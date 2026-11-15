Die Western-Digital-Aktie gehört zu den Werten, die den KI-Crash nach den US-Zwischenwahlen am härtesten getroffen hat: fast 28 Prozent Minus in einer Woche. In der abgelaufenen Woche kam die Gegenbewegung. Mit einem Plus von 12,08 Prozent auf 295,65 Dollar komplettiert der Festplattenspezialist die Top 10 der Nasdaq100 Gewinner. Und das, obwohl die Aktie allein am Freitag 5 Prozent abgab. Unsere Western Digital Aktie Prognose zeigt, warum die Zahlen deutlich besser sind als das Chartbild.
Western Digital Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 12,1 Prozent – Rekordmargen zum Ausverkaufspreis?
Die Western-Digital-Aktie gewinnt 12,08 Prozent und komplettiert die Top 10 der Nasdaq100 Gewinner. Nach einem Minus von fast 28 Prozent in der Vorwoche holt der Festplattenspezialist auf – mit Bruttomargen von über 58 Prozent und einem Ausblick auf fast 70 Prozent Wachstum. Unsere Western Digital Aktie Prognose zeigt, was die Western Digital Chartanalyse jetzt signalisiert und warum die Western Digital Aktienprognose mit einem KGV um 13 überzeugt.
Die Woche
Speicher gesucht: die Woche der Western-Digital-Aktie
Wie beim Konkurrenten Seagate kam der Impuls am Mittwoch von CoreWeave. Der KI-Cloudanbieter bestätigte Investitionen von 37 bis 39 Milliarden Dollar in diesem Jahr – und Rechenzentren brauchen gewaltige Speicherkapazitäten. Western Digital erwirtschaftet inzwischen 88 Prozent seines Umsatzes mit Cloudkunden. Am Donnerstag und Freitag gab die Aktie wieder deutlich nach, als die Chipwerte erneut unter Druck gerieten. Kaum eine Branche reagiert so heftig auf jede Nachricht zum Tempo des Rechenzentrumsausbaus.
Kurzfristige Prognose
Western Digital Chartanalyse: Gegenbewegung mit Rückschlag
Die Western Digital Chartanalyse zeigt eine Gegenbewegung, die nach dem Freitagsminus an Schwung verloren hat. Die Aktie hat etwa ein Drittel des Wahlwochen-Crashs aufgeholt. Wichtigste Unterstützung ist das Tief der Vorwoche um 264 Dollar. Nach oben ist die runde 300-Dollar-Marke der erste Widerstand, darüber der Bereich um 330 Dollar. Das Niveau vor dem Absturz liegt rechnerisch um 365 Dollar. Für die kurzfristige Western-Digital-Aktie Prognose gilt: Solange 264 Dollar halten, bleibt die Bodenbildung intakt.
Szenario 1: Ausbruch über 300 Dollar
Starke Nvidia-Zahlen und neue Investitionssignale der Cloudkonzerne könnten die Erholung Richtung 330 Dollar tragen.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 264 und 300 Dollar
Die Aktie verdaut den Crash und die Erholung, bis neue Impulse kommen.
Szenario 3: Bruch der 264 Dollar
Ein neuer Ausverkauf bei Speicherwerten würde den Abwärtstrend bestätigen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Western Digital Aktienprognose: Margen wie ein Softwarekonzern
Fundamental ist Western Digital in Topform. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 55 Prozent auf 4,38 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 161 Prozent auf 4,64 Dollar. Die Bruttomarge von 58,1 Prozent und eine operative Marge von 49,1 Prozent erinnern eher an einen Softwarekonzern als an einen Festplattenhersteller. Der Grund: WD verschifft mehr Kapazität und erzielt pro Exabyte deutlich höhere Preise. 1,1 Milliarden Dollar flossen über Dividende und Rückkäufe an die Aktionäre, die Dividende stieg um 17 Prozent. Für das laufende Quartal erwartet WD 5,0 bis 5,2 Milliarden Dollar Umsatz, bis zu 72 Prozent mehr als im Vorjahr, sowie eine Bruttomarge von 60 bis 61 Prozent. Hochgerechnet ergibt der Gewinnausblick nach eigener Rechnung ein KGV um 13. Die mittel- bis langfristige Western Digital Aktienprognose hängt am Hochlauf der neuen HAMR-Festplatten und an der Frage, wie lange die Preise halten.
Häufige Fragen zur Western Digital Aktie Prognose
Warum ist Western Digital Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem Crash der Vorwoche kehrten die Käufer zu Speicherwerten zurück. Die Aktie stieg um 12,08 Prozent auf 295,65 Dollar.
Was zeigt die Western Digital Chartanalyse?
Eine Gegenbewegung mit Unterstützung um 264 Dollar und Widerständen bei 300 und 330 Dollar.
Wie hoch ist die Marge von Western Digital?
Die bereinigte Bruttomarge lag im ersten Geschäftsquartal bei 58,1 Prozent, für das laufende Quartal erwartet WD 60 bis 61 Prozent.
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