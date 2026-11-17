Die Werder Bremen Anleihe hat eine gute Nachricht im Rücken: Der Fußball-Bundesligist ist im Geschäftsjahr 2025/26 in die Gewinnzone zurückgekehrt und weist einen Konzern-Jahresüberschuss von 2,1 Millionen Euro aus, nach einem Fehlbetrag von 7,4 Millionen Euro im Vorjahr. Das meldete der Branchendienst Anleihen Finder am Montag unter Berufung auf den Konzernabschluss zum 30. Juni 2026. Die 5,75-Prozent-Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFGZ7, Stückelung 1.000 Euro) notierte am 16. November an der Börse Frankfurt bei 102,5 Prozent und damit weiter über dem Ausgabepreis von 100 Prozent.
Werder Bremen Anleihe: Zurück in der Gewinnzone, die 5,75-Prozent-Anleihe 2025/2030 notiert bei 102,5 Prozent – wie belastbar ist das Comeback für die Anleihegläubiger?
Der Fußball-Bundesligist schreibt im Geschäftsjahr 2025/26 wieder schwarze Zahlen: 2,1 Millionen Euro Konzernüberschuss nach 7,4 Millionen Euro Verlust. Der Transfer von Torwart Mio Backhaus hat geholfen. Was bedeutet das für die Werder Bremen Anleihe 2025/2030?
Die Werder Bremen Anleihe 2025/2030
- Emittentin
- SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA
- ISIN / WKN
- DE000A4DFGZ7 / A4DFGZ
- Kupon
- 5,75 % p.a., jährliche Zahlung
- Zinstermin
- 28. Mai
- Laufzeit
- 28.05.2025 bis 31.07.2030
- Volumen
- 25 Mio. €
- Stückelung
- 1.000 €
- Platzierung
- B. Metzler seel. Sohn & Co., deutlich überzeichnet
Stand: 16.11.2026, Anleihebedingungen laut Anleihen Finder; Kurs Börse Frankfurt vom 16.11.2026
Die Zahlen
Wie hat Werder Bremen den Weg zurück in die Gewinnzone geschafft?
Der Umschwung gelang nicht durch volle Stadien oder mehr Sponsoring, sondern über den Transfermarkt – und über einen strafferen Kader.
Der Konzernumsatz stieg um rund 8 Prozent auf 154,2 Millionen Euro, nach 142,7 Millionen Euro im Vorjahr. Treiber waren höhere Transfererlöse, vor allem aus dem Wechsel von Torwart Mio Backhaus zum SC Freiburg. Damit wurden Rückgänge bei den Spieltagserlösen, im Sponsoring, bei den Medienerlösen und im Merchandising mehr als ausgeglichen. Die Aufwendungen für die betriebliche Leistung stiegen leicht auf 154,7 Millionen Euro nach 151,7 Millionen Euro; niedrigere Personalkosten standen höheren Abschreibungen und Transferaufwendungen gegenüber.
Das Eigenkapital des Konzerns kletterte auf 22,5 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote auf 18,8 Prozent. Neben dem Jahresüberschuss trugen eine Kapitalerhöhung der WF12 GbR über 4 Millionen Euro und eine Einzahlung von 1,5 Millionen Euro des Mehrheitsgesellschafters, des Sport-Vereins „Werder" von 1899 e.V., in die Kapitalrücklage dazu bei. Für das laufende Geschäftsjahr strebt Werder nach eigenen Angaben erneut einen vergleichbaren Jahresüberschuss an.
|Kennzahl
|2025/26
|2024/25
|Konzernumsatz
|154,2 Mio. €
|142,7 Mio. €
|Aufwendungen betriebliche Leistung
|154,7 Mio. €
|151,7 Mio. €
|Jahresergebnis
|+2,1 Mio. €
|–7,4 Mio. €
|Eigenkapital
|22,5 Mio. €
|–
|Eigenkapitalquote
|18,8 %
|–
Quelle: SV Werder Bremen, Konzernabschluss 30.06.2026 (via Anleihen Finder, 16.11.2026)
Die Anleihe
Was bringt die Werder Bremen Anleihe beim aktuellen Kurs?
