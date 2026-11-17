Eigentlich wäre das eine Steilvorlage für Getreide-Bullen. Doch der Markt preist etwas anderes ein: Die Südhalbkugel liefert so viel Weizen wie lange nicht. Australiens Ernte wird laut Trading Economics auf rund 32 Millionen Tonnen geschätzt, mehrere Millionen Tonnen über früheren Erwartungen. Die Getreidebörse von Rosario hob ihre Prognose für Argentiniens Weizenernte 2026/27 um 500.000 Tonnen auf 24,3 Millionen Tonnen an.

Diese Mengen drängen genau dann auf den Weltmarkt, wenn die nordhemisphärischen Käufer ihre Winterversorgung planen. Wie schnell argentinischer Weizen russische Ware ersetzt, zeigte jüngst Algerien: Das Land kaufte laut Trading Economics in einer Ausschreibung rund 700.000 Tonnen, Reuters zufolge mit einem erheblichen Anteil aus Argentinien.

Der zweite Gegner heißt Dollar. Der Dollar-Index steht laut Reuters und Trading Economics auf dem höchsten Stand seit April 2025, getrieben von Erwartungen einer Fed-Zinserhöhung im Dezember. Ein starker Dollar macht US-Weizen für Importeure teurer und drückt die in Dollar notierten Agrarpreise insgesamt.