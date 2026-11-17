Der Konzernumsatz stieg um rund 8 Prozent auf 154,2 Millionen Euro, nach 142,7 Millionen Euro im Vorjahr. Treiber waren höhere Transfererlöse, vor allem aus dem Wechsel von Torwart Mio Backhaus zum SC Freiburg. Damit wurden Rückgänge bei den Spieltagserlösen, im Sponsoring, bei den Medienerlösen und im Merchandising mehr als ausgeglichen. Die Aufwendungen für die betriebliche Leistung stiegen leicht auf 154,7 Millionen Euro nach 151,7 Millionen Euro; niedrigere Personalkosten standen höheren Abschreibungen und Transferaufwendungen gegenüber.

Das Eigenkapital des Konzerns kletterte auf 22,5 Millionen Euro, die Eigenkapitalquote auf 18,8 Prozent. Neben dem Jahresüberschuss trugen eine Kapitalerhöhung der WF12 GbR über 4 Millionen Euro und eine Einzahlung von 1,5 Millionen Euro des Mehrheitsgesellschafters, des Sport-Vereins „Werder" von 1899 e.V., in die Kapitalrücklage dazu bei. Für das laufende Geschäftsjahr strebt Werder nach eigenen Angaben erneut einen vergleichbaren Jahresüberschuss an.