Die Wirtschaftsweisen warnen vor einer Finanzlücke von 175 bis 300 Milliarden Euro im Bundeshaushalt des Jahres 2040 – und das zwei Tage bevor der Bundestag den Etat 2027 mit rund 560,9 Milliarden Euro Ausgaben verabschieden will. Der DAX (ISIN DE0008469008) zeigte sich davon unbeeindruckt und notierte um 12:09 Uhr MEZ mit 25.051 Punkten 0,1 Prozent im Plus (dpa-AFX, 25.11.2026).
Wirtschaftsweise: Finanzlücke von bis zu 300 Milliarden Euro bis 2040 – was heißt das für den Haushalt 2027 und den DAX?
Zwei Tage vor der Schlussabstimmung zum Bundeshaushalt 2027 rückt das Jahresgutachten des Sachverständigenrats in den Fokus: Schuldenquote bis zu 98 Prozent, Finanzlücke von 175 bis 300 Milliarden Euro. Was die Zahlen für DAX, Bundesanleihen und Aktien bedeuten.
Der Sachverständigenrat hatte sein Jahresgutachten 2026/27 am 11. November vorgelegt, Titel laut Bundeswirtschaftsministerium: „Finanzpolitik vor harten Entscheidungen“. Weil der Bundestag am Freitag, 27. November, über den Haushalt 2027 abstimmt, bekommt die Warnung jetzt politisches Gewicht. Für Anleger stellt sich die Frage, was dauerhaft hohe Schulden für Bundesanleihen, den DAX und einzelne Branchen wie Rüstungsaktien, Bauaktien und Bankaktien bedeuten.
Das Gutachten
Was sagen die Wirtschaftsweisen im Jahresgutachten 2026/27?
Der Rat hebt seine Wachstumsprognose gegenüber dem Frühjahr an: Das reale Bruttoinlandsprodukt soll 2026 um 1,3 Prozent und 2027 um 1,0 Prozent wachsen (ZDFheute, Bundeswirtschaftsministerium, dpa, 11.11.2026). Im Frühjahrsgutachten vom 27. Mai standen noch 0,5 und 0,8 Prozent. Die Verbraucherpreise sollen laut dpa 2026 um 2,8 und 2027 um 3,3 Prozent steigen, vor allem wegen höherer Energiepreise.
Deutlich schärfer fällt der Blick auf die Staatsfinanzen aus. Die Schuldenstandsquote lag 2025 bei 63,5 Prozent des BIP und könnte laut dpa bis 2040 auf bis zu 98 Prozent steigen, je nachdem, wie schnell die kreditfinanzierten Verteidigungsausgaben zurückgeführt werden. Für den Bundeshaushalt 2040 beziffert Ratsvorsitzende Monika Schnitzer die Lücke auf 2,7 bis 4,8 Prozent des BIP, also auf 175 bis 300 Milliarden Euro. Das Bundesfinanzministerium rechnet in seiner Finanzplanung für 2030 mit einer Lücke von rund 50 Milliarden Euro (dpa).
Die Verteidigungsausgaben dauerhaft über zusätzliche Schulden zu finanzieren, ist nicht tragfähig.
|Größe
|Wert
|BIP-Wachstum 2026
|+1,3 %
|BIP-Wachstum 2027
|+1,0 %
|Inflation 2026 / 2027
|2,8 % / 3,3 %
|Schuldenquote 2025
|63,5 % des BIP
|Schuldenquote 2040 (Obergrenze des Szenarios)
|bis 98 % des BIP
|Finanzlücke Bund 2040
|175 bis 300 Mrd. €
Prognosen des Sachverständigenrats, keine Prognosen von aktiencheck.de. Stand: Jahresgutachten vom 11.11.2026.
Quelle: ZDFheute, Bundeswirtschaftsministerium, dpa (web.de), 11.11.2026
Die Empfehlungen
Was empfiehlt der Sachverständigenrat der Bundesregierung?
