Schwarzer Freitag an der Weichsel: Während in Frankfurt der DAX "nur" rund 2% verliert, bricht der WIG20 in Warschau um mehr als 4% ein. Auslöser ist ein sicherheitspolitischer Schock - russische Flugkörper sind auf polnischem Boden niedergegangen. Die Börse reagiert mit einem Ausverkauf, der vor allem die schwergewichtigen Banken trifft.
WIG20 bricht ein: Russische Raketen über Polen - Crash oder Kaufchance?
Russische Marschflugkörper in Ostpolen schicken den WIG20 am Freitag rund 4% in die Tiefe - doppelt so stark wie den DAX. Banken bluten, die 4.000-Punkte-Marke wackelt. Was jetzt kurzfristig droht und warum das große Bild für den polnischen Leitindex intakt bleibt.
Der Auslöser
Raketen in Ostpolen: Warschau unter Schock
In der Nacht auf Freitag griff Russland die Ukraine massiv an. Dabei verletzten nach Angaben von Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz drei russische Objekte den polnischen Luftraum - zwei Raketen, wahrscheinlich vom Typ Ch-101, und vermutlich eine Strahltriebwerksdrohne. Die Flugkörper gingen in Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem und Mołodycz in den Woiwodschaften Lublin und Karpatenvorland nieder. Verletzte und Schäden an der Infrastruktur gab es nach offiziellen Angaben nicht.
Politisch wiegt der Vorfall dennoch schwer: Premierminister Donald Tusk erklärte, es stehe fest, dass die Objekte aus Russland stammen, und sprach von einer möglicherweise gezielten Provokation. Er habe bereits mit dem NATO-Generalsekretär gesprochen. Genau diese Einordnung - Absicht statt Irrläufer - ist es, die Anleger aufschreckt.
Kurzfristige Lage
Warum der WIG20 doppelt so stark fällt wie der DAX
Der WIG20 startete bereits mit einem Minus von 1,78% bei 4.129,76 Punkten in den Handel. Mit den Meldungen aus dem Osten beschleunigte sich der Abverkauf: Gegen 14:25 Uhr lag der Index 4,2% im Minus bei rund 4.030 Punkten. Der breite WIG verlor 3,6%, der mWIG40 2,4% und der sWIG80 2,2%. Die Blue Chips trifft es also am härtesten.
Dafür gibt es drei Gründe:
Geografie des Risikos: Für den DAX ist der Vorfall ein Belastungsfaktor unter vielen, für den WIG20 ist er Heimatrisiko. Internationale Investoren preisen bei Polen sofort einen höheren Risikoaufschlag ein.
Banken-Übergewicht: Der WIG20 ist stark finanzlastig. PKO BP verlor zeitweise 6,4%, Pekao und PZU jeweils 5,5%. Auch PGE, KGHM, mBank und CD Projekt gaben 4,5% bis 5,2% nach, Orlen 2,7%.
Fallhöhe: Der WIG20 hatte 2026 eine historische Rally hingelegt. Wer hohe Buchgewinne hat, nimmt sie bei einem solchen Schock zuerst mit.
Wir wissen sicher, dass das, was auf polnischem Boden niedergegangen ist, aus Russland stammt.
Hinzu kommt: Der Freitag ist bereits der vierte Verlusttag in Folge. Schon vor dem Raketenschock hatten WIG20, WIG und mWIG40 seit Dienstag jeweils rund 5% abgegeben. Der DAX wiederum steckt selbst in einer Tech-Korrektur und steuert auf den sechsten Verlusttag in Folge zu - er rutschte zeitweise unter die 25.000er-Marke und die 200-Tage-Linie. Der Unterschied: Beim DAX ist es ein KI-Kater, beim WIG20 ein geopolitischer Schock obendrauf.
|Index
|Vortagesschluss
|Stand Freitagnachmittag
|Veränderung
|WIG20
|4.204,70
|rund 4.030
|-4,2%
|DAX
|25.463,81
|rund 24.890
|-2,25%
Intraday-Werte vom Freitagnachmittag; der WIG20 wird bis 17:00 Uhr gehandelt.
