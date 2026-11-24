Wie viel Zinserhöhung bleibt vor den PCE-Daten im Spiel?

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 06:50 5 Min.

New-York-Fed-Chef John Williams sagt, die Fed müsse „over time“ gegen die Inflation vorgehen, und sieht das 2-Prozent-Ziel erst 2028. Die Zielspanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, am Mittwoch folgen die PCE-Daten. Was Anleger jetzt wissen müssen.

aktuelle Zielspanne der Fed-Leitzinsen 3,75–4,00 % von Williams erwartete Inflation zum Jahresende 2026 ca. 3,5 % Jahr, in dem Williams die Inflation wieder bei 2 % sieht 2028 nächste Fed-Sitzung 8./9. Dez. Quelle : Reuters via AOL, 23.11.2026, 21:05 UTC; Seeking Alpha, 23.11.2026, 16:00 Uhr ET

Die Fed hält die Tür für weitere Zinserhöhungen offen: John Williams, Präsident der New York Fed, sagte am Montag, 23.11.2026, um 16:00 Uhr New Yorker Zeit (22:00 Uhr MEZ), die Notenbank müsse die Inflation „over time“ auf 2 Prozent zurückführen. Er erwartet laut Reuters rund 3,5 Prozent Inflation zum Jahresende 2026, „knapp über 2 Prozent“ 2027 und die Rückkehr zum Ziel 2028. Die Zielspanne für den Leitzins liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, zuletzt erhöhte die Fed im September. Für Anleger im S&P 500 und im DAX ist das der Rahmen für die Datenwoche: Am Mittwoch folgen die PCE-Zahlen, am 8./9. Dezember die Zinsentscheidung.

Was hat Williams zur Fed-Zinserhöhung im Dezember gesagt?

Eine ausdrückliche Aussage zur Dezember-Sitzung steht in den geprüften Texten nicht. Williams will laut Reuters weitere Daten abwarten. Er sagte nach Reuters-Angaben: „There is still work to do to get that done.“ Die Finanzmärkte erwarten laut Reuters „broadly“ eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember und weitere Schritte im kommenden Jahr; konkrete Wahrscheinlichkeiten nennt die Meldung nicht. Die Risiken für die Inflation sieht Williams nach oben gerichtet, die Energiepreise bleiben hoch. Effekte von Zöllen, Konflikten und dem KI-Boom zeigten sich bei einzelnen Warengruppen, es gebe aber wenig Hinweise auf ein breites Übergreifen.

Zur Konjunktur zeichnet Williams ein robustes Bild: Wachstum von 2,75 Prozent in 2026 und 2027, Arbeitslosenquote derzeit 4,1 Prozent, 2027 rund 4 Prozent.

Williams-Prognosen im Überblick Größe 2026 2027 2028 Inflation ca. 3,5 % knapp über 2 % 2 % Wachstum 2,75 % 2,75 % – Arbeitslosenquote 4,1 % (aktuell) ca. 4 % – Angaben nach Reuters und Seeking Alpha, 23.11.2026. Maßzahl der Inflation in den Quellen nicht genannt. Quelle : Reuters via AOL; Seeking Alpha, 23.11.2026

Welche Daten bewegen die Fed-Erwartungen diese Woche?

Im Mittelpunkt steht der PCE-Preisindex für Oktober am Mittwoch, 25.11., 08:30 Uhr ET (14:30 Uhr MEZ). Goldman Sachs erwartet laut Zusammenstellung von ZeroHedge, die ihrerseits die Deutsche Bank und Goldman zitiert, +0,32 Prozent zum Vormonat und +3,83 Prozent zum Vorjahr; der Konsens liegt bei +0,3 und +3,8 Prozent, der Vormonat bei +0,5 und +3,6 Prozent. Beim Kernindex nennt Goldman +0,29 Prozent zum Vormonat und +3,24 Prozent zum Vorjahr, der Konsens liegt bei 3,4 Prozent. Zusätzlich folgen am Mittwoch die zweite Schätzung des US-BIP für das dritte Quartal (Goldman: +3,7 Prozent annualisiert, Konsens 3,5 Prozent) und um 14:00 Uhr ET das Beige Book. Am Donnerstag ist wegen Thanksgiving die NYSE geschlossen.

Die Vorgeschichte erklärt die Spannung: Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober laut Biggo um 0,4 Prozent zum Vormonat (Konsens 0,3), die Kernrate um 0,3 Prozent, den dritten Monat in Folge in diesem Tempo. Die Erzeugerpreise lagen im Jahresvergleich bei 6,5 Prozent, dem höchsten Wert seit 2022. Gouverneur Christopher Waller hatte laut Biggo eine Erhöhung um einen halben Punkt als überlegenswert bezeichnet, falls die Kerninflation bei etwa 0,3 Prozent oder darüber liege.

Was bedeutet die Fed-Linie für den S&P 500 und den DAX?

Am Montag stützten Aktien die Rally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang; Reuters verweist auf die Bedeutung der KI-Firmen für die Märkte. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut Schwab am Montagmorgen (9:21 Uhr ET) bei 4,92 Prozent. Die Schwab-Analyse beschreibt den S&P 500 zugleich als im Korrekturbereich, rund 12 Prozent unter dem jüngsten Hoch. Ob höhere Zinsen Wachstums- und Technologiewerte weiter belasten, ist offen und eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose; Rendite und Dollar können auch den DAX über Exporteure und Zinssensible beeinflussen.

Was für Entspannung spricht Williams sieht kaum Hinweise auf ein breites Übergreifen der KI- und Zolleffekte auf die Inflation.

Wachstum von 2,75 Prozent und stabiler Arbeitsmarkt geben der Wirtschaft Puffer.

Die Inflation soll 2027 nur noch knapp über 2 Prozent liegen. Was dagegen spricht Die Risiken für die Inflation sind laut Williams nach oben gerichtet.

Erzeugerpreise und Kerninflation liefen zuletzt über den Erwartungen.

Weitere Zinserhöhungen im nächsten Jahr gelten am Markt als wahrscheinlich. Dies ist keine Anlageberatung. Wertpapiere können im Wert fallen; bis zum Totalverlust ist alles möglich.

Was sollten Anleger bis zur Fed-Sitzung beobachten?

Wichtig sind der PCE-Preisindex am Mittwoch, das Beige Book, die Reaktion der Renditen sowie die Frage, ob weitere Fed-Mitglieder die Linie von Williams stützen. Danach beginnt die Schweigephase vor der Sitzung am 8./9. Dezember.

Häufige Fragen zur Fed-Zinserhöhung

Wie hoch ist der Fed-Leitzins? Die Zielspanne liegt laut Reuters bei 3,75 bis 4,00 Prozent; zuletzt erhöhte die Fed im September. Wann entscheidet die Fed wieder? Auf der Sitzung am 8./9. Dezember 2026. Was erwartet Williams bei der Inflation? Rund 3,5 Prozent zum Jahresende 2026, knapp über 2 Prozent 2027 und 2 Prozent 2028. Wann kommen die nächsten PCE-Daten? Am Mittwoch, 25.11.2026, um 08:30 Uhr ET (14:30 Uhr MEZ).