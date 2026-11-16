Warby-Parker-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 32 Dollar, KI-Brille im Blick

Das Quartal war gemischt: Der Umsatz wuchs zweistellig, der Gewinn je Aktie blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Zudem legte die Zahl der aktiven Kunden langsamer zu.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt auf die Expansion mit neuen Filialen und auf neue Produkte wie die smarte Brille, die gemeinsam mit Google und Samsung entsteht.