Der Handelstag begann mit einem Paukenschlag. In Erwartung des Anthropic-Börsengangs griffen Anleger bei allem zu, was mit KI-Infrastruktur zu tun hat. Die Western Digital Aktie sprang in der ersten Handelsstunde um bis zu neun Prozent auf 316,11 Dollar. Auch Micron und SanDisk legten zu. Eine eigene Unternehmensnachricht steckte nicht dahinter, es war ein Mitzieh-Effekt im gesamten Speichersektor.

Dann begann der Handel mit Anthropic – und der Markt kippte. Die großen Indizes fielen auf ihre Tagestiefs, Anleger nahmen quer durch den Technologiesektor Gewinne mit. Die Western Digital Aktie gab rund sechs Prozent vom Hoch ab, hielt sich aber klar im Plus. Auffällig: Während die Speicherchip-Hersteller Micron und SanDisk ins Minus drehten, blieben die beiden Festplattenkonzerne Western Digital und Seagate grün.