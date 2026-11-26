Im dritten Quartal 2026 steigerte WM den Umsatz um 6,3 Prozent auf 6,846 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei 820 Millionen US-Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 2,05 US-Dollar nach 1,49 US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte operative EBITDA wuchs um 5,8 Prozent. In den ersten neun Monaten erzeugte der Konzern einen operativen Cashflow von 4,867 Milliarden US-Dollar.

Das Management bestätigte die Jahresziele und erwartet Umsatz und freien Cashflow am oberen Ende der Prognosespannen. Der Umsatz soll am oberen Ende von 26,275 bis 26,475 Milliarden US-Dollar liegen. Branchenbeobachter berichten zudem, dass die Preise in der Entsorgungsbranche 2026 am oberen Ende oder sogar über den ursprünglichen Erwartungen liegen.