Western Digital Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 12,1 Prozent – Rekordmargen zum Ausverkaufspreis?

Fundamental ist Western Digital in Topform. Im ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 55 Prozent auf 4,38 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 161 Prozent auf 4,64 Dollar. Die Bruttomarge von 58,1 Prozent und eine operative Marge von 49,1 Prozent erinnern eher an einen Softwarekonzern als an einen Festplattenhersteller. Der Grund: WD verschifft mehr Kapazität und erzielt pro Exabyte deutlich höhere Preise. 1,1 Milliarden Dollar flossen über Dividende und Rückkäufe an die Aktionäre, die Dividende stieg um 17 Prozent. Für das laufende Quartal erwartet WD 5,0 bis 5,2 Milliarden Dollar Umsatz, bis zu 72 Prozent mehr als im Vorjahr, sowie eine Bruttomarge von 60 bis 61 Prozent. Hochgerechnet ergibt der Gewinnausblick nach eigener Rechnung ein KGV um 13. Die mittel- bis langfristige Western Digital Aktienprognose hängt am Hochlauf der neuen HAMR-Festplatten und an der Frage, wie lange die Preise halten.