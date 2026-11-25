Die Wolftank Aktie (ISIN: AT0000A25NJ6, FSE: WAH, Wien: WOLF) rückt nach den Neunmonatszahlen in den Fokus: Die Wolftank Group AG meldet für die ersten neun Monate 2026 einen Umsatz von 104,5 Mio. Euro nach 90,7 Mio. Euro im Vorjahr und ein EBITDA von 6,8 Mio. Euro nach einem Minus von 0,5 Mio. Euro. Die Wolftank Aktie Prognose steht damit auf einem festeren Fundament als vor einem Jahr. Diese Wolftank Aktienanalyse ordnet ein, was hinter der Trendwende steckt, wie belastbar die Jahresprognose ist und welche Risiken bleiben.
Wolftank Aktie Prognose: Umsatz +15%, EBITDA dreht auf 6,8 Mio. Euro - Ist die Erholung nach neun Monaten der Wendepunkt?
Die Wolftank Aktie Prognose bekommt Rückenwind: Nach neun Monaten steigt der Umsatz auf 104,5 Mio. Euro, das EBITDA dreht von minus 0,5 auf plus 6,8 Mio. Euro. Die Wolftank Aktienanalyse zeigt, ob die Guidance von rund 135 Mio. Euro Umsatz hält und was der Italien-Zuschlag über 22,3 Mio. Euro bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Wolftank Group AG
- ISIN
- AT0000A25NJ6
- WKN
- A2PBHR
- Börsenplätze
- Wiener Börse (direct market plus), München (m:access), Frankfurt, Berlin
- Guidance 2026
- Umsatz rund 135 Mio. EUR, EBITDA-Marge 6 bis 7%
- Mittelfristziel 2030
- Umsatz 250 Mio. EUR, EBITDA-Marge 12%
Stand: 25.11.2026, Unternehmensangaben vom 25.11.2026; Kurs nicht tagesaktuell ermittelt
Die aktuellen News
Operative Erholung bestätigt: Das steckt in den Neunmonatszahlen
Nach Jahren mit Sondereffekten und Verlusten zeigt Wolftank erstmals wieder eine saubere Ergebnisbasis: Das EBIT liegt bei 3,2 Mio. Euro nach minus 4,3 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern bei 0,7 Mio. Euro nach minus 5,3 Mio. Euro.
Das Unternehmen führt die Verbesserung auf drei Faktoren zurück: höheren Umsatz, den Wegfall von Sondereffekten aus dem Vorjahr und umgesetzte Effizienzmaßnahmen. CEO Simon Reckla sagt dazu: "Nach neun Monaten sehen wir unsere operative Erholung bestätigt." Das EBIT enthält eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von 0,5 Mio. Euro auf eine Forderung gegenüber der ehemaligen lateinamerikanischen Niederlassung, das Ergebnis nach Steuern zudem Restrukturierungs- und Integrationsaufwände.
|Kennzahl
|1-9/2025
|1-9/2026
|Umsatz
|90,7
|104,5
|EBITDA
|-0,5
|6,8
|EBITDA-Marge
|-0,6%
|6,5%
|EBIT
|-4,3
|3,2
|Ergebnis vor Steuern
|-5,7
|1,9
|Ergebnis nach Steuern
|-5,3
|0,7
Alle Angaben in Mio. EUR; Marge = EBITDA bezogen auf den Umsatz.
Quelle: Wolftank Group AG, Mitteilung vom 25.11.2026
Die Segmente
Umweltdienstleistungen tragen, Wasserstoff und Erneuerbare ziehen an
Das größere Segment Umweltdienstleistungen steigerte den Umsatz um 11,6% auf 80,9 Mio. Euro, das EBITDA sprang von 0,5 auf 5,1 Mio. Euro (Marge 6,3% nach 0,7%). Noch dynamischer entwickelte sich das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien: Der Umsatz legte um 29,7% auf 23,6 Mio. Euro zu, das EBITDA drehte von minus 1,0 auf plus 1,7 Mio. Euro (Marge 7,1%).
Auftragslage
Auftragsbestand von 108,4 Mio. Euro und ein Italien-Zuschlag obendrauf
Der Auftragseingang betrug in den ersten neun Monaten 85,4 Mio. Euro, der Auftragsbestand zum 30. September 2026 lag bei 108,4 Mio. Euro. Nach dem Stichtag kam ein Zuschlag für einen Vier-Jahres-Wartungsvertrag in Italien hinzu, den das Unternehmen im Segment Umweltdienstleistungen verbucht. Das geschätzte Höchstvolumen liegt bei 22,3 Mio. Euro, die Laufzeit begann am 1. November 2026 in Kampanien, Latium, Umbrien und der Toskana. Der Auftrag ist im Auftragsbestand noch nicht enthalten.
