Wheaton betreibt keine eigenen Minen. Das Unternehmen finanziert Minenbetreiber und erhält dafür das Recht, einen Teil der Gold- und Silberproduktion zu einem vorab festgelegten Preis abzunehmen. Die Einnahmen hängen damit an Metallpreis und Produktionsmenge, während Förderkosten und Betriebsrisiko der Mine beim Betreiber liegen. So beschreibt es Börse Global in einem Bericht vom 7. Oktober.

Eine Einschätzung der Redaktion: Das dritte Quartal umfasst Juli bis September, also eine Zeit, in der Gold und Silber im Schnitt über dem heutigen Niveau lagen (Gold seit Ende August rund 16 Prozent im Minus). Die Rekordzahlen bilden deshalb nicht die aktuelle Preislage ab. Wie stark die Zahlen im vierten Quartal sinken, hängt vom Preis und der Produktion ab; eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.