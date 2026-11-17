Im Januar kostete eine Rheinmetall-Aktie fast 2.000 Euro, heute sind es rund 750 Euro. Siemens Energy schloss im April bei 191,66 Euro, heute notiert die Aktie bei rund 127 Euro. Infineon hat seit Juni rund 40 Prozent verloren, Nvidia steht nach dem Rücktritt von Jensen Huang vor der wichtigsten Bilanz seiner Geschichte. Vier Aktien, die jahrelang als unaufhaltsam galten. Vier Trends, die gebrochen sind. Und eine Frage, die sich jeder Anleger stellen sollte: Hätte man es kommen sehen können?
Wenn der Trend kippt: Rheinmetall, Infineon, Siemens Energy und Nvidia – die teuren Lektionen des Börsenjahres 2026
Sie waren die Superstars der Börse, jetzt notieren sie 30 bis 60 Prozent unter ihren Rekorden. Rheinmetall, Infineon, Siemens Energy und Nvidia zeigen, wie schnell ein Trend bricht – und warum der Ausstieg die schwierigste Disziplin jeder Trendfolge-Strategie ist. Die große Analyse: Welche Warnsignale es gab, welche Regeln Trendfolger schützen und was Anleger aus dem Jahr 2026 lernen können.
Die Warnsignale
Was der Chart früher wusste als die Nachrichten
Das Bemerkenswerte an allen vier Fällen: Der Chart zeigte die Schwäche, lange bevor die schlechten Nachrichten kamen. Bei Rheinmetall fiel die Aktie bereits deutlich, bevor der Konzern im November seine Prognose zum zweiten Mal senkte. Bei Infineon und Siemens Energy begann der Abverkauf, als die ersten Zweifel an den KI-Investitionen aufkamen – nicht erst, als sie in den Zahlen sichtbar wurden. Für Trendfolger ist das die zentrale Lehre: Der Kurs verarbeitet Informationen schneller als jede Pressemitteilung.
Die Regeln
Drei Regeln, die Trendfolger schützen
Regel 1: Die 200-Tage-Linie respektieren
Fällt eine Aktie nachhaltig unter ihre 200-Tage-Linie und dreht diese nach unten, gilt der langfristige Aufwärtstrend als gebrochen. Wer diese Grenze beachtet, steigt nicht am Tief aus, aber meist lange vor dem Ende eines großen Abverkaufs.
Regel 2: Den Verlust vorher festlegen
Ein Stoppkurs, der beim Kauf definiert und nachgezogen wird, nimmt die Emotion aus der Entscheidung. Er schützt vor dem Satz, den Anleger in diesem Jahr am häufigsten gesagt haben: „Die kommt schon wieder.“
Regel 3: Nachrichten nicht gegen den Chart lesen
Rekordaufträge, Analystenlob und Insiderkäufe sind wertvolle Informationen. Sie ersetzen aber kein Kurssignal. Bei Rheinmetall kaufte der Vorstandschef im November eigene Aktien – über dem heutigen Kurs.
Das große Bild
2026: Das Jahr der gebrochenen Superstars
Die gebrochenen Trends haben eine gemeinsame Ursache: Die Börse hatte Wachstum eingepreist, das sich verzögerte oder in Frage gestellt wurde.
Bei Rheinmetall verschoben sich Bundeswehr-Aufträge, bei Infineon und Siemens Energy wuchsen die Sorgen um den KI-Investitionszyklus, bei Nvidia kam eine Führungskrise hinzu. Dabei sind alle vier Unternehmen operativ stark: Rheinmetall wächst zweistellig, Siemens Energy meldete einen Rekordgewinn, Infineon peilt rund 20 Milliarden Euro Umsatz an, Nvidia soll heute Nacht rund 109 Milliarden Dollar Quartalsumsatz melden. Genau darin liegt die Lektion: Ein gutes Unternehmen ist nicht automatisch eine steigende Aktie. Entscheidend ist, was bereits im Kurs steckt. Für Trendfolger gilt deshalb: Erst wenn der Chart wieder Stärke zeigt, etwa durch eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie, beginnt ein neuer Trend.
Häufige Fragen zu Trendbrüchen
Was ist ein Trendbruch?
Ein Trendbruch liegt vor, wenn eine Aktie ihren bisherigen Aufwärtstrend verlässt, etwa indem sie nachhaltig unter die steigende 200-Tage-Linie fällt und keine neuen Hochs mehr erreicht.
Warum sind Rheinmetall, Infineon und Siemens Energy so stark gefallen?
Bei Rheinmetall verschoben sich Aufträge, bei Infineon und Siemens Energy wuchsen die Zweifel am KI-Investitionszyklus. In allen Fällen waren hohe Erwartungen im Kurs eingepreist.
Wann beginnt ein neuer Aufwärtstrend?
Aus Sicht der Trendfolge, wenn eine Aktie ihre 200-Tage-Linie nachhaltig zurückerobert, diese wieder steigt und neue Zwischenhochs entstehen.
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