichtung aus hoch bewerteten Software-Aktien beobachtet, begleitet von Zweifeln an der Monetarisierung von KI (TradingKey, automatisiert erstellter Marktbericht). 02 KI-Konkurrenz im Hintergrund Seit Monaten belastet die Sorge, KI-Agenten könnten klassische, nach Nutzerlizenzen abgerechnete Software verdrängen. In dieser Woche richtet sich der Blick zusätzlich auf den Börsengang von Anthropic am Donnerstag. Einen direkten Zusammenhang mit dem heutigen Kursrutsch stellt keine Quelle her. 03 Abwarten vor den Zahlen Piper Sandler bezeichnet das dritte Quartal laut Investing.com als Prüfstein für das Abo-Wachstum im zweiten Geschäftshalbjahr.

Was hat Silver Lake mit der Workday Aktie zu tun?

Im August hatte Reuters berichtet, der Finanzinvestor Silver Lake sei bereit, bis zu 43 Milliarden US-Dollar für Workday zu zahlen; die Aktie sprang damals um rund 17 Prozent. Piper Sandler sieht laut Investing.com im Übernahmeinteresse eine mögliche Bewertungsuntergrenze – allerdings sei die Überzeugung der Anleger gesunken, nachdem Silver Lake Interesse an einem anderen Softwareunternehmen gezeigt habe. Reuters hatte Anfang November über Gespräche von Silver Lake und dem saudischen Staatsfonds PIF zur Übernahme von Unity berichtet.

Wie laufen die Geschäfte bei Workday?

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (veröffentlicht am 27. August) stieg der Umsatz um 12,8 Prozent auf 2,649 Milliarden US-Dollar, die Abo-Erlöse um 13,9 Prozent auf 2,471 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,75 US-Dollar. Für das dritte Quartal stellt Workday Abo-Erlöse von 2,515 Milliarden US-Dollar (plus 12 Prozent) in Aussicht, für das Gesamtjahr 9,94 bis 9,95 Milliarden US-Dollar. Zudem legte der Konzern ein neues Rückkaufprogramm über vier Milliarden US-Dollar auf.

Workday: Q2 GJ 2027 und Ausblick Kennzahl Wert Veränderung Umsatz Q2 2,649 Mrd. USD +12,8 % Abo-Erlöse Q2 2,471 Mrd. USD +13,9 % Bereinigtes EPS Q2 2,75 USD – Prognose Abo-Erlöse Q3 2,515 Mrd. USD +12 % Prognose Abo-Erlöse GJ 9,94–9,95 Mrd. USD +13 % Quelle : Workday, 8-K vom 27.08.2026

Wo steht die Workday Aktie im Chartbild?

Seit Jahresbeginn hat die Workday Aktie rund 14 Prozent verloren; seit Ende Oktober, als sie noch bei 208,50 US-Dollar schloss, sind es etwa elf Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 110,36 bis 244,26 US-Dollar – das Tief stammt aus dem April, bevor die Übernahmespekulation den Kurs anschob.

Rückt die Silver-Lake-Fantasie weiter in den Hintergrund, fehlt der Aktie ein wichtiger Stützpfeiler der vergangenen Monate.

Was für Workday spricht – die Gegenargumente Das Unternehmen wächst zweistellig und kauft in großem Stil eigene Aktien zurück.

Workday kooperiert mit Anthropic und ist als Partner in KI-Werkzeuge eingebunden.

Das Übernahmeinteresse von Silver Lake ist nicht offiziell beendet.

Was sollten Anleger bei der Workday Aktie jetzt beachten?

Der wichtigste Termin steht fest: Am Dienstag, 24. November, legt Workday nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor, die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MEZ). Eine Dividende zahlt Workday nicht. Kurzfristig dürften zudem die Nvidia-Zahlen am Abend und der Anthropic-Börsengang die Stimmung im Tech-Sektor prägen.

Fazit Die Workday Aktie ist am Dienstagmorgen größter Nasdaq100 Verlierer – nicht wegen eigener Nachrichten, sondern weil Software-Werte breit verkauft werden. Die Zahlen am 24. November werden zeigen, ob das Abo-Wachstum die Zweifel ausräumen kann.

FAQ zur Workday Aktie