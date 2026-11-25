Der Rat hält eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs für unausweichlich. Verteidigung soll nach seinem Vorschlag künftig wieder aus laufenden Mitteln statt über Kredite bezahlt werden, und zwar im Grundgesetz verankert (ZDFheute). Zudem nennt die dpa den Abbau umweltschädlicher Steuervergünstigungen wie der Energiesteuervergünstigung für Diesel und eine Rücknahme der Mütterrente. Mittelfristig könnten auch Steuererhöhungen nötig werden, eine höhere Mehrwertsteuer wird ausdrücklich genannt; Ratsmitglied Veronika Grimm vertritt dazu laut dpa eine andere Auffassung. Ratsmitglied Martin Werding sprach laut dpa von einem „Blick in den Abgrund“.

Die Bundesregierung will laut Bundeswirtschaftsministerium im Jahreswirtschaftsbericht Anfang 2027 Stellung nehmen. aktiencheck.de gibt hier ausschließlich die Zahlen und Empfehlungen des Rates wieder und bewertet sie nicht politisch.