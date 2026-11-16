Weltklimakonferenz COP31 in Antalya: Die entscheidende Woche beginnt – die Welt steuert auf bis zu 2,8 Grad zu

Halbzeit in Antalya – und die eigentliche Arbeit beginnt erst. Bei der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) im türkischen Antalya startet heute die zweite und entscheidende Verhandlungswoche. Bis Montagfrüh hatten die türkische COP-Präsidentschaft und der australische Verhandlungsvorsitz noch keinen Entwurf für einen gemeinsamen Beschlusstext vorgelegt. Jetzt reisen die Ministerinnen und Minister an. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) vertritt nicht nur die Bundesregierung, sondern vermittelt im Auftrag der türkischen Präsidentschaft gemeinsam mit seinem indischen Kollegen Bhupender Yadav beim zentralen Thema Emissionsminderung. Am 20. November soll die Konferenz enden.