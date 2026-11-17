Großer Abstand zum Ziel: H.C.-Wainwright-Analyst Ananda Ghosh bestätigt für die Wave-Life-Sciences-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 13 US-Dollar. Beim Kurs von 2,88 US-Dollar am 17. November liegt das Ziel ein Vielfaches höher.
Wave-Life-Sciences-Aktie: H.C. Wainwright hält am Kauf fest – Abnehmmittel mit Ein-Jahres-Daten
H.C.-Wainwright-Analyst Ananda Ghosh bestätigt „Buy“ für die Wave-Life-Sciences-Aktie mit einem Kursziel von 13 US-Dollar. Neue Daten zum Adipositas-Kandidaten liegen vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- Wave Life Sciences Ltd.
- Handelssymbol
- WVE (Nasdaq)
- Analyst
- Ananda Ghosh
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 13 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
H.C. Wainwright zur Wave-Life-Sciences-Aktie
Fett weg, Muskeln bleiben – Ghosh bleibt beim Kauf
Ananda Ghosh setzt auf die RNA-Plattform des Unternehmens.
Wave Life Sciences entwickelt RNA-Medikamente. Der Adipositas-Kandidat WVE-007 soll das Gen INHBE stummschalten. Am 13. November legte die Firma Ein-Jahres-Daten vor: Eine Einzeldosis von 240 Milligramm senkte das Bauchfett, während die Muskelmasse erhalten blieb.
Der Biomarker Activin E sank um bis zu 88 Prozent. Das Mittel war gut verträglich, es gab keine Studienabbrüche. Im März hatten frühere Daten mit geringem Gewichtsverlust die Aktie halbiert.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Ananda Ghosh zu lesen ist:
Lange Wirkung
Die Daten stützen nach Unternehmensangaben eine Gabe nur ein- bis zweimal im Jahr.
Muskelerhalt
Anders als viele Abnehmmittel soll WVE-007 vor allem Fett abbauen.
Breite Pipeline
Wave arbeitet auch an RNA-Editierung, etwa bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel.
Nächste Studie
Als nächster Schritt ist eine Phase-2a-Studie mit Mehrfachdosen bei stärker Übergewichtigen vorgesehen.
Markt bleibt skeptisch
Der niedrige Kurs zeigt, dass Anleger seit den Daten vom März zurückhaltend sind. Ein deutlicher Gewichtsverlust in den kommenden Studien könnte die Sicht ändern.
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Ananda Ghosh. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 13 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Wave Life Sciences Ltd. (WVE): Kaufen, Kursziel 13,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Ananda Ghosh, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Ananda Ghosh, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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