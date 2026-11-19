Am Ende blieb ein Plus von 2,98 Prozent. Das klingt unspektakulär, ist an diesem Tag aber eine Ausnahmeleistung: Von hundert Werten im Nasdaq 100 schlossen nur zehn im Plus, und die Western Digital Aktie belegte mit 296,78 Dollar Platz drei. Der Index selbst verlor mehr als zwei Prozent, Chipwerte wie AMD brachen um fast acht Prozent ein. Dass ausgerechnet ein Hersteller klassischer Festplatten gegen den Strom schwimmt, hat Gründe – und eine Geschichte mit zwei Hälften.
Western Digital Aktie: Plus 3 Prozent im Tech-Crash – warum ausgerechnet Festplatten dem KI-Ausverkauf trotzen
Die Western Digital Aktie schließt bei 296,78 Dollar und gehört zu den nur zehn Gewinnern im Nasdaq 100. Am Morgen stand sogar ein Plus von neun Prozent. Während Chip- und Cloud-Werte nach dem Anthropic-Debüt einbrechen, halten die Festplattenhersteller stand. Die Gründe und die Risiken.
Der Tagesverlauf
Western Digital Aktie: Erst Euphorie, dann Behauptung
Der Handelstag begann mit einem Paukenschlag. In Erwartung des Anthropic-Börsengangs griffen Anleger bei allem zu, was mit KI-Infrastruktur zu tun hat. Die Western Digital Aktie sprang in der ersten Handelsstunde um bis zu neun Prozent auf 316,11 Dollar. Auch Micron und SanDisk legten zu. Eine eigene Unternehmensnachricht steckte nicht dahinter, es war ein Mitzieh-Effekt im gesamten Speichersektor.
Dann begann der Handel mit Anthropic – und der Markt kippte. Die großen Indizes fielen auf ihre Tagestiefs, Anleger nahmen quer durch den Technologiesektor Gewinne mit. Die Western Digital Aktie gab rund sechs Prozent vom Hoch ab, hielt sich aber klar im Plus. Auffällig: Während die Speicherchip-Hersteller Micron und SanDisk ins Minus drehten, blieben die beiden Festplattenkonzerne Western Digital und Seagate grün.
Die Erklärung
Warum Festplatten gerade die robustere KI-Wette sind
Seit der Abspaltung der Flash-Sparte SanDisk konzentriert sich Western Digital auf Festplatten mit hoher Kapazität für Cloud-Konzerne und Rechenzentren. Dort landet ein großer Teil der Daten, die KI-Anwendungen erzeugen und zum Training benötigen. Das Geschäft läuft: Für das laufende Dezember-Quartal hat der Konzern ein Umsatzwachstum von 66 bis 72 Prozent in Aussicht gestellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten nach Angaben von Yahoo Finance starken operativen Schwung, getragen vom Cloud-Geschäft.
Hinzu kommt die Ausgangslage. Die Aktie hatte in den vergangenen vier Wochen rund 14 Prozent verloren. Marktbeobachter werten den heutigen Anstieg deshalb in erster Linie als Erholung nach einem kräftigen Rücksetzer. Mit etwa dem 17-Fachen des auf das Jahr hochgerechneten Gewinns ist die Western Digital Aktie zudem deutlich niedriger bewertet als viele Chip- und Softwaretitel. Wo weniger Fantasie im Kurs steckt, kann auch weniger entweichen.
Am Rande meldete der Konzern eine neue Kreditlinie: Eine unbesicherte, revolvierende Fazilität mit fünf Jahren Laufzeit bis 2031 ersetzt ein älteres Darlehen.
Charttechnik
Die Marken für die nächsten Tage
316,11 Dollar: das Tageshoch. Hier verkauften Anleger in die Stärke hinein.
300 Dollar: die runde Marke wurde im Handelsverlauf mehrfach umkämpft und nicht gehalten.
291,82 Dollar: das Tagestief und die erste Unterstützung.
288,19 Dollar: der Vortagesschluss. Darunter wäre der heutige Gewinn aufgezehrt.
FAQ
Häufige Fragen zur Western Digital Aktie
Warum ist die Western Digital Aktie gestiegen?
Wegen einer Erholung im Speichersektor rund um den Anthropic-Börsengang und der anhaltend hohen Nachfrage nach Speicher für Rechenzentren. Eine eigene Unternehmensnachricht war nicht der Auslöser.
Wie hoch war der Kursgewinn?
2,98 Prozent auf 296,78 Dollar. Im Tageshoch waren es rund neun Prozent.
Was stellt Western Digital her?
Vor allem Festplatten mit hoher Kapazität für Cloud-Anbieter, Rechenzentren und Unternehmen.
Wie wächst das Unternehmen?
Für das Dezember-Quartal wird ein Umsatzwachstum von 66 bis 72 Prozent erwartet.
Was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun?
KI-Anwendungen erzeugen und benötigen enorme Datenmengen, die in Rechenzentren gespeichert werden müssen.
Fazit
Western Digital Aktie: Die leise Seite des KI-Booms
Die Western Digital Aktie hat heute gezeigt, dass nicht alle KI-Profiteure im Gleichschritt fallen. Festplatten sind weniger glamourös als Hochleistungschips, werden aber ebenso dringend gebraucht und sind an der Börse günstiger bewertet. Dass die Aktie zwei Drittel ihres Morgengewinns wieder abgab, mahnt dennoch zur Nüchternheit: Auch Western Digital hängt am Investitionstempo der großen Cloud-Konzerne. Solange dieses hoch bleibt, hat die Aktie Rückenwind.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.