Hier lohnt der Unterschied zwischen Kupon und Rendite. Der Kupon von 5,75 Prozent bezieht sich auf den Nennwert von 1.000 Euro und wird einmal im Jahr gezahlt. Wer die Anleihe aber zu 102,5 Prozent kauft, zahlt 1.025 Euro und erhält bei Fälligkeit nur 1.000 Euro zurück. Dieser Kursverlust von 25 Euro schmälert den Ertrag. Nach einer Näherungsrechnung der Redaktion ergibt sich bei einer Restlaufzeit von gut dreieinhalb Jahren eine Rendite bis Fälligkeit von rund 5,0 Prozent pro Jahr.
Zum Vergleich: Eine fünfjährige Bundesanleihe rentierte am Dienstag laut Trading Economics bei rund 3,2 Prozent. Der Aufschlag der Werder-Anleihe von grob 180 Basispunkten ist die Prämie für das höhere Ausfall- und Liquiditätsrisiko eines Fußballklubs ohne Rating. Die Vorgängeranleihe 2021/2026 hat Werder bereits vorzeitig zurückgezahlt – ein Pluspunkt in der Kreditgeschichte des Klubs.
Ergebnis
Rückkehr in die Gewinnzone mit 2,1 Millionen Euro, Ziel für 2026/27: ein vergleichbarer Überschuss.
Eigenkapital
22,5 Millionen Euro, gestützt durch Kapitalerhöhung und Einzahlung des Vereins.
Abhängigkeit
Der Gewinn hing stark an einem einzelnen Transfer; Spieltags-, Medien- und Sponsoringerlöse gingen zurück.
Das große Bild
Wie riskant sind Fußballanleihen im Vergleich zu anderen Mittelstandsanleihen?
Fußballanleihen sind am deutschen Markt für Mittelstandsanleihen eine eigene Nische. Ihr Charme: Viele Anleger kennen und schätzen den Emittenten, die Nachfrage ist oft emotional getragen – auch bei Werder war die Emission 2025 deutlich überzeichnet. Ihr Risiko: Die Einnahmen eines Klubs hängen am sportlichen Erfolg. Ein Abstieg kann Medienerlöse und Sponsorengelder drastisch schmälern, und Transfererlöse lassen sich nicht planen.
Das Zinsumfeld spielt ebenfalls eine Rolle. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg am Dienstag laut Trading Economics Richtung 3,4 Prozent, getrieben von Wetten auf weitere EZB-Zinserhöhungen. Steigen die Marktzinsen weiter, geraten auch Festzinsanleihen wie die Werder-Anleihe unter Kursdruck – unabhängig von der Bonität des Klubs. Gleichzeitig bieten neue Mittelstandsanleihen derzeit Kupons zwischen rund 6 und knapp 10 Prozent.
Einschätzung der Redaktion: Die schwarzen Zahlen stärken die Kreditgeschichte – das Geschäftsmodell bleibt aber eines, das auf dem Rasen entschieden wird.
Der Fahrplan
Werder Bremen Anleihe: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zur Werder Bremen Anleihe
Welche Werder Bremen Anleihe ist im Umlauf? Die 5,75-Prozent-Anleihe 2025/2030 mit der ISIN DE000A4DFGZ7 und einem Volumen von 25 Millionen Euro. Die Anleihe 2021/2026 ist bereits zurückgezahlt.
Wie hoch ist der Kurs der Werder Bremen Anleihe? Am 16. November 2026 notierte sie laut Anleihen Finder an der Börse Frankfurt bei 102,5 Prozent.
Wann zahlt die Werder Bremen Anleihe Zinsen? Einmal jährlich, laut Anleihen-Finder-Datenbank am 28. Mai.
Ist Werder Bremen wieder profitabel? Ja, im Geschäftsjahr 2025/26 lag der Konzern-Jahresüberschuss bei 2,1 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,4 Millionen Euro.
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