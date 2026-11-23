Die KI-Angst hat die Märkte weiterhin fest im Griff und hat in der vergangenen Woche zu einem breit angelegten Ausverkauf an den globalen Kapitalmärkten geführt, so Berenberg.
Was folgt auf den Kursrutsch der letzten Woche?
Verkaufswelle wirkt zunehmend stimmungsgetrieben
Die Aktienmärkte hätten eine ihrer schwächsten Wochen seit der Corona-Pandemie verzeichnet. Angeführt vom Technologiesektor hätten US-Aktien um ganze 8 % nachgegeben. Infolge der stark angestiegenen Volatilität seien quantitative Investoren gezwungen gewesen, ihr Portfoliorisiko zu reduzieren und Positionen in der Breite zu liquidieren. So seien auch Rohstoffe wie Gold und Kupfer um knapp 10 % gefallen. Lediglich Staatsanleihen und der US-Dollar seien als sichere Häfen gefragt gewesen.
Die jüngste Verkaufswelle wirke jedoch zunehmend stimmungsgetrieben. Fundamentale Katalysatoren, die einen solchen Abverkauf rechtfertigen würden, hätten in der vergangenen Woche – zumindest abseits der Nachrichten um Nvidia-CEO Jensen Huang und der Kommentare einzelner Fed-Mitglieder – gefehlt.
Mit Blick auf die nächsten Wochen werde das weitere Abwärtspotenzial bei Aktien als begrenzt eingeschätzt. Zum einen hätten sowohl diskretionäre als auch systematische Investoren ihre Aktienquoten bereits stark zurückgefahren. Zum anderen schienen die Risiken, die mit dem Abverkauf im KI-Sektor einhergegangen seien, zunehmend eingepreist zu sein. Gleichzeitig bleibe die Datenlage sowohl auf volkswirtschaftlicher als auch auf Unternehmensebene robust.
Neben der positiven Saisonalität zum Jahresende, die unter anderem auch von saisonal starken Aktienrückkaufprogrammen der Unternehmen gestützt werde, dürften diese Faktoren die Aktienmärkte perspektivisch wieder stützen.
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