Die Aktienmärkte hätten eine ihrer schwächsten Wochen seit der Corona-Pandemie verzeichnet. Angeführt vom Technologiesektor hätten US-Aktien um ganze 8 % nachgegeben. Infolge der stark angestiegenen Volatilität seien quantitative Investoren gezwungen gewesen, ihr Portfoliorisiko zu reduzieren und Positionen in der Breite zu liquidieren. So seien auch Rohstoffe wie Gold und Kupfer um knapp 10 % gefallen. Lediglich Staatsanleihen und der US-Dollar seien als sichere Häfen gefragt gewesen.