Quelle: wnp.pl/PAP, finanzen.at, Investing.com
Charttechnik
Die 4.000 Punkte sind jetzt die Schicksalsmarke
Charttechnisch steht der WIG20 vor der Bewährungsprobe. Die runde Marke von 4.000 Punkten ist mehr als Psychologie: Hier gelang im Sommer der Ausbruch über die Hochs von 2007, und hier bündeln sich nun die Unterstützungen. Vom Schlussstand am 16. November bei 4.302 Punkten summiert sich der Rückgang auf rund 6%.
Positives Szenario: Stabilisierung über 4.000
Bleibt es bei einem einmaligen Vorfall ohne militärische Eskalation, ist eine schnelle Gegenbewegung möglich. Erste Erholungsmarken wären das Eröffnungsniveau um 4.130 und danach der Vortagesschluss um 4.200 Punkte.
Negatives Szenario: Bruch der 4.000
Ein Tagesschluss klar unter 4.000 Punkten würde den Sommer-Ausbruch infrage stellen. Dann rückt die Zone um 3.950 bis 3.960 Punkte in den Fokus, die Analysten bereits im September als zentrale Unterstützung markiert hatten.
Das große Bild
Fundamental bleibt Polen ein Wachstumsmarkt
Wer nur auf den Freitag schaut, übersieht die Dimension der vergangenen Monate. Der WIG20 lag am 16. November 35,1% über dem Jahresanfang und 43,9% über dem Vorjahresniveau. Selbst nach dem aktuellen Einbruch steht für 2026 noch ein Plus von rund 26% zu Buche - der DAX kam bis Freitagmittag auf rund 2%.
Konjunktur: Polens Wirtschaft wuchs im dritten Quartal laut vorläufigen GUS-Daten um 3,5% zum Vorjahr, nach 4,1% im zweiten Quartal. Das ist eine Abkühlung, aber auf einem Niveau, von dem Deutschland nur träumen kann. Die NBP-Projektion sieht das Wachstum 2026 mit 50%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 3,2% und 4,1%.
Zinsen: Die Notenbank hat den Leitzins am 4. November bei 3,75% belassen. Die Inflation lag im Oktober bei 3,5% und damit über dem Ziel von 2,5%, die Kerninflation fiel aber unter 3%. Für die Banken heißt das: Die Zinsmargen bleiben vorerst hoch, ein schneller Margenverfall droht nicht.
Gerade der letzte Punkt ist für den WIG20 zentral. Der Bankenindex WIG-Banki hatte noch am 16. November ein Rekordhoch markiert, nachdem die November-Projektion der NBP den Inflationspfad für 2027 nach oben verschoben hatte - was das Risiko schnell sinkender Zinsmargen verringert. Die Ertragsbasis der Schwergewichte hat sich durch die Raketen nicht verändert.
Prognose
WIG20: Kurzfristig nervös, langfristig robust
Kurzfristig (Tage bis Wochen): Die Volatilität bleibt hoch. Entscheidend sind die Reaktion der NATO und die Frage, ob sich ähnliche Vorfälle wiederholen. Die Marke von 4.000 Punkten ist die Linie, an der sich das Sentiment entscheidet. Hält sie auf Schlusskursbasis, spricht vieles für eine technische Gegenbewegung in Richtung 4.130 bis 4.200 Punkte. Fällt sie, drohen weitere Abgaben bis in den Bereich um 3.950 Punkte.
Mittelfristig (3 bis 12 Monate): Die Fundamentaldaten tragen. Solides Wachstum, stabile Zinsen und hohe Bankgewinne sprechen dafür, dass der WIG20 die Delle wieder aufholen kann, sofern die geopolitische Lage nicht eskaliert. Die anstehenden Jahresergebnisse und Strategie-Updates für 2027 werden zum nächsten Gradmesser.
Langfristig: Polen bleibt einer der dynamischsten Märkte Europas. Hohe Verteidigungsausgaben, EU-Mittel und eine wachsende Mittelschicht stützen die Binnenwirtschaft. Der heutige Tag zeigt jedoch auch: Die Lage an der NATO-Ostflanke ist ein dauerhafter Risikofaktor, der den WIG20 immer wieder schwanken lassen wird.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.