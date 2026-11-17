Der Weizenpreis kämpft am Dienstag um eine Gegenbewegung: Der Dezember-Kontrakt für Weizen (Soft Red Winter) an der Chicagoer Terminbörse CBOT legte laut dem US-Agrardienst Pro Farmer bis 6 Uhr Chicagoer Zeit (13:00 Uhr MEZ) um 7,75 US-Cent zu, nachdem er am Montag laut UkrAgroConsult um 6,25 Cent auf 5,87 Dollar je Scheffel gefallen war. Auslöser der Erholung ist ein geopolitischer Schock – doch der Getreidemarkt bleibt erstaunlich gelassen: Weizen notiert nur wenige Cent über dem tiefsten Stand seit Juni.
Weizenpreis: Kertsch-Brücke getroffen, Russlands Seeexporte halbiert – doch Riesenernten drücken – wer gewinnt das Tauziehen am Getreidemarkt?
Der Weizenpreis in Chicago notiert nahe dem tiefsten Stand seit Juni – obwohl Russlands Getreideexporte über das Schwarze Meer eingebrochen sind und die Kertsch-Brücke nach einem Angriff beschädigt ist. Große Ernten in Australien und Argentinien sowie ein Dollar auf dem höchsten Stand seit April 2025 halten dagegen. Warum der Markt die Kriegsrisiken bislang ignoriert und welche Termine jetzt zählen.
Weizenpreis aktuell
Warum steigt der Weizenpreis nach dem Angriff auf die Kertsch-Brücke?
Die Ukraine hat laut Pro Farmer einen zentralen Abschnitt der Kertsch-Brücke zerstört – der Verbindung zwischen Russland und der Krim, unter der die Schiffe vom Asowschen ins Schwarze Meer fahren. Für den Weizenmarkt ist das mehr als eine Kriegsmeldung.
Das Analysehaus SovEcon schätzt laut Pro Farmer, dass rund 25 Prozent der russischen Getreideverschiffungen über das Asowsche Meer laufen. Wird die Durchfahrt gestört, trifft das den weltgrößten Weizenexporteur an einer empfindlichen Stelle. Pro Farmer beschreibt die Gegenbewegung allerdings ausdrücklich als Erholung aus einer stark überverkauften Lage – also eher als Eindeckung von Leerverkäufern denn als neuen Aufwärtstrend.
Schon vor dem Brückenangriff war das Angebot vom Schwarzen Meer deutlich geschrumpft: Russlands Getreideexporte über den Seeweg lagen im Oktober laut Reuters um 55,8 Prozent unter dem Vorjahr, nachdem Drohnenangriffe Häfen am Schwarzen Meer getroffen hatten. Russland weicht demnach verstärkt auf Ostseehäfen aus. Und die Ukraine könnte ihre Frühjahrsaussaat laut Trading Economics um bis zu 6,3 Millionen Hektar verkleinern müssen.
Das große Bild
Warum fällt Weizen trotz Krieg am Schwarzen Meer?
Eigentlich wäre das eine Steilvorlage für Getreide-Bullen. Doch der Markt preist etwas anderes ein: Die Südhalbkugel liefert so viel Weizen wie lange nicht. Australiens Ernte wird laut Trading Economics auf rund 32 Millionen Tonnen geschätzt, mehrere Millionen Tonnen über früheren Erwartungen. Die Getreidebörse von Rosario hob ihre Prognose für Argentiniens Weizenernte 2026/27 um 500.000 Tonnen auf 24,3 Millionen Tonnen an.
Diese Mengen drängen genau dann auf den Weltmarkt, wenn die nordhemisphärischen Käufer ihre Winterversorgung planen. Wie schnell argentinischer Weizen russische Ware ersetzt, zeigte jüngst Algerien: Das Land kaufte laut Trading Economics in einer Ausschreibung rund 700.000 Tonnen, Reuters zufolge mit einem erheblichen Anteil aus Argentinien.
Der zweite Gegner heißt Dollar. Der Dollar-Index steht laut Reuters und Trading Economics auf dem höchsten Stand seit April 2025, getrieben von Erwartungen einer Fed-Zinserhöhung im Dezember. Ein starker Dollar macht US-Weizen für Importeure teurer und drückt die in Dollar notierten Agrarpreise insgesamt.
|Kontrakt
|Preis
|Veränderung
|Weizen CBOT (Dez.)
|5,87 $/Scheffel
|–6,25 ct
|Weizen KC HRW (Dez.)
|6,19 $/Scheffel
|–9,75 ct
|Mahlweizen Euronext (Dez.)
|235,25 €/t
|+0,75 %
|Mais CBOT (Dez.)
|4,4875 $/Scheffel
|+3,25 ct
|Sojabohnen CBOT (Jan.)
|12,29 $/Scheffel
|–2,5 ct
Quelle: UkrAgroConsult (Schlusskurse 16.11.2026)
Einordnung
Wie tief ist der Weizenpreis seit dem Sommer gefallen?