Bilanz
Nettoverschuldung sinkt, Eigenkapitalquote steigt
Der operative Cashflow betrug 7,9 Mio. Euro, der Cashflow aus Investitionstätigkeit minus 2,5 Mio. Euro und der aus Finanzierungstätigkeit minus 8,2 Mio. Euro. Die Nettoverschuldung sank auf 15,1 Mio. Euro (31.12.2025: 18,9 Mio. Euro), das Eigenkapital stieg auf 23,2 Mio. Euro (22,9 Mio. Euro), die Eigenkapitalquote auf 19,7% (18,8%). Die Bilanz bleibt für ein Unternehmen dieser Größe dünn, bewegt sich aber in die richtige Richtung.
Die Wolftank Aktie Prognose
Kurzfristig: Kann das vierte Quartal die Guidance liefern?
Die Wolftank Group bestätigt die Prognose für 2026: Umsatz von rund 135 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 6 bis 7%. Rechnerisch bedeutet das für das vierte Quartal einen Umsatz von rund 30 Mio. Euro und ein EBITDA von etwa 1,3 bis 2,7 Mio. Euro. Zum Vergleich: Nach neun Monaten stehen 6,8 Mio. Euro EBITDA in den Büchern. Zu Beginn des vierten Quartals zeichnet sich laut Unternehmen eine beginnende Erholung mit Ergebnissen auf Guidance-Niveau ab. Das dritte Quartal gilt im projektlastigen Italien-Geschäft traditionell als das schwächste. Die Wolftank Aktie Prognose hängt damit kurzfristig vor allem an einem sauberen Jahresschluss.
Der Aktienkurs lag in den zuletzt verfügbaren Datenquellen bei rund 3,4 bis 3,5 Euro, der Börsenwert bei knapp 20 Mio. Euro. Ein tagesaktueller Kurs nach den Zahlen konnte nicht ermittelt werden. Zur Einordnung: Der Börsenwert liegt damit unter dem Umsatz eines einzigen Quartals und nur wenig über der Nettoverschuldung. Das zeigt, wie viel Skepsis der Markt nach den schwachen Jahren noch einpreist, und wie stark die Wolftank Aktie auf jede Bestätigung der Wende reagieren kann. Kleine Börsenwerte mit geringem Handelsvolumen schwanken allerdings besonders stark.
Das große Bild
Mittel- bis langfristig: GreenLead 2030 und die Innovationsfelder
Mit der Strategie GreenLead 2030 will sich Wolftank als europäischer Green-Tech-Integrator aufstellen. Für das Bestandsgeschäft erwartet das Unternehmen von 2026 bis 2028 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Die Innovationsfelder sollen ab 2027 erste Beiträge liefern und ab 2028 zweistellig wachsen. Das Mittelfristziel lautet 250 Mio. Euro Umsatz bei einer EBITDA-Marge von 12%.
Automatisierte Tankreinigung
Der zum Patent angemeldete Reinigungsroboter soll zum Jahresende als Prototyp einsatzbereit sein, erste Pilotprojekte sind in Vorbereitung.
PFAS-Aufbereitung
Seit Januar 2026 gelten verbindliche Trinkwassergrenzwerte. Wolftank testet Verfahren mit Technologiepartnern und erwartet erste Umsätze ab 2027, zunächst in Italien.
Batterierecycling
Die erste Phase eines Pyrolyse-Projekts mit dem ICFAR der Western University in Kanada ist abgeschlossen, eine Pilotanlage wird geprüft.
Termine
Was Anleger bei der Wolftank Aktie jetzt beobachten
Jahresende 2026: Prototyp des Tankreinigungsroboters und erste Pilotprojekte.
Frühjahr 2027: Vorlage der Jahreszahlen 2026 mit Bestätigung oder Anpassung der Guidance (Termin laut Finanzkalender noch nicht bestätigt).
2027: erste PFAS-Umsätze in Italien, erste Beiträge der Innovationsfelder.
FAQ
Häufige Fragen zur Wolftank Aktie
Wie lief es bei Wolftank nach neun Monaten 2026? Der Umsatz stieg um 15,2% auf 104,5 Mio. Euro, das EBITDA drehte auf 6,8 Mio. Euro, das EBIT auf 3,2 Mio. Euro.
Wie lautet die Wolftank Guidance 2026? Umsatz von rund 135 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 6 bis 7%, bestätigt am 25. November 2026.
Was bringt der Auftrag in Italien? Ein Vier-Jahres-Wartungsvertrag mit geschätztem Höchstvolumen von 22,3 Mio. Euro, Laufzeit ab 1. November 2026.
Plant Wolftank Kapitalmaßnahmen? Die Mitteilung enthält keine Angaben zu Kapitalmaßnahmen.
Ist die Wolftank Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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