Kopf an Kopf mit Relx an der Spitze: Die Wolters Kluwer-Aktie (ISIN: NL0000395903, WKN: A0J2R1, Handelssymbol: WKL, US-Handelssymbol: WTKWY) ist am Dienstag zweitgrößter AEX Gewinner. Die Wolters Kluwer-Aktie schloss in Amsterdam 3,12 Prozent höher bei 86,50 Euro. Zum Mittag hatte das Plus erst 1,3 Prozent betragen. Der Anstieg beschleunigte sich, als die Chipwerte am Nachmittag immer tiefer rutschten. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wolters Kluwer-Aktie AEX Gewinner: Plus 3,1 Prozent – der KI-Verlierer des Jahres dreht auf
Die Wolters Kluwer-Aktie ist AEX Gewinner: plus 3,12 Prozent auf 86,50 Euro. Warum der Informationskonzern steigt, während Chipwerte bis zu 9 Prozent verlieren.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wolters Kluwer-Aktie: gesucht, wenn KI-Werte fallen
Die Wolters Kluwer-Aktie profitierte am Dienstag von derselben Bewegung, die ASML und Besi nach unten drückte.
Einen Tag nach der Rally um Nvidia gingen Technologiewerte wieder in den Ausverkauf. Der AEX verlor 1,1 Prozent auf 1.077,41 Punkte, die Chipwerte gaben bis zu 8,8 Prozent ab. Anleger schichteten in defensivere Titel um. Wolters Kluwer und Relx waren mit jeweils mehr als 3 Prozent die stärksten Werte im Index. Auch KPN, Heineken, Adyen, Unilever und Ahold Delhaize legten zu.
Rotation
Geld floss aus KI- und Chipwerten in Unternehmen mit wiederkehrenden Erlösen.
Entlastung an der KI-Front
Die Aktie des KI-Entwicklers Anthropic fiel unter ihren Ausgabepreis. Wolters Kluwer hatte im Februar zeitweise mehr als 11 Prozent verloren, als Anthropic ein KI-Werkzeug für Juristen vorstellte.
Planbares Geschäft
85 Prozent des Umsatzes von Wolters Kluwer sind wiederkehrend.
Zahlen und Ausblick
Neun Monate: Cloud wächst zweistellig
In den ersten neun Monaten 2026 wuchs Wolters Kluwer organisch um 6 Prozent und bestätigte die Jahresziele. Die wiederkehrende Cloud-Software, die 24 Prozent des Umsatzes ausmacht, legte um 15 Prozent zu. Das schrumpfende Printgeschäft kostete einen Prozentpunkt Wachstum. Der bereinigte operative Gewinn stieg währungsbereinigt um 10 Prozent. Vom Aktienrückkauf 2026 über bis zu 500 Millionen Euro waren 264 Millionen Euro umgesetzt.
Häufige Fragen zur Wolters Kluwer-Aktie
Warum ist die Wolters Kluwer-Aktie heute AEX Gewinner?
Anleger schichteten aus Chip- und KI-Werten in defensivere Titel um. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark stieg die Wolters Kluwer-Aktie?
Um 3,12 Prozent auf 86,50 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Wolters Kluwer-Aktie?
ISIN NL0000395903, WKN A0J2R1, Handelssymbol WKL, US-Handelssymbol WTKWY.
Wie lief das Geschäft zuletzt?
Organisches Wachstum von 6 Prozent in den ersten neun Monaten, Jahresziele bestätigt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.