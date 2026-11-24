Wirtschaftsetat 2027: 5,65 Milliarden Euro, Mikroelektronik plus 69 Prozent – wer gewinnt im DAX, wenn der Bundestag am Donnerstag abstimmt?

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:21 6 Min.

Der Bundestag berät am Donnerstag den Wirtschaftsetat 2027: 5,65 Milliarden Euro im Kernhaushalt, 250 Millionen weniger als 2026, dafür mehr Geld für Mikroelektronik und Strompreiskompensation. Was das für Infineon Aktie, DAX und energieintensive Branchen bedeuten kann.

Bild: Foto: Gerd Eichmann / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Etat des Wirtschaftsministeriums 2027 (2026: 5,90 Mrd. €) 5,65 Mrd. € Mikroelektronik aus dem Sondervermögen (2026: 2,48 Mrd. €) 4,19 Mrd. € DAX um 09:51 Uhr MEZ, -0,2 % (Dow Jones Newswires) 25.289 Punkte Quelle : Bundestag, Textarchiv KW 48, Stand 24.11.2026 Der Wirtschaftsetat 2027 schrumpft im Kernhaushalt, wächst aber dort, wo die Bundesregierung ihre industriepolitischen Wetten platziert: Am Donnerstag, 26. November 2026, berät der Bundestag den Einzelplan 09 mit 5,65 Milliarden Euro, rund 250 Millionen weniger als 2026. Gleichzeitig steigen die Mittel für Mikroelektronik im Sondervermögen um 69 Prozent auf 4,19 Milliarden Euro – ein Signal, das auch die Infineon Aktie (ISIN DE0006231004) und den DAX betrifft. Die zweite Beratung ist für gut anderthalb Stunden angesetzt, die Übertragung beginnt laut Bundestag um 12.50 Uhr. Grundlage sind die Drucksachen 21/7300 und 21/7302 sowie die Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses 21/9061 und 21/9062 vom 20. November. Der DAX notierte am Dienstag um 09:51 Uhr MEZ bei 25.289 Punkten, ein Minus von 0,2 Prozent (Dow Jones Newswires, finanzen.at). Die Börse reagiert auf den Etat bislang nicht erkennbar, die Haushaltsdebatte liefert aber Hinweise darauf, welche Branchen 2027 mit staatlicher Unterstützung rechnen können. Haushalt 2027 Was steht im Wirtschaftsetat 2027 wirklich drin? Der Einzelplan 09 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie umfasst 2027 rund 5,65 Milliarden Euro nach 5,90 Milliarden Euro im Jahr 2026. Hinzu kommt eine globale Minderausgabe von rund 79 Millionen Euro (2026: 58,8 Millionen Euro), davon 36 Millionen Euro neu für Effizienzmaßnahmen. Die eigentlichen Wachstumsimpulse laufen jedoch nicht über den Kernhaushalt, sondern über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) und das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK). Wirtschaftsetat 2027: ausgewählte Posten im Vergleich zu 2026 Posten 2027 2026 Veränderung Einzelplan 09 gesamt 5,65 Mrd. € 5,90 Mrd. € –4 % Industrie und Mittelstand (Wirtschaftswachstum) 1,80 Mrd. € 1,85 Mrd. € –3 % Mikroelektronik (SVIK) 4,19 Mrd. € 2,48 Mrd. € +69 % KI und verteilte Datenverarbeitung (SVIK) 250 Mio. € 10 Mio. € 25-fach Digitale Agenda 140 Mio. € 399 Mio. € –65 % Energie (Kernhaushalt) 474 Mio. € 611 Mio. € –22 % Strompreiskompensation (KTF) 5,00 Mrd. € 4,00 Mrd. € +25 % Beträge in Millionen bzw. Milliarden Euro laut Haushaltsentwurf und Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses; Veränderung eigene Berechnung. Quelle : Bundestag, Textarchiv KW 48 (Stand 24.11.2026) Auffällig ist die Verschiebung: Während klassische Förderlinien wie das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und das Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle zusammen nur noch 539 Millionen Euro (2026: 558,4 Millionen Euro) erhalten, fließen Milliarden in Chips, Netze und Strompreise. Das Kapitel „Chancen der Regionen“ sinkt auf 934,9 Millionen Euro (2026: 1,16 Milliarden Euro). Welche Milliarden fließen in Mikroelektronik, Energie und Industrie? Im SVIK sind für Mikroelektronik 4,19 Milliarden Euro vorgesehen, für Energieinfrastruktur 2,50 Milliarden Euro, für Wärmenetze 1,87 Milliarden Euro und für Flüssiggas-Terminals 515,6 Millionen Euro. Im KTF steigt die Strompreiskompensation auf 5 Milliarden Euro, der Industriestrompreis ist mit 2,45 Milliarden Euro veranschlagt, der Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten sinkt auf 5,53 Milliarden Euro (2026: 6,5 Milliarden Euro). Für Wasserstoff in der Industrie sind 1,62 Milliarden Euro vorgesehen. Die Gebäudeförderung hob der Haushaltsausschuss um 350 Millionen auf 12,91 Milliarden Euro an. Strompreiskompensation im KTF 5,00 Mrd. € Industriestrompreis im KTF 2,45 Mrd. € Wasserstoff in der Industrie 1,62 Mrd. € Quelle : Bundestag, Textarchiv KW 48 Was bedeutet der Etat für Infineon Aktie, Industrie und DAX? Aus dem Haushaltstext lässt sich nicht ablesen, welches Unternehmen konkret Geld erhält. Eine Einschätzung der Redaktion: Der Posten Mikroelektronik betrifft die Halbleiterbranche insgesamt, zu der die Infineon Aktie als größter deutscher Chipwert gehört. Ob und in welcher Höhe Förderung bei einzelnen Unternehmen ankommt, entscheiden spätere Förderbescheide, nicht der Haushaltsbeschluss. Ähnlich gilt für die Strompreiskompensation: Sie richtet sich nach gängiger Praxis an energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl und Metall. Anleger könnten deshalb bei Werten wie der BASF Aktie, der thyssenkrupp Aktie oder der Salzgitter Aktie darauf achten, wie der Industriestrompreis konkret ausgestaltet wird. Auch Bauwerte und Gebäudetechnik im DAX und MDAX verfolgen die Aufstockung der Gebäudeförderung. Für den DAX insgesamt zählt der Etat vor allem als Konjunkturimpuls im Umfeld von Wachstumsprognosen: Die Bundesbank und die EU-Kommission erwarten für 2026 ein BIP-Wachstum von 1,3 Prozent (n-tv, Börsen-Tag vom 24.11.2026). Was dafür spricht Mikroelektronik und KI erhalten deutlich mehr Mittel: 4,19 Milliarden Euro beziehungsweise 250 Millionen Euro.

