Geduld gefragt: Raymond-James-Analyst Brian Vaccaro bestätigt für die Wingstop-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 185 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 151,73 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 22 Prozent.
Wingstop-Aktie: Sechs Minus-Quartale in Folge – Raymond James bleibt trotzdem positiv
Raymond-James-Analyst Brian Vaccaro bestätigt seine positive Einstufung der Wingstop-Aktie mit einem Kursziel von 185 US-Dollar. Die Kette kämpft mit sinkenden Umsätzen pro Restaurant.
Steckbrief
- Unternehmen
- Wingstop Inc.
- Handelssymbol
- WING (Nasdaq)
- Analyst
- Brian Vaccaro
- Bank
- Raymond James
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 185 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Raymond James zur Wingstop-Aktie
Expansion trifft Flaute – Vaccaro bleibt beim Kauf
Brian Vaccaro hält trotz schwacher Restaurantumsätze an seiner Kaufempfehlung fest.
Wingstop betreibt eine schnell wachsende Kette für Hähnchenflügel. Im dritten Quartal 2026 sanken die vergleichbaren Umsätze in den USA um 5,4 Prozent, das sechste Minus-Quartal in Folge. Grund sind weniger Gäste, vor allem bei Haushalten mit geringerem Einkommen.
Gleichzeitig eröffnete Wingstop 76 neue Restaurants. Der Systemumsatz stieg um 6 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,08 US-Dollar über den Erwartungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Raymond-James-Analyst Brian Vaccaro zu lesen ist:
Expansion
2026 sollen weltweit 440 bis 450 neue Restaurants eröffnen.
Gewinn über Erwartung
Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Prognosen.
Maßnahmen
Marketing, Abläufe und das Treueprogramm Club Wingstop sollen die Umsätze beleben.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Prognose erneut gesenkt
Wingstop erwartet für 2026 nun einen Rückgang der vergleichbaren US-Umsätze um 6,5 bis 7 Prozent. CEO Michael Skipworth räumte ein, dass die Erholung länger dauert als gedacht.
Der Umsatz von 185,1 Millionen US-Dollar blieb unter den Erwartungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Raymond James & Associates, Inc., Analyst Brian Vaccaro. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 185 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.raymondjames.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Wingstop Inc. (WING): Kaufen, Kursziel 185,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Brian Vaccaro, Aktienanalyst, Raymond James & Associates, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:45 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:45 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Brian Vaccaro, Aktienanalyst, Raymond James & Associates, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.