Die Wheaton Precious Metals Aktie (Ticker WPM an NYSE und TSX, SII an der Xetra) hat für die ersten neun Monate 2026 einen Rekordgewinn von rund 1,5 Milliarden Dollar gemeldet, und die Quartalsdividende steigt um 18 Prozent. Gleichzeitig verliert der Goldpreis seit Ende August rund 16 Prozent und Silber rund 30 Prozent. Für Anleger im Rohstoffmarkt stellt sich die Frage, wie lange ein Streaming-Konzern Rekordzahlen liefern kann, wenn die Edelmetalle fallen.
Wheaton Precious Metals Aktie: Rekord-Neunmonatsgewinn von 1,5 Milliarden Dollar, Dividende plus 18 Prozent – wie viel Puffer hat ein Streamer, wenn Gold und Silber fallen?
Die Wheaton Precious Metals Aktie (WPM) meldet Rekordzahlen für die ersten neun Monate, während Goldpreis und Silberpreis seit Ende August stark fallen. Wie belastbar ist das Streaming-Modell?
Wheaton Aktie aktuell
Wie laufen die Zahlen trotz fallender Metallpreise?
Nach dem Bericht von Börse Global vom 10. November erzielte Wheaton im dritten Quartal 772 Millionen Dollar Umsatz, 410 Millionen Dollar Nettogewinn und 645 Millionen Dollar operativen Cashflow. Über neun Monate lagen Umsatz bei 2,6 Milliarden, Nettogewinn bei 1,5 Milliarden und operativer Cashflow bei 2,1 Milliarden Dollar, jeweils ein Rekord. Die Produktionsprognose für 2026 von 860.000 bis 940.000 Goldäquivalent-Unzen wurde bei der Q3-Veröffentlichung bestätigt. Die Zahlen stammen aus einer KI-gestützten Zusammenfassung; die Original-Pressemitteilung haben wir nicht geprüft.
Die Dividende beträgt 0,195 Dollar je Aktie für das vierte Quartal, 18 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, zahlbar um den 3. Dezember bei einem Stichtag am 19. November.
Das Modell
Wie funktioniert Streaming, und warum hilft es?
Wheaton betreibt keine eigenen Minen. Das Unternehmen finanziert Minenbetreiber und erhält dafür das Recht, einen Teil der Gold- und Silberproduktion zu einem vorab festgelegten Preis abzunehmen. Die Einnahmen hängen damit an Metallpreis und Produktionsmenge, während Förderkosten und Betriebsrisiko der Mine beim Betreiber liegen. So beschreibt es Börse Global in einem Bericht vom 7. Oktober.
Eine Einschätzung der Redaktion: Das dritte Quartal umfasst Juli bis September, also eine Zeit, in der Gold und Silber im Schnitt über dem heutigen Niveau lagen (Gold seit Ende August rund 16 Prozent im Minus). Die Rekordzahlen bilden deshalb nicht die aktuelle Preislage ab. Wie stark die Zahlen im vierten Quartal sinken, hängt vom Preis und der Produktion ab; eine Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
|Größe
|Wert
|Stand
|Umsatz Q3
|772 Mio. USD
|Q3 2026
|Nettogewinn 9 Monate
|1,5 Mrd. USD (Rekord)
|9M 2026
|Produktionsprognose 2026
|860.000 bis 940.000 Unzen Goldäquivalent
|bestätigt bei Q3
|Goldpreis
|rund 3.512 USD je Unze
|20.11.2026
|Silberpreis
|rund 41 USD je Unze
|20.11.2026
Metallpreise: Stand 20.11.2026, Quelle je Zeile. Wheaton-Zahlen laut KI-gestützter Zusammenfassung.
Quelle: Börse Global, Trading Economics, Fool Canada
Marktumfeld
Wie stark reagieren Edelmetall-Aktien auf den Metallpreis?
Sehr deutlich. Am 7. Oktober fiel Wheaton nach Börse Global um 2,8 Prozent auf rund 133,67 (Währung nicht ausgewiesen), am 10. November um 2,4 Prozent. Royal Gold, ein Wettbewerber im Royalty-Geschäft, verlor am 12. November laut Trefis 5 Prozent ohne eigene Nachricht, der Median der großen Goldwerte minus 4,1 Prozent. Aktuelle Kurse von Wheaton liegen uns für den 20. November nicht vor, deshalb nennen wir keine.
Für den Goldpreis am Freitag nennt Trading Economics rund 3.512 Dollar, für Silber rund 41 Dollar. Beide stehen auf dem tiefsten Stand seit September 2025; gegenüber den Rekorden vom Januar 2026 (Gold 5.608 Dollar, Silber 121,64 Dollar) fehlt jeweils ein Großteil.
Termine
Was beobachten Anleger als Nächstes?
Entscheidend sind die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, der Dollar, die Realzinsen und die Produktionsmeldungen der Partner-Minen. Mit Zahlen zum vierten Quartal ist erst im neuen Jahr zu rechnen; einen Termin haben wir nicht belegt.
FAQ
Häufige Fragen zur Wheaton Aktie
Was macht Wheaton Precious Metals? Das Unternehmen betreibt keine eigenen Minen, sondern finanziert Betreiber und erhält dafür Gold und Silber zu vorab festgelegten Preisen.
Wie hoch ist die Dividende der Wheaton Aktie? Für das vierte Quartal 2026 sind es 0,195 Dollar je Aktie, 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Wie hängt die Wheaton Aktie am Goldpreis und Silberpreis? Die Einnahmen folgen den Metallpreisen; fallen Gold und Silber, sinken tendenziell die Erlöse.
Gibt es eine Wheaton Aktie Prognose von aktiencheck.de? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursziele ab.
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