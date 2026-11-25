Die West Pharmaceutical-Aktie (ISIN: US9553061055, WKN: 864330, Handelssymbol: WST an der NYSE) verliert am Mittwoch 4,1 Prozent und schließt bei 372,94 US-Dollar. Die West Pharmaceutical Services Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Hersteller von Verschlüssen und Injektionssystemen für Medikamente fällt mit dem Gesundheitssektor.
West Pharmaceutical-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 4 Prozent – Gewinnmitnahmen nach starkem Jahr
Die West Pharmaceutical-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,1 Prozent bei 372,94 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Verlierern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Gesundheitssektor gehörte am Mittwoch neben Technologie zu den schwächsten Branchen.
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Die Gründe für den Kursverlust
Gesundheit am Ende der Sektorliste
Schwacher Sektor
Gesundheitswerte gehörten am Mittwoch neben Technologie zu den schwächsten Branchen im S&P 500. Gefragt waren Grundstoff- und Energieaktien.
Viel Gewinn im Kurs
Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 35 Prozent gestiegen. In einem unruhigen Markt sichern Anleger solche Gewinne.
Zölle und Zinsen
Neue US-Zollpläne und eine wahrscheinliche Zinserhöhung im Dezember belasten höher bewertete Qualitätswerte.
Einordnung
Operativ ohne neuen Befund
West Pharmaceutical liefert Stopfen, Dichtungen und Injektionssysteme an die Pharmaindustrie, unter anderem für Abnehmspritzen und Biotech-Medikamente. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen 874,5 Millionen Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 2,66 Dollar je Aktie. Für das Gesamtjahr stellt es 9,38 bis 9,48 Dollar je Aktie in Aussicht. An diesen Zahlen hat sich am Mittwoch nichts geändert.
Häufige Fragen zur West Pharmaceutical-Aktie
Warum ist die West Pharmaceutical-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Es gibt keine Unternehmensmeldung. Gesundheitswerte gehörten zu den schwächsten Branchen des Tages, und nach einem starken Jahr nehmen Anleger Gewinne mit.
Wie stark ist die West Pharmaceutical Services Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 4,07 Prozent bei 372,94 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der West Pharmaceutical-Aktie?
Die ISIN lautet US9553061055, die WKN 864330. An der NYSE wird die Aktie unter WST gehandelt.
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