Die Strompreiskompensation steigt um eine Milliarde Euro und entlastet energieintensive Produktion.

Die Wirtschaftsministerin sieht laut Bundestag einen „Erholungskurs“ der Wirtschaft. Was dagegen spricht Der Kernetat schrumpft, klassische Förderlinien wie ZIM und Digitale Agenda werden gekürzt.

Die Opposition kritisiert Haushaltslöcher, die mit KTF-Mitteln gestopft würden.

Der Beschluss ist kein Kursversprechen: Förderung ist kein Gewinn, und Aktienkurse können fallen. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung. Wie reagieren Koalition und Opposition im Bundestag? Die Positionen liegen laut Bundestag weit auseinander. Für die SPD kündigte Daniel Walter an, den Entwurf besser machen und den Nutzen von Förderungen prüfen zu wollen. Die Grünen-Abgeordnete Katrin Uhlig kritisiert den Antragsstopp beim ZIM. Für die Union verwies Klaus Wiener darauf, dass die Unternehmensinvestitionen seit 2024 um 6 Prozent gesunken seien. Die AfD (Wolfgang Wiehle) bezeichnet die Klimapolitik als „Planwirtschaft“, die Linke (Jörg Cezanne) wirft der Regierung vor, Haushaltslöcher mit KTF-Mitteln zu stopfen. Das Potenzialwachstum liegt laut Bundestag bei 0,4 Prozent. Was Anleger jetzt beobachten Donnerstag, 26. November, ab 12.50 Uhr: zweite Beratung des Einzelplans 09 im Bundestag.

Förderbescheide und Ausschreibungen für Mikroelektronik und Wasserstoff: Sie entscheiden, welche Unternehmen profitieren.

Ausgestaltung des Industriestrompreises: Sie bestimmt die Entlastung für Chemie, Stahl und Metall.

Konjunkturdaten: Der ifo-Index und Auftragseingänge zeigen, ob die Impulse ankommen. Häufige Fragen zum Wirtschaftsetat 2027 Wie hoch ist der Wirtschaftsetat 2027? Der Einzelplan 09 umfasst 5,65 Milliarden Euro, rund 250 Millionen Euro weniger als 2026 mit 5,90 Milliarden Euro (Bundestag). Wann stimmt der Bundestag ab? Die zweite Beratung ist für Donnerstag, 26. November 2026 angesetzt, Übertragung ab 12.50 Uhr. Welche Rolle spielt die Infineon Aktie? Der Posten Mikroelektronik steigt auf 4,19 Milliarden Euro. Welche Unternehmen konkret gefördert werden, steht nicht im Haushaltstext. Was ist die Strompreiskompensation? Ein Instrument im KTF für energieintensive Branchen; sie steigt 2027 auf 5 Milliarden Euro nach 4 Milliarden Euro. Fazit: Wirtschaftsetat 2027 setzt auf Chips und Strompreise Der Wirtschaftsetat 2027 verschiebt Geld von klassischer Mittelstandsförderung zu Mikroelektronik, KI und Strompreisentlastung. Für den DAX ist das vor allem ein Rahmen für Industrie- und Halbleiterwerte wie die Infineon Aktie; entscheidend sind die späteren Förderentscheidungen. Offen bleibt, ob die Impulse den schwachen Investitionstrend brechen, den die Union beklagt.

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