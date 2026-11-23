Es ist noch immer das berühmteste Depot der Welt – auch wenn Warren Buffett es nicht mehr selbst steuert. Seit Jahresbeginn führt Greg Abel den Konzern Berkshire Hathaway, Buffett ist Vorsitzender des Verwaltungsrats geblieben. Die neue 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC zeigt, wie der Nachfolger mit dem Erbe umgeht: Er rührt die großen Klassiker nicht an, verkauft aber weiter Bank-Aktien, verdoppelt eine Wette auf den Häusermarkt und steigt bei einem Tech-Börsengang ein. Die vielleicht wichtigste Zahl steht gar nicht in der Meldung: Berkshire sitzt auf 357 Milliarden Dollar Cash.
Warren Buffett Depot: 357 Milliarden Dollar Cash und ein Tech-Börsengang – so baut sein Nachfolger Berkshire um
Die neue Pflichtmeldung von Berkshire Hathaway zeigt, was aus dem legendären Depot von Warren Buffett wird. Nachfolger Greg Abel verdoppelt eine Wette auf den US-Häusermarkt, steigt bei einem Tech-Börsengang ein und verkauft weiter Bank-Aktien. Die Apple Aktie bleibt unangetastet. Und der Cash-Berg ist so groß, dass er selbst zur Botschaft wird. Alle Käufe, alle Verkäufe, die zehn größten Positionen.
Die Käufe
Häuser, Flugzeuge und ein Börsenneuling
Der größte Kauf des Quartals ist eine Wette auf den US-Häusermarkt. Berkshire hat seine Position beim Hausbauer Lennar fast verdoppelt, von 13,1 auf 26,0 Millionen Aktien. Der Zukauf war rund 1,05 Milliarden Dollar wert, die Lennar Aktie steht jetzt mit etwa 2,1 Milliarden Dollar im Depot. Einzige neue Position ist Bending Spoons, ein Technologieunternehmen, das im Juli an die Börse ging. Berkshire zeichnete beim Börsengang für 600 Millionen Dollar, Ende September waren die 20,7 Millionen Aktien 689 Millionen Dollar wert. Im Oktober kaufte der Konzern laut Seeking Alpha weitere 10 Millionen Stück. Aufgestockt wurde auch Delta Air Lines: Mit 7,1 Millionen zusätzlichen Aktien hält Berkshire nun rund 9,8 Prozent an der Fluggesellschaft.
Die Verkäufe
Der Rückzug aus den Bank-Aktien geht weiter
Auf der Verkaufsseite steht ein alter Bekannter. Berkshire trennte sich von weiteren 27,5 Millionen Aktien der Bank of America im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar. Die Position schrumpft seit mehreren Quartalen, mit 455,9 Millionen Aktien und 8,2 Prozent Depotanteil bleibt die Bank of America Aktie aber die fünftgrößte Beteiligung. Deutlicher fiel der Schnitt bei Capital One aus: Dort verkaufte Berkshire knapp 62 Prozent der Aktien. Die Position beim Internetdienstleister VeriSign wurde um gut ein Drittel verkleinert, das entsprach rund 865 Millionen Dollar. Kleinere Verkäufe gab es beim Supermarktbetreiber Kroger und beim Stahlkonzern Nucor. Komplett aufgelöst wurde keine einzige Position.
Die Klassiker
Apple, American Express, Coca-Cola: Hände weg
An den großen Positionen hat sich nichts geändert. Die Apple Aktie bleibt mit 227,9 Millionen Stück und 75,9 Milliarden Dollar die Nummer eins, ein Viertel des gesamten Depots. Seit vier Meldungen in Folge wurde hier keine einzige Aktie bewegt. Dahinter folgen American Express mit 46,1 Milliarden Dollar und Coca-Cola mit 34,4 Milliarden Dollar. Auf Platz vier steht die Alphabet Aktie, die Abel Anfang des Jahres massiv aufgebaut hat: Beide Aktiengattungen zusammen machen knapp 12 Prozent des Depots aus (eigene Rechnung). Abel selbst hat Apple, American Express, Coca-Cola und Moody's als Kernpositionen bezeichnet, bei denen er wenig Bewegung erwartet.
Die zehn größten Positionen:
1. Apple: 24,9 Prozent
2. American Express: 15,2 Prozent
3. Coca-Cola: 11,3 Prozent
4. Alphabet (Klasse A): 8,9 Prozent
5. Bank of America: 8,2 Prozent
6. Chevron: 5,7 Prozent
7. Occidental Petroleum: 4,8 Prozent
8. Moody's: 3,7 Prozent
9. Chubb: 3,7 Prozent
10. Alphabet (Klasse C): 3,0 Prozent
Der Cash-Berg
357 Milliarden Dollar und kaum etwas zu kaufen
Die stärkste Aussage macht Berkshire mit dem Geld, das nicht investiert ist. Ende September lag die Barreserve bei 357 Milliarden Dollar – mehr als der Wert des gesamten gemeldeten Aktiendepots. Unter dem Strich hat der Konzern im dritten Quartal mehr Aktien verkauft als gekauft. Der Cash-Berg schrumpfte nur, weil Abel eigene Aktien zurückkaufte: 9,65 Milliarden Dollar gab er dafür aus, so viel wie seit Jahren nicht. Die Botschaft ist dieselbe wie zu Buffetts Zeiten: Am Markt findet Berkshire derzeit wenig, was den Preis wert ist. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Wochen dürfte die Frage spannend werden, ob der Konzern jetzt zugreift.
Einordnung der Redaktion: Wer vom Depot von Warren Buffett spricht, meint heute das Depot von Greg Abel. Der Nachfolger bleibt dem Stil treu: wenige große Positionen, viel Geduld, viel Cash. Neu ist die größere Offenheit für Technologie, zuerst mit Alphabet, jetzt mit einem Börsenneuling. Für die Berkshire Hathaway Aktie ist die Barreserve Versicherung und Chance zugleich. Sie schützt in einem Abschwung und erlaubt Zukäufe, wenn andere verkaufen müssen. Die 13F-Meldung zeigt allerdings nur in den USA gehandelte Aktien zum 30. September, nicht die japanischen Beteiligungen und nicht die Geschäfte seither.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Warren Buffett
Welche Aktie hat Berkshire Hathaway im dritten Quartal 2026 neu gekauft?
Einzige neue Position ist Bending Spoons. Aufgestockt wurden Lennar und Delta Air Lines.
Führt Warren Buffett das Depot noch selbst?
Nein. Greg Abel ist seit dem 1. Januar 2026 Vorstandschef von Berkshire Hathaway, Warren Buffett ist Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Berkshire Hathaway Aktie (Klasse B): ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN (Deutschland), US-Handelssymbol BRK.B (NYSE).
Apple Aktie: ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC (Deutschland), US-Handelssymbol AAPL (Nasdaq).
American Express Aktie: ISIN US0258161092, WKN 850226, Handelssymbol AEC1 (Deutschland), US-Handelssymbol AXP (NYSE).
Coca-Cola Aktie: ISIN US1912161007, WKN 850663, Handelssymbol CCC3 (Deutschland), US-Handelssymbol KO (NYSE).
Alphabet Aktie (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA (Deutschland), US-Handelssymbol GOOGL (Nasdaq).
Bank of America Aktie: ISIN US0605051046, WKN 858388, Handelssymbol NCB (Deutschland), US-Handelssymbol BAC (NYSE).
Lennar Aktie: ISIN US5260571048, WKN 851022, Handelssymbol LNN (Deutschland), US-Handelssymbol LEN (NYSE).
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