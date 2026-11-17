Wingstop betreibt eine schnell wachsende Kette für Hähnchenflügel. Im dritten Quartal 2026 sanken die vergleichbaren Umsätze in den USA um 5,4 Prozent, das sechste Minus-Quartal in Folge. Grund sind weniger Gäste, vor allem bei Haushalten mit geringerem Einkommen.

Gleichzeitig eröffnete Wingstop 76 neue Restaurants. Der Systemumsatz stieg um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,08 US-Dollar über den Erwartungen.