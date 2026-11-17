Niedrigere Erwartungen, gleiche Richtung: Jefferies-Analyst Thomas Chong bestätigt für die Weibo-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 8,80 auf 7,10 US-Dollar. Beim Kurs von 5,84 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 22 Prozent.
Weibo-Aktie: Jefferies senkt das Ziel nach schwachem Quartal – bleibt aber beim Kauf
Jefferies-Analyst Thomas Chong bleibt bei „Buy“ für die Weibo-Aktie, senkt das Kursziel aber von 8,80 auf 7,10 US-Dollar. Das Werbegeschäft der chinesischen Plattform schrumpft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Weibo Corporation
- Handelssymbol
- WB (Nasdaq (ADR))
- Analyst
- Thomas Chong
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 7,10 US-Dollar (zuvor 8,80 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Jefferies zur Weibo-Aktie
Werbung schwächelt – Chong bleibt beim Kauf
Die Zielsenkung folgt auf die Zahlen vom 17. November.
Weibo, der chinesische Kurznachrichtendienst, setzte im dritten Quartal 2026 410,2 Millionen US-Dollar um, 7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Werbeerlöse sanken um 8 Prozent auf 344,1 Millionen US-Dollar, die Einnahmen aus Mehrwertdiensten blieben mit 66,1 Millionen US-Dollar nahezu stabil.
Die Profitabilität ging deutlich zurück: Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel auf 0,06 US-Dollar nach 0,42 US-Dollar im Vorjahr, die bereinigte operative Marge sank auf 17 Prozent nach 30 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Thomas Chong zu lesen ist:
Hohe Liquidität
Weibo verfügte Ende September über rund 2,3 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen.
Stabile Nutzerbasis
Die Zahl der täglich aktiven Nutzer lag bei 254 Millionen.
Schwache Werbung
Die Werbeeinnahmen von Alibaba brachen um 33 Prozent ein.
Niedrigeres Ziel
Jefferies senkt das Kursziel um rund 19 Prozent.
Konkurrenz um die Aufmerksamkeit
Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sank auf 551 Millionen. Kurzvideo-Plattformen ziehen in China zunehmend Werbebudgets ab.
Einen Ausblick auf das vierte Quartal enthielt die Mitteilung nicht. Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies LLC, Analyst Thomas Chong. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 7,10 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Weibo Corporation (WB): Kaufen, Kursziel 7,10 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Thomas Chong, Aktienanalyst, Jefferies LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Thomas Chong, Aktienanalyst, Jefferies LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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