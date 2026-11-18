Ein erstes Kriterium ist die Aktualität. Wer an der Börse aktiv ist, braucht vor Handelsbeginn einen Überblick über die Lage und abends eine Einordnung des Tages. Mindestens ebenso wichtig ist die Herkunft der Zahlen: Gute Portale stützen sich auf Primärquellen wie Notenbanken, Statistikämter, Börsen und die Investor-Relations-Seiten der Unternehmen selbst.

Das zweite Kriterium ist Verständlichkeit. Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder der Free Cashflow helfen nur, wenn man sie einordnen kann. Erklärende Artikel mit Rechenbeispielen sind deshalb oft wertvoller als die zehnte Kurzmeldung zum selben Thema.