Wenn es hart auf hart kommt

Die entscheidende Frage sei, ob dies auf Sekundäreffekte der starken US-Konjunktur und die steigenden Energiekosten im dritten Quartal zurückzuführen sei, wie Chris Waller vermute. Oder ob der Blick nach vorne gerichtet werden sollte, da die Energiepreise mittlerweile deutlich niedriger seien und ab Anfang 2027 günstige Basiseffekte zum Tragen kommen würden. Besonders beunruhigend sei für die Marktteilnehmer gewesen, dass Waller in seinen Äußerungen signalisiert habe, er sei bei der nächsten Fed-Sitzung offen für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte.