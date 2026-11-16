In den USA sorgen überraschend hohe Inflationsdaten dafür, dass Anleger nun weitere Zinserhöhungen erwarten, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.
Wenn es hart auf hart kommt
Anleger erwarten weitere Zinserhöhungen
Der Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen mache eine weitere Eskalation im Nahen Osten unwahrscheinlich und könnte sich dadurch sogar positiv auf die Energiepreise auswirken. Unterdessen habe Jensen Huang den Marktwert von NVIDIA im Alleingang in den Keller gefahren.
Der Markt habe seine Aufmerksamkeit in dieser Woche wieder auf die Fundamentaldaten gerichtet. Die Veröffentlichung der neuesten CPI-Inflationsdaten in den USA habe jedenfalls die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen, insbesondere angesichts der falkenhaften Äußerungen mancher Entscheidungsträger innerhalb der Federal Reserve - allen voran Chris Waller.
Die Gesamtinflation habe bei 0,4 % im Monatsvergleich gegenüber den erwarteten 0,3 % gelegen, und auch die Kerninflationsrate habe mit 0,3 % um ein Zehntel über den Erwartungen gelegen. Damit betrage die Kerninflation im Jahresvergleich rund 2,7 %. Die Tragweite dieser Daten lasse sich nicht verschleiern.
Die entscheidende Frage sei, ob dies auf Sekundäreffekte der starken US-Konjunktur und die steigenden Energiekosten im dritten Quartal zurückzuführen sei, wie Chris Waller vermute. Oder ob der Blick nach vorne gerichtet werden sollte, da die Energiepreise mittlerweile deutlich niedriger seien und ab Anfang 2027 günstige Basiseffekte zum Tragen kommen würden. Besonders beunruhigend sei für die Marktteilnehmer gewesen, dass Waller in seinen Äußerungen signalisiert habe, er sei bei der nächsten Fed-Sitzung offen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte.
Vor und nach der Veröffentlichung der CPI-Daten seien die Renditen von US-Anleihen gestiegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts würden kurzfristige Zinskontrakte in den USA bis Oktober 2027 Zinserhöhungen in Höhe von 82 Basispunkten einpreisen. Es gelte als sicher, dass die FED die Zinsen im Dezember erneut anheben werde. Einen Schritt um 50 Basispunkte halte RBC BlueBay Asset Management allerdings für höchst unwahrscheinlich.
Wahrscheinlich sei nun, dass die Zinsen im Dezember und Januar jeweils um 25 Basispunkte erhöht würden. Danach sei der weitere Verlauf sehr ungewiss und werde von der weiteren Entwicklung der Energiepreise abhängen. Bei US-Anleihen halte RBC BlueBay Asset Management die Duration unverändert, beobachte aber, dass das kurze Ende der Renditekurve in den USA nun allmählich attraktiv erscheine.
Im Nahen Osten habe es zuletzt kaum neue Entwicklungen gegeben. Es scheine, als gebe es nach den Midterms in den USA erneute Bemühungen um eine Einigung, um die Pattsituation mit dem Iran zu beenden. Viel sei dabei bislang nicht herausgekommen.
In Israel steige anscheinend die Wahrscheinlichkeit, dass Gadi Eisenkot eine Regierung bilden und Benjamin Netanjahu aus dem Amt verdrängen könne. Berichten zufolge dränge Netanjahu vehement darauf, die Feindseligkeiten mit dem Iran erneut zu eskalieren. Nach Einschätzung von RBC BlueBay Asset Management arbeite die Opposition jedoch daran, so schnell wie möglich eine tragfähige Regierung zu bilden, was dieses Szenario deutlich unwahrscheinlicher mache.
Insgesamt gehe RBC BlueBay Asset Management davon aus, dass das Ausmaß und die Breite der sogenannten „Blauen Welle“ durch den Wahlsieg der Demokraten in den USA es deutlich weniger wahrscheinlich machten, dass Trump zu einem „kinetischen“, physisch destruktiven Krieg zurückkehre - selbst wenn ein tragfähiges Abkommen nach wie vor in weiter Ferne liege.
In Europa seien die Anleiherenditen im Einklang mit den Entwicklungen in den USA leicht gestiegen. Es habe jedoch keine wesentlichen fundamentalen Nachrichten gegeben, und RBC BlueBay Asset Management gehe davon aus, dass europäische Anleihen weiterhin besser abschneiden würden als US-Anleihen. Die makroökonomische Einschätzung habe sich seit der letzten Marktbetrachtung nicht wesentlich geändert.
Wenn eine Eskalation im Nahen Osten weniger wahrscheinlich geworden sei, dürften auch die Energiepreise wieder weiter sinken. Davon sollten europäische Anleihen und Aktien überproportional profitieren. RBC BlueBay Asset Management halte weiterhin eine moderate Long-Position in der absoluten Duration in Frankreich, Italien und Rumänien.
Nach den US-Midterms seien Aktien zunächst heftig abgestoßen worden, insbesondere in Sektoren mit KI-Bezug. In dieser Woche sei dann wieder eine deutliche Erholung zu beobachten gewesen. Dank beruhigender Ergebnisse von CoreWeave hätten Halbleiteraktien den größten Teil ihrer Verluste wieder wettgemacht, und Finanzierungssorgen schienen vorerst abgeklungen zu sein.
Der positivere Ton sei auch an den Märkten für Unternehmensanleihen zu beobachten, die sich nach einem schwachen Oktober deutlich besser entwickelten. Die Positionierung habe sich erheblich bereinigt, und günstige Bewertungen zögen Käufer an, die bei Kursrückgängen zugriffen. Die Flut neuer Emissionen, die auf den Markt komme, sei relativ gut aufgenommen worden. Insgesamt hätten die Anlageteams von RBC BlueBay Asset Management ihre Engagements bei Unternehmensanleihen vorsichtig ausgebaut.
Bezüglich des US-Dollars habe RBC BlueBay Asset Management in der vergangenen Woche nach den Zwischenwahlen eine negativere Haltung eingenommen. Doch der eher restriktive Ton der FED-Entscheider habe den Weg zu einem schwächeren US-Dollar erschwert, sodass das Unternehmen seine Überzeugung hinsichtlich dieser Handelsposition etwas zurückgeschraubt habe.
Abschließend widme sich RBC BlueBay Asset Management dem aktuellen Thema "Verbrechen und andere Kleinigkeiten". Jensen Huangs Fehltritt habe ihn seinen Job gekostet und den Marktwert von NVIDIA um mehr als eine Billion US-Dollar geschmälert. Angesichts der Berichte über Spionage, die diese Geschichte umgäben, könne man zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur darüber spekulieren, welche längerfristigen Folgen der Skandal haben werde.
Als Nächstes würden sich die Fragen sicherlich darauf konzentrieren, wer wann was gewusst habe. Erwähnenswert sei möglicherweise, dass Elon Musk im vergangenen Jahr auf X gepostet habe: "Wenn sie eine 10 ist - bist du ein Gewinn!" Dazu passe wieder ein altes Klischee: Die Vertuschung sei oft schlimmer als das Verbrechen selbst.
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