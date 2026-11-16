Der Favorit wird noch etwas teurer: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Welltower-Aktie von 260 auf 270 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 244,46 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 10 Prozent. Welltower ist der größte Eigentümer von Seniorenimmobilien in Nordamerika.
Welltower-Aktie: Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel auf 270 Dollar – „Outperform“ für den Branchenprimus
Mizuho-Analyst Vikram Malhotra hebt das Kursziel für die Welltower-Aktie von 260 auf 270 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 244,46 US-Dollar sind das rund 10 Prozent Potenzial. Der größte Gesundheitsimmobilien-Konzern der USA wächst rasant.
Steckbrief
- Unternehmen
- Welltower Inc.
- Handelssymbol
- WELL (NYSE)
- Analyst
- Vikram Malhotra
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 270 US-Dollar (zuvor 260 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Mizuho zur Welltower-Aktie
Anhebung im Branchen-Check – Welltower bleibt vorn
Während Vikram Malhotra am Montag die Ziele für mehrere Gesundheitsimmobilien senkte, hebt er bei Welltower an. Das unterstreicht die Sonderstellung des Konzerns.
Welltower gehört seit Langem zu den bevorzugten Werten von Mizuho im Sektor. Das Kursziel wurde im Jahresverlauf mehrfach angehoben – im Februar noch auf 230 US-Dollar, nun auf 270 US-Dollar.
Die Aktienanalyse von Mizuho setzt darauf, dass Welltower das Wachstum aus Seniorenwohnungen noch länger fortschreiben kann.
Die Argumente von Vikram Malhotra
Diese Punkte stützen die Einschätzung von Mizuho-Analyst Vikram Malhotra:
Starkes FFO-Wachstum
Das bereinigte FFO stieg im dritten Quartal um 24,6 Prozent auf 1,67 US-Dollar je Aktie und übertraf die Erwartungen.
Umsatzsprung
Der Umsatz wuchs um 38,4 Prozent auf 3,72 Milliarden US-Dollar.
Höhere Auslastung
Steigende Belegung und Mieten im Seniorenwohnen trieben das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis.
Prognose angehoben
Welltower hob nach dem Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr erneut an.
Demografie als Rückenwind
Die Zahl der über 80-Jährigen in den USA steigt stark, gleichzeitig wird kaum neu gebaut. Das treibt Belegung und Mieten in Seniorenwohnungen.
Welltower nutzt seine Größe für Zukäufe und betreibt einen großen Teil seiner Immobilien über Partner selbst. So profitiert der Konzern direkt von höheren Mieten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho Securities USA LLC, Analyst Vikram Malhotra. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 270 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Welltower Inc. (WELL): Kaufen, Kursziel 270,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho (Analyst Vikram Malhotra). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:48 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:48 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho (Analyst Vikram Malhotra).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.