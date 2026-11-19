Wer an Künstliche Intelligenz denkt, denkt an Nvidia. Wer genauer hinsieht, landet bei Unternehmen wie diesem. Die Western Digital Aktie (ISIN: US9581021055, FSE: WDC, NASDAQ: WDC) gewinnt am Donnerstag 7,45 Prozent auf 309,66 Dollar, zeitweise lag das Plus bei 9 Prozent. Nur PDD und Seagate stehen im Nasdaq 100 besser da. Der Anlass ist der Rekord-Börsengang von Anthropic, der den KI-Werten nach Tagen des Ausverkaufs neues Leben einhaucht. Der Grund, warum gerade diese Aktie so stark reagiert, steht in den Büchern des Konzerns.
Western Digital Aktie plus 7 Prozent: Umsatz soll um 70 Prozent wachsen, Kunden bestellen bis 2031 - Der unterschätzte Gewinner des KI-Booms?
Die Western Digital Aktie springt am Tag des Anthropic-Börsengangs um 7,5 Prozent auf 309,66 Dollar und zählt zu den drei größten Gewinnern im Nasdaq 100. Hinter dem Kurssprung stehen Zahlen, die selbst im KI-Sektor herausragen: 55 Prozent Umsatzplus, 58 Prozent Bruttomarge, Aufträge mit Sicht bis ins nächste Jahrzehnt. Die Analyse zur Western Digital Aktie.
Die Zahlen
Wachstum wie ein Start-up, Margen wie ein Softwarekonzern
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Western Digital den Umsatz um 55 Prozent auf 4,38 Milliarden Dollar. Die bereinigte Bruttomarge sprang auf 58,1 Prozent, gut 14 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 161 Prozent auf 4,64 Dollar zu, der freie Mittelzufluss erreichte 1,38 Milliarden Dollar. Für einen Hersteller von Festplatten sind das außergewöhnliche Werte. Sie zeigen, dass der Konzern derzeit Preise durchsetzen kann, weil Laufwerke mit hoher Kapazität knapp sind.
Der Ausblick legt noch eine Schippe drauf. Für das laufende Quartal stellt das Management einen Umsatz von rund 5,1 Milliarden Dollar in Aussicht. Das entspräche einem Wachstum von 66 bis 72 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei rund 5,80 Dollar liegen. Rund 88 Prozent der Erlöse kommen inzwischen aus dem Geschäft mit Cloud-Anbietern. Die Quartalsdividende hat der Konzern auf 0,175 Dollar je Aktie angehoben.
Die Auftragslage
Sicht bis ins nächste Jahrzehnt
Besonders aufhorchen ließ eine Aussage aus der Telefonkonferenz zu den Zahlen. Demnach reicht die Planungssicherheit bei den sieben größten Kunden bis in die Jahre 2030 und 2031. Die großen Cloud-Konzerne sichern sich Speicherkapazität also Jahre im Voraus. Im ersten Halbjahr 2027 will Western Digital zudem die erste Generation seiner neuen Aufzeichnungstechnik HAMR in großen Stückzahlen ausliefern, die noch mehr Daten je Laufwerk erlaubt. Bemerkenswert: Am Tag der Zahlen fiel die Aktie trotzdem um mehr als 6 Prozent. Der Markt hatte offenbar noch mehr erwartet, und der Ausverkauf bei KI-Werten tat in den Wochen danach sein Übriges.
Häufige Fragen zur Western Digital Aktie
Warum steigt die Western Digital Aktie heute?
Der Börsengang von Anthropic hat die Stimmung für KI-Infrastruktur gedreht. Western Digital liefert Festplatten hoher Kapazität für die Rechenzentren der Cloud-Konzerne.
Wie stark wächst Western Digital?
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 55 Prozent auf 4,38 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal erwartet der Konzern 66 bis 72 Prozent Wachstum.
Zahlt Western Digital eine Dividende?
Ja. Die Quartalsdividende wurde zuletzt auf 0,175 Dollar je Aktie erhöht.
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