Die Dimension der Korrektur ist beachtlich. Am 28. August markierte Weizen laut Trading Economics ein 3,5-Jahreshoch von 7,67 Dollar je Scheffel. Gemessen am Montagsschluss von 5,87 Dollar hat der Weizenpreis seither rund 23 Prozent verloren. Am Freitag fiel der meistgehandelte Kontrakt laut Reuters bis auf 5,82 Dollar – den schwächsten Stand seit Juni. Auf Monatssicht steht laut Trading Economics ein Minus von gut 10 Prozent, auf Jahressicht dagegen noch ein Plus von rund 7 Prozent.
In Europa fällt der Rückgang milder aus: Der Dezember-Kontrakt für Mahlweizen an der Euronext in Paris stieg am Montag laut UkrAgroConsult sogar um 0,75 Prozent auf 235,25 Euro je Tonne. Der schwache Euro wirkt hier als Puffer – für europäische Mühlen und Futtermittelhersteller ist Weizen in Euro gerechnet deshalb weniger stark gefallen als in Chicago.
Ob die Erholung vom Dienstag trägt, ist offen: Während Pro Farmer am Morgen deutliche Gewinne meldete, zeigte der Datendienst Trading Economics für den Weizenpreis zeitweise ein leichtes Minus. Der Markt schwankt damit zwischen Kriegsrisiko und Angebotsdruck – ein typisches Bild für eine Bodenbildung, aber noch kein Beleg dafür.
Positionierung
Wie stark wetten Spekulanten gegen Weizen?
Die Terminmarktdaten zeigen, wie einseitig der Markt aufgestellt ist. Laut dem jüngsten CFTC-Bericht (Woche bis 10. November), den Pro Farmer auswertet, hielten Fonds in Chicago-Weizen netto 81.367 Kontrakte auf der Short-Seite – nach einem Abbau um 7.359 Kontrakte in der Vorwoche. Eine so große Leerverkaufsposition ist ein zweischneidiges Schwert: Sie zeigt die pessimistische Grundhaltung, macht den Weizenpreis aber anfällig für schnelle Eindeckungsrallys, sobald eine Überraschung kommt – etwa vom Schwarzen Meer.
Auch die US-Felder liefern derzeit keinen Grund zur Sorge. Laut US-Landwirtschaftsministerium, zitiert von Pro Farmer, waren in der Woche bis 15. November 92 Prozent des Winterweizens gesät (Fünfjahresschnitt: 94 Prozent), 53 Prozent der Bestände wurden als gut oder sehr gut bewertet – nach 49 Prozent in der Vorwoche.
Für Agrar- und Rohstoff-Aktien bleibt das Umfeld gemischt: Getreidehändler wie ADM oder Bunge profitieren eher von hohen Handelsvolumina und Preisdifferenzen zwischen den Regionen als von hohen Preisen an sich. Düngerproduzenten wie Nutrien oder K+S dagegen leiden tendenziell, wenn niedrige Getreidepreise die Margen der Landwirte und damit deren Investitionsbereitschaft drücken. Eine Einschätzung der Redaktion, keine Empfehlung.
Termine
Was müssen Weizen-Anleger jetzt beobachten?
Trump-Xi-Treffen in Shenzhen
Laut Pro Farmer treffen sich die Präsidenten der USA und Chinas am Mittwoch beim APEC-Gipfel, am Donnerstag folgt ein Dreiertreffen mit Russlands Präsident Putin. Jede Aussage zu Agrarkäufen oder zum Schwarzen Meer kann den Getreidemarkt bewegen.
Schiffsverkehr im Asowschen Meer
Entscheidend ist, ob die Durchfahrt unter der Kertsch-Brücke dauerhaft beeinträchtigt ist – oder ob Russland die Mengen über andere Häfen umleiten kann.
Fed und Dollar
Das Protokoll der Fed-Sitzung am Mittwoch und die Zinserwartungen für Dezember bestimmen den Dollar – und damit die Wettbewerbsfähigkeit von US-Weizen.
Erntefortschritt auf der Südhalbkugel
Bestätigen sich die großen Ernten in Australien und Argentinien, bleibt das Angebot in den kommenden Monaten reichlich.
FAQ
Häufige Fragen zum Weizenpreis
Wie hoch ist der Weizenpreis aktuell? Der Dezember-Kontrakt an der CBOT schloss am Montag laut UkrAgroConsult bei 5,87 Dollar je Scheffel; bis 13:00 Uhr MEZ am Dienstag legte er laut Pro Farmer um 7,75 Cent zu. In Paris kostete Mahlweizen am Montag 235,25 Euro je Tonne.
Warum fällt der Weizenpreis trotz Krieg? Große Ernten in Australien und Argentinien sowie ein starker Dollar wiegen derzeit schwerer als die Exportausfälle Russlands am Schwarzen Meer.
Gibt es eine Weizen Prognose für 2027? aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab. Entscheidend sind die Lage am Schwarzen Meer, die ukrainische Aussaat, der Dollar und die Ernten auf der Südhalbkugel.
Was bedeutet der Weizenpreis für Verbraucher? Der Getreidepreis macht nur einen kleinen Teil des Brotpreises aus. Kurzfristige Schwankungen am Terminmarkt kommen deshalb meist nur stark verzögert und abgeschwächt im Supermarkt an.
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