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Welltower-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel auf 270 Dollar – „Outperform“ für den Branchenprimus

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Welltower-Aktie von 260 auf 270 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 244,46 US-Dollar sind das rund 10 Prozent Potenzial. Der größte Gesundheitsimmobilien-Konzern der USA wächst rasant.

Titelbild mit Aktiencheck-Logo zur Mizuho-Einstufung der Welltower-Aktie: Outperform, Kursziel 270 Dollar
Bild: Foto: Pexels (39124128) (Medium 2482); Grafik: aktiencheck.de
Rating Mizuho (bestätigt)
Outperform
Kursziel (zuvor 260 $)
270 $
Schlusskurs 13.11.2026
244,46 $
Abstand zum Kursziel
+10,4 %

Steckbrief

Unternehmen
Welltower Inc.
Handelssymbol
WELL (NYSE)
Analyst
Vikram Malhotra
Bank
Mizuho
Rating
Outperform (bestätigt)
Kursziel
270 US-Dollar (zuvor 260 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Der Favorit wird noch etwas teurer: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Welltower-Aktie von 260 auf 270 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 244,46 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 10 Prozent. Welltower ist der größte Eigentümer von Seniorenimmobilien in Nordamerika.

Mizuho zur Welltower-Aktie

Anhebung im Branchen-Check – Welltower bleibt vorn

Während Vikram Malhotra am Montag die Ziele für mehrere Gesundheitsimmobilien senkte, hebt er bei Welltower an. Das unterstreicht die Sonderstellung des Konzerns.

Welltower gehört seit Langem zu den bevorzugten Werten von Mizuho im Sektor. Das Kursziel wurde im Jahresverlauf mehrfach angehoben – im Februar noch auf 230 US-Dollar, nun auf 270 US-Dollar.

Die Aktienanalyse von Mizuho setzt darauf, dass Welltower das Wachstum aus Seniorenwohnungen noch länger fortschreiben kann.

Die Argumente von Vikram Malhotra

Diese Punkte stützen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:

  1. Starkes FFO-Wachstum

    Das bereinigte FFO stieg im dritten Quartal um 24,6 Prozent auf 1,67 US-Dollar je Aktie und übertraf die Erwartungen.

  2. Umsatzsprung

    Der Umsatz wuchs um 38,4 Prozent auf 3,72 Milliarden US-Dollar.

  3. Höhere Auslastung

    Steigende Belegung und Mieten im Seniorenwohnen trieben das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis.

  4. Prognose angehoben

    Welltower hob nach dem Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr erneut an.

Demografie als Rückenwind

Die Zahl der über 80-Jährigen in den USA steigt stark, gleichzeitig wird kaum neu gebaut. Das treibt Belegung und Mieten in Seniorenwohnungen.

Welltower nutzt seine Größe für Zukäufe und betreibt einen großen Teil seiner Immobilien über Partner selbst. So profitiert der Konzern direkt von höheren Mieten.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 270 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Welltower Inc. (WELL): Kaufen, Kursziel 270,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 14:48 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 14:48 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.