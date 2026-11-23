Die stärkste Aussage macht Berkshire mit dem Geld, das nicht investiert ist. Ende September lag die Barreserve bei 357 Milliarden Dollar – mehr als der Wert des gesamten gemeldeten Aktiendepots. Unter dem Strich hat der Konzern im dritten Quartal mehr Aktien verkauft als gekauft. Der Cash-Berg schrumpfte nur, weil Abel eigene Aktien zurückkaufte: 9,65 Milliarden Dollar gab er dafür aus, so viel wie seit Jahren nicht. Die Botschaft ist dieselbe wie zu Buffetts Zeiten: Am Markt findet Berkshire derzeit wenig, was den Preis wert ist. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Wochen dürfte die Frage spannend werden, ob der Konzern jetzt zugreift.