Klarer Blick nach vorn: Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Overweight“ für die Warby-Parker-Aktie und bestätigt das Kursziel von 32 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 27,44 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 17 Prozent. Der US-Brillenhändler verbindet Onlinehandel mit einem wachsenden Filialnetz – und steigt jetzt in das Geschäft mit KI-Brillen ein.
Warby-Parker-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 32 Dollar, KI-Brille im Blick
Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bestätigt „Overweight“ für die Warby-Parker-Aktie mit einem Kursziel von 32 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 27,44 US-Dollar sind das rund 17 Prozent Potenzial. Der Brillenhändler wächst zweistellig und startet mit Google und Samsung in den Markt für smarte Brillen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Warby Parker Inc.
- Handelssymbol
- WRBY (NYSE)
- Analyst
- Anna Andreeva
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 32 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Warby-Parker-Aktie
Durchwachsenes Quartal – Andreeva bleibt bei der Kaufthese
Anna Andreeva sieht die Warby-Parker-Aktie positiv und bestätigt ihr Kursziel von 32 US-Dollar nach den Zahlen zum dritten Quartal.
Das Quartal war gemischt: Der Umsatz wuchs zweistellig, der Gewinn je Aktie blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Zudem legte die Zahl der aktiven Kunden langsamer zu.
Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt auf die Expansion mit neuen Filialen und auf neue Produkte wie die smarte Brille, die gemeinsam mit Google und Samsung entsteht.
Die Argumente von Anna Andreeva
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva stützt:
Solides Wachstum
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf 244,7 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 28,6 Millionen US-Dollar.
Mehr Filialen
Warby Parker betreibt inzwischen 364 Geschäfte und baut das Netz weiter aus.
KI-Brille startet
Seit dem 12. November nimmt Warby Parker Vorbestellungen für seine Intelligent Eyewear entgegen, entwickelt mit Google und Samsung.
Klare Prognose
Für das Gesamtjahr erwartet Warby Parker 966 bis 976 Millionen US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 117 bis 119 Millionen US-Dollar.
Kundenwachstum als Schwachstelle
Die Zahl der aktiven Kunden stieg nur um 3,0 Prozent auf 2,74 Millionen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,04 US-Dollar unter den erwarteten 0,09 US-Dollar.
Für das vierte Quartal stellt Warby Parker einen Umsatz von 243 bis 253 Millionen US-Dollar in Aussicht. Ob die smarte Brille zum Wachstumstreiber wird, zeigt sich erst im kommenden Jahr.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Anna Andreeva. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 32 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Warby Parker Inc. (WRBY): Kaufen, Kursziel 32,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Anna Andreeva, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:21 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:21 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Anna Andreeva, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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