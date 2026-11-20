In der Nacht auf Freitag griff Russland die Ukraine massiv an. Dabei verletzten nach Angaben von Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz drei russische Objekte den polnischen Luftraum - zwei Raketen, wahrscheinlich vom Typ Ch-101, und vermutlich eine Strahltriebwerksdrohne. Die Flugkörper gingen in Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem und Mołodycz in den Woiwodschaften Lublin und Karpatenvorland nieder. Verletzte und Schäden an der Infrastruktur gab es nach offiziellen Angaben nicht.

Politisch wiegt der Vorfall dennoch schwer: Premierminister Donald Tusk erklärte, es stehe fest, dass die Objekte aus Russland stammen, und sprach von einer möglicherweise gezielten Provokation. Er habe bereits mit dem NATO-Generalsekretär gesprochen. Genau diese Einordnung - Absicht statt Irrläufer - ist es, die Anleger aufschreckt.