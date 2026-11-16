Halbzeit in Antalya – und die eigentliche Arbeit beginnt erst. Bei der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya startet heute die zweite und entscheidende Verhandlungswoche. Bis Montagfrüh hatten die türkische COP-Präsidentschaft und der australische Verhandlungsvorsitz noch keinen Entwurf für einen gemeinsamen Beschlusstext vorgelegt. Jetzt reisen die Ministerinnen und Minister an. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) vertritt nicht nur die Bundesregierung, sondern vermittelt im Auftrag der türkischen Präsidentschaft gemeinsam mit seinem indischen Kollegen Bhupender Yadav beim zentralen Thema Emissionsminderung. Am 20. November soll die Konferenz enden.
Weltklimakonferenz COP31 in Antalya: Die entscheidende Woche beginnt – die Welt steuert auf bis zu 2,8 Grad zu
Delegationen aus fast 200 Staaten gehen in Antalya in die zweite und entscheidende Verhandlungswoche – doch ein Entwurf für den Abschlusstext liegt noch nicht vor. Bundesumweltminister Carsten Schneider vermittelt beim Kernthema Emissionsminderung. Im Raum steht ein globales Ziel für Elektrifizierung. Die Analyse: Was in Antalya auf dem Tisch liegt, wo es hakt und warum der Klimagipfel für Energie- und Industrieaktien zählt.
Auf dem Tisch
Drei Baustellen für die Schlusswoche
Emissionsminderung
Nach UN-Angaben steuert die Erde auf eine gefährliche Erwärmung von 2,6 bis 2,8 Grad bis zum Jahrhundertende zu. Die Staaten sollen ihre Beiträge nach dem Pariser Abkommen schneller umsetzen und nachschärfen.
Elektrifizierung
Diskutiert wird ein weltweites Ziel, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von heute rund 20 Prozent auf 35 Prozent bis 2035 zu erhöhen. Die türkische Präsidentschaft hat die Elektrifizierung zu einem Schwerpunkt gemacht.
Klimafinanzierung
Gilt als besonders schwierig. Industriestaaten sind laut Berichten in diesem Jahr kaum bereit, Entwicklungsländern Zugeständnisse zu machen.
Weitere Schwerpunkte der türkischen Präsidentschaft sind Kreislaufwirtschaft, klimaresiliente Städte, Meeresschutz und Ernährungssicherheit. Zur Halbzeit gingen in Antalya nach Berichten mehr als 10.000 Menschen für Klimaschutz und Menschenrechte auf die Straße. Der Schweizer Delegationsleiter Felix Wertli erwartet harte Verhandlungen: In der ersten Woche sei vor allem technisch verhandelt worden, nun gehe es darum, die unterschiedlichen Anliegen in einem gemeinsamen Beschluss zusammenzuführen.
Das große Bild
Klimapolitik im Schatten der Krisen
Die COP31 findet in einem schwierigen Umfeld statt. Krieg am Golf, Haushaltsdruck in den Industriestaaten und steigende Zinsen konkurrieren mit dem Klimaschutz um Aufmerksamkeit und Geld.
Ein globales Elektrifizierungsziel wäre ein starkes Signal: Es würde den Ausbau von Stromnetzen, Wind- und Solarkraft, Wärmepumpen und Elektromobilität weltweit beschleunigen. Befürworter sehen darin den pragmatischsten Hebel, weil Elektrifizierung Effizienz und Versorgungssicherheit verbindet. Skeptiker verweisen darauf, dass Netze, Speicher und Kapital vielerorts fehlen und dass ohne verlässliche Klimafinanzierung viele Schwellen- und Entwicklungsländer nicht mitziehen werden. Kritiker der Konferenz bemängeln zudem, dass zahlreiche große Emittenten mit Delegationen akkreditiert sind.
Häufige Fragen zur COP31
Wann und wo findet die COP31 statt?
Vom 9. bis 20. November 2026 im Antalya Expo Center in der Türkei. Australien führt als Co-Ausrichter den Verhandlungsvorsitz.
Welche Rolle spielt Deutschland?
Bundesumweltminister Carsten Schneider vertritt die Bundesregierung und vermittelt gemeinsam mit Indien beim Thema Emissionsminderung.
Worum geht es in der zweiten Woche?
Um einen gemeinsamen Abschlusstext zu Emissionsminderung, Elektrifizierung und Klimafinanzierung.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.