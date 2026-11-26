Müll ist ein Geschäft mit Eintrittsbarrieren, und genau das honoriert die Börse: Die Waste-Management-Aktie (WM) hat ein neues Allzeithoch erreicht. Mit rund 247 US-Dollar und einem Börsenwert von gut 98 Milliarden US-Dollar steht der größte US-Entsorger so hoch wie nie. Warum die Waste Management Aktie ihren Alltime High erreicht, zeigen die Quartalszahlen und die Wachstumsprojekte.
Waste-Management-Aktie am Allzeithoch: Preismacht, Biogas und Rückkäufe treiben den Alltime High
Die Waste Management Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht. Solide Q3-Zahlen, Preissetzungsmacht, neue Biogas-Anlagen und hohe Ausschüttungen erklären den Alltime High des Entsorgers.
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Die Auslöser
Q3-Zahlen bestätigen das Qualitätsprofil
Im dritten Quartal 2026 steigerte WM den Umsatz um 6,3 Prozent auf 6,846 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 820 Millionen US-Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 2,05 US-Dollar nach 1,49 US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte operative EBITDA wuchs um 5,8 Prozent. In den ersten neun Monaten erzeugte der Konzern einen operativen Cashflow von 4,867 Milliarden US-Dollar.
Das Management bestätigte die Jahresziele und erwartet Umsatz und freien Cashflow am oberen Ende der Prognosespannen. Der Umsatz soll am oberen Ende von 26,275 bis 26,475 Milliarden US-Dollar liegen. Branchenbeobachter berichten zudem, dass die Preise in der Entsorgungsbranche 2026 am oberen Ende oder sogar über den ursprünglichen Erwartungen liegen.
Biogas und Healthcare erweitern die Wachstumsbasis
Zu den Treibern zählen die Investitionen in Biogas (Renewable Natural Gas): In New York nahm WM die achtzehnte neue Anlage seit 2022 in Betrieb. Dazu kommen Synergien aus dem Geschäft mit medizinischen Abfällen, WM Healthcare Solutions. Beide Projekte sollen Margen und Cashflow stützen.
Die Ausschüttungen unterstreichen die Verlässlichkeit: Im dritten Quartal flossen 580 Millionen US-Dollar in Aktienrückkäufe und 377 Millionen US-Dollar in Dividenden. Die Dividendenrendite liegt bei rund 1,5 Prozent.
Defensive Qualität gefragt in unruhigen Märkten
Mit einem Beta von nur etwa 0,4 gilt die Waste Management Aktie als defensiver Wert. Anleger, die zuletzt Gewinne bei zyklischen und technologielastigen Titeln mitnahmen, finden im Entsorger ein Geschäftsmodell mit planbaren Erlösen und Preissetzungsmacht.
Ausblick: Termin im Januar
Der nächste Test für die WM-Aktie sind die Zahlen zum vierten Quartal, die für den 27. Januar 2027 angesetzt sind. Bis dahin entscheidet sich, ob die Aktie nach dem Alltime High weiter Boden gewinnt.
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