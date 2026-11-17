Bei Rheinmetall verschoben sich Bundeswehr-Aufträge, bei Infineon und Siemens Energy wuchsen die Sorgen um den KI-Investitionszyklus, bei Nvidia kam eine Führungskrise hinzu. Dabei sind alle vier Unternehmen operativ stark: Rheinmetall wächst zweistellig, Siemens Energy meldete einen Rekordgewinn, Infineon peilt rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, Nvidia soll heute Nacht rund 109 Milliarden Dollar Quartalsumsatz melden. Genau darin liegt die Lektion: Ein gutes Unternehmen ist nicht automatisch eine steigende Aktie. Entscheidend ist, was bereits im Kurs steckt. Für Trendfolger gilt deshalb: Erst wenn der Chart wieder Stärke zeigt, etwa durch eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie, beginnt ein neuer Trend.