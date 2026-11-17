aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 19:16 4 Min.

Die Workday Aktie gehört auch zur Mittagszeit an der Wall Street zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 11:58 Uhr Ortszeit (17:58 Uhr MEZ) fällt sie um 4,68 Prozent auf 184,97 US-Dollar. Der Software-Ausverkauf vor dem Anthropic-Börsengang hält an – eine Woche vor Workdays eigenen Quartalszahlen.

Die Workday Aktie findet am Dienstag keinen Halt: Gegen 11:58 Uhr New Yorker Zeit (17:58 Uhr MEZ) verliert das Papier des Anbieters von Personal- und Finanzsoftware (Ticker: WDAY, Nasdaq; ISIN: US98138H1014) 4,68 Prozent auf 184,97 US-Dollar und zählt damit weiter zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Zum Handelsstart hatte das Minus bei 4,36 Prozent gelegen – eine Erholung ist ausgeblieben. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.

WDAY WDAY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen

Workday Aktie gegen 11:58 Uhr ET (17:58 Uhr MEZ) -4,68 % Kurs zum selben Zeitpunkt 184,97 USD Minus gegen 10:09 Uhr ET laut Reuters -5,5 % Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 24.11. Quelle : finanzen.at, Stand 17.11.2026, 17:58 Uhr MEZ; Reuters via MarketScreener (10:09 Uhr ET)

Workday Aktie Nasdaq100 Verlierer Warum fällt die Workday Aktie heute – und warum erholt sie sich nicht?

Laut Reuters gehörten Software-Werte schon am Vormittag zu den am stärksten belasteten Titeln: Salesforce verlor 5,7 Prozent, Workday 5,5 Prozent, Intuit 4,1 Prozent und Adobe 3,5 Prozent. Bis zum Mittag hat sich das Bild kaum verändert. Der Nasdaq 100 rutschte zugleich um 1,59 Prozent auf 26.764,53 Punkte ab – der Druck auf Software-Werte ist also eingebettet in einen schwachen Gesamtmarkt.

01 Salesforce als Taktgeber Der Branchennachbar fiel laut TokenPost zeitweise um fast zehn Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte August. Benzinga und Proactive Investors bringen den Ausverkauf mit dem bevorstehenden Anthropic-Börsengang in Verbindung. 02 KI-Agenten als Bedrohung für Lizenzmodelle Seit Monaten belastet die Sorge, KI-Agenten könnten klassische, nach Nutzerzahl abgerechnete Software verdrängen. Für Workday ist das besonders relevant, weil das Geschäft auf Abonnements für Personalabteilungen basiert. 03 Schwindende Übernahmefantasie Piper Sandler sah laut Investing.com im Interesse von Silver Lake eine mögliche Bewertungsuntergrenze, die Überzeugung der Anleger sei aber gesunken.

Ein direkter Zusammenhang zwischen dem Börsengang von Anthropic und den Kursverlusten bei Workday ist nicht belegt; mehrere Berichte stellen ihn für die Software-Branche insgesamt her.

Was hat der Anthropic-Börsengang mit der Workday Aktie zu tun?

Anthropic will nach Reuters-Angaben am Donnerstag an der Nasdaq debütieren, die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie. Für Anleger rückt damit ein reiner KI-Wert in den Fokus, der um dieselben Budgets konkurrieren könnte wie etablierte Software-Anbieter. Pikant: Workday selbst arbeitet mit Anthropic zusammen und ist als Partner in KI-Werkzeuge eingebunden – der Konzern versucht also, die neue Technik in sein eigenes Angebot zu integrieren.

Wie laufen die Geschäfte bei Workday?

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 12,8 Prozent auf 2,649 Milliarden US-Dollar, die Abo-Erlöse um 13,9 Prozent auf 2,471 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal stellt Workday Abo-Erlöse von 2,515 Milliarden US-Dollar in Aussicht, ein Plus von zwölf Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet das Management 9,94 bis 9,95 Milliarden US-Dollar Abo-Erlöse. Zudem läuft ein Aktienrückkaufprogramm über vier Milliarden US-Dollar.

Workday: Q2 GJ 2027 und Ausblick Kennzahl Wert Veränderung Umsatz Q2 2,649 Mrd. USD +12,8 % Abo-Erlöse Q2 2,471 Mrd. USD +13,9 % Bereinigtes EPS Q2 2,75 USD – Prognose Abo-Erlöse Q3 2,515 Mrd. USD +12 % Prognose Abo-Erlöse GJ 9,94–9,95 Mrd. USD +13 % Quelle : Workday, 8-K vom 27.08.2026

Wo steht die Workday Aktie im Chartbild?

Seit Ende Oktober, als die Aktie bei 208,50 US-Dollar schloss, hat sie rund elf Prozent verloren. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 110,36 bis 244,26 US-Dollar; das Tief stammt aus dem April, bevor die Übernahmespekulation den Kurs antrieb. Hält der Verkaufsdruck an, rückt die Zone um 180 US-Dollar in den Blick.

Was für Workday spricht – die Gegenargumente Das Unternehmen wächst zweistellig und kauft in großem Stil eigene Aktien zurück.

Workday kooperiert mit Anthropic und baut KI-Funktionen in sein Angebot ein.

Das Übernahmeinteresse von Silver Lake ist nicht offiziell beendet.

Was sollten Anleger bei der Workday Aktie jetzt beachten?

Am Dienstag, 24. November, legt Workday nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor; die Telefonkonferenz beginnt um 16:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MEZ). Vorher stehen mit den Nvidia-Zahlen am heutigen Abend und dem Anthropic-Debüt am Donnerstag zwei Termine an, die die Stimmung im gesamten Tech-Sektor prägen dürften. Eine Dividende zahlt Workday nicht.

Fazit Die Workday Aktie bleibt am Dienstagmittag Nasdaq100 Verlierer – ohne eigene Nachricht, aber gefangen im Software-Ausverkauf, den Salesforce anführt. Ob das Abo-Wachstum die KI-Zweifel ausräumen kann, zeigt sich am 24. November.

FAQ zur Workday Aktie