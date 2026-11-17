Wave Life Sciences entwickelt RNA-Medikamente. Der Adipositas-Kandidat WVE-007 soll das Gen INHBE stummschalten. Am 13. November legte die Firma Ein-Jahres-Daten vor: Eine Einzeldosis von 240 Milligramm senkte das Bauchfett, während die Muskelmasse erhalten blieb.

Der Biomarker Activin E sank um bis zu 88 Prozent. Das Mittel war gut verträglich, es gab keine Studienabbrüche. Im März hatten frühere Daten mit geringem Gewichtsverlust die Aktie halbiert.