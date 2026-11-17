Weibo, der chinesische Kurznachrichtendienst, setzte im dritten Quartal 2026 410,2 Millionen US-Dollar um, 7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Werbeerlöse sanken um 8 Prozent auf 344,1 Millionen US-Dollar, die Einnahmen aus Mehrwertdiensten blieben mit 66,1 Millionen US-Dollar nahezu stabil.

Die Profitabilität ging deutlich zurück: Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel auf 0,06 US-Dollar nach 0,42 US-Dollar im Vorjahr, die bereinigte operative Marge sank auf 17 Prozent nach 30 Prozent.