Warum ist die West Pharmaceutical-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Es gibt keine Unternehmensmeldung. Gesundheitswerte gehörten zu den schwächsten Branchen des Tages, und nach einem starken Jahr nehmen Anleger Gewinne mit.

Wie stark ist die West Pharmaceutical Services Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,07 Prozent bei 372,94 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der West Pharmaceutical-Aktie?

Die ISIN lautet US9553061055, die WKN 864330. An der NYSE wird die Aktie unter WST gehandelt.