Der Rat hält eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs für unausweichlich. Verteidigung soll nach seinem Vorschlag künftig wieder aus laufenden Mitteln statt über Kredite bezahlt werden, und zwar im Grundgesetz verankert (ZDFheute). Zudem nennt die dpa den Abbau umweltschädlicher Steuervergünstigungen wie der Energiesteuervergünstigung für Diesel und eine Rücknahme der Mütterrente. Mittelfristig könnten auch Steuererhöhungen nötig werden, eine höhere Mehrwertsteuer wird ausdrücklich genannt; Ratsmitglied Veronika Grimm vertritt dazu laut dpa eine andere Auffassung. Ratsmitglied Martin Werding sprach laut dpa von einem „Blick in den Abgrund“.
Die Bundesregierung will laut Bundeswirtschaftsministerium im Jahreswirtschaftsbericht Anfang 2027 Stellung nehmen. aktiencheck.de gibt hier ausschließlich die Zahlen und Empfehlungen des Rates wieder und bewertet sie nicht politisch.
Der Haushalt
Wie passt der Bundeshaushalt 2027 zu diesen Warnungen?
Der Haushaltsausschuss hat den Etat am 13. November bereinigt: Die Ausgaben steigen laut Bundestag auf 560,92 Milliarden Euro, die Nettokreditaufnahme des Kernhaushalts auf 122,97 Milliarden Euro nach 97,96 Milliarden Euro im Jahr 2026. Zusammen mit den Sondervermögen kommt Reuters (Börsen-Zeitung, 13.11.2026) auf rund 210,4 Milliarden Euro neue Schulden; der Rekord von 215,4 Milliarden Euro stammt aus dem Jahr 2021. Die Zinsausgaben des Bundes sollen von rund 41,9 Milliarden Euro 2027 auf 80,7 Milliarden Euro im Jahr 2030 steigen (Bundestag, Finanzplan).
Der Verteidigungsetat bleibt mit 109,75 Milliarden Euro (Einzelplan 14) unverändert gegenüber dem Regierungsentwurf, die Verpflichtungsermächtigungen steigen auf 296,88 Milliarden Euro. Die Investitionen wurden auf 61,85 Milliarden Euro erhöht. Genau diese Mischung aus hohen Rüstungs- und Infrastrukturausgaben auf Kredit hat der Sachverständigenrat im Blick.
Märkte
Welche Aktien und Anlageklassen sind betroffen?
Kurzfristig preist der Markt die Warnung nicht erkennbar ein: Der DAX liegt mit 25.051 Punkten gut sechs Prozent unter seinem Rekordhoch von 26.692 Punkten vom 5. November (dpa-AFX, 11.11.2026), doch die Gründe dafür sind laut Marktberichten vor allem der Ausverkauf bei KI-Werten und die Zinssorgen. Unmittelbar betroffen von der Staatsverschuldung sind Anleihen: Je mehr Schuldtitel der Bund ausgibt, desto mehr Angebot trifft auf die Nachfrage. Die Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit rentierten zuletzt bei rund 3,2 Prozent (Meldung aktiencheck.de, 25.11.2026).
Einschätzung der Redaktion: Von höheren Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben hängen vor allem Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie, Bauaktien wie die Hochtief Aktie und Versorger ab; Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie reagieren auf Zinsniveau und Anleihemärkte. Ein belegter Kurszusammenhang mit dem Gutachten besteht nicht, dies ist keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Freitag, 27. November: zweite und dritte Lesung sowie Schlussabstimmung zum Haushalt 2027 im Bundestag.
Dezember: Zinsentscheide der Notenbanken, darunter die EZB am 17. Dezember.
Anfang 2027: Stellungnahme der Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht.
Häufige Fragen zum Gutachten der Wirtschaftsweisen
Was sind die Wirtschaftsweisen? Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung berät die Bundesregierung und legt jährlich ein Gutachten vor.
Wie hoch ist die Finanzlücke laut Wirtschaftsweisen? Für 2040 nennt der Rat 2,7 bis 4,8 Prozent des BIP, das sind laut Schnitzer 175 bis 300 Milliarden Euro.
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Am Freitag, 27. November 2026, nach einer 90-minütigen dritten Lesung.
Was bedeutet das für Bundesanleihen und den DAX? Der Rat nennt keine Marktprognose; mehr Schulden erhöhen das Angebot an Bundesanleihen, der DAX hängt zusätzlich von Konjunktur, Zinsen und Unternehmensgewinnen ab.
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