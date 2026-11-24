Kopf an Kopf mit Relx an der Spitze: Die Wolters Kluwer-Aktie (ISIN: NL0000395903, WKN: A0J2R1, Handelssymbol: WKL, US-Handelssymbol: WTKWY) ist am Dienstag zweitgrößter AEX Gewinner. Die Wolters Kluwer-Aktie schloss in Amsterdam 3,12 Prozent höher bei 86,50 Euro. Zum Mittag hatte das Plus erst 1,3 Prozent betragen. Der Anstieg beschleunigte sich, als die Chipwerte am Nachmittag immer tiefer rutschten. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.