Welltower-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel auf 270 Dollar – „Outperform“ für den Branchenprimus

Welltower gehört seit Langem zu den bevorzugten Werten von Mizuho im Sektor. Das Kursziel wurde im Jahresverlauf mehrfach angehoben – im Februar noch auf 230 US-Dollar, nun auf 270 US-Dollar.

Die Aktienanalyse von Mizuho setzt darauf, dass Welltower das Wachstum aus Seniorenwohnungen noch länger fortschreiben kann.