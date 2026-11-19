Warum steigt die Western Digital Aktie heute?

Der Börsengang von Anthropic hat die Stimmung für KI-Infrastruktur gedreht. Western Digital liefert Festplatten hoher Kapazität für die Rechenzentren der Cloud-Konzerne.

Wie stark wächst Western Digital?

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 55 Prozent auf 4,38 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal erwartet der Konzern 66 bis 72 Prozent Wachstum.

Zahlt Western Digital eine Dividende?

Ja. Die Quartalsdividende wurde zuletzt auf 0,175 Dollar je Aktie erhöht.