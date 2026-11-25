Der Aktienkurs lag in den zuletzt verfügbaren Datenquellen bei rund 3,4 bis 3,5 Euro, der Börsenwert bei knapp 20 Mio. Euro. Ein tagesaktueller Kurs nach den Zahlen konnte nicht ermittelt werden. Zur Einordnung: Der Börsenwert liegt damit unter dem Umsatz eines einzigen Quartals und nur wenig über der Nettoverschuldung. Das zeigt, wie viel Skepsis der Markt nach den schwachen Jahren noch einpreist, und wie stark die Wolftank Aktie auf jede Bestätigung der Wende reagieren kann. Kleine Börsenwerte mit geringem Handelsvolumen schwanken allerdings besonders stark.