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Warby-Parker-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Overweight“ – Kursziel 32 Dollar, KI-Brille im Blick

aktiencheck.de Redaktion3 Min.

Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bestätigt „Overweight“ für die Warby-Parker-Aktie mit einem Kursziel von 32 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 27,44 US-Dollar sind das rund 17 Prozent Potenzial. Der Brillenhändler wächst zweistellig und startet mit Google und Samsung in den Markt für smarte Brillen.

Brille auf einem Holztisch neben einem aufgeschlagenen Magazin
Bild: Adonis Arias / Pexels
Rating Piper Sandler (bestätigt)
Overweight
Kursziel
32 $
Schlusskurs 13.11.2026
27,44 $
Abstand zum Kursziel
+16,6 %

Steckbrief

Unternehmen
Warby Parker Inc.
Handelssymbol
WRBY (NYSE)
Analyst
Anna Andreeva
Bank
Piper Sandler
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
32 US-Dollar

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Klarer Blick nach vorn: Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva bleibt bei „Overweight“ für die Warby-Parker-Aktie und bestätigt das Kursziel von 32 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 27,44 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 17 Prozent. Der US-Brillenhändler verbindet Onlinehandel mit einem wachsenden Filialnetz – und steigt jetzt in das Geschäft mit KI-Brillen ein.

Piper Sandler zur Warby-Parker-Aktie

Durchwachsenes Quartal – Andreeva bleibt bei der Kaufthese

Anna Andreeva sieht die Warby-Parker-Aktie positiv und bestätigt ihr Kursziel von 32 US-Dollar nach den Zahlen zum dritten Quartal.

Das Quartal war gemischt: Der Umsatz wuchs zweistellig, der Gewinn je Aktie blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Zudem legte die Zahl der aktiven Kunden langsamer zu.

Die Aktienanalyse von Piper Sandler setzt auf die Expansion mit neuen Filialen und auf neue Produkte wie die smarte Brille, die gemeinsam mit Google und Samsung entsteht.

Die Argumente von Anna Andreeva

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Anna Andreeva stützt:

  1. Solides Wachstum

    Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf 244,7 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA lag bei 28,6 Millionen US-Dollar.

  2. Mehr Filialen

    Warby Parker betreibt inzwischen 364 Geschäfte und baut das Netz weiter aus.

  3. KI-Brille startet

    Seit dem 12. November nimmt Warby Parker Vorbestellungen für seine Intelligent Eyewear entgegen, entwickelt mit Google und Samsung.

  4. Klare Prognose

    Für das Gesamtjahr erwartet Warby Parker 966 bis 976 Millionen US-Dollar Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 117 bis 119 Millionen US-Dollar.

Kundenwachstum als Schwachstelle

Die Zahl der aktiven Kunden stieg nur um 3,0 Prozent auf 2,74 Millionen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,04 US-Dollar unter den erwarteten 0,09 US-Dollar.

Für das vierte Quartal stellt Warby Parker einen Umsatz von 243 bis 253 Millionen US-Dollar in Aussicht. Ob die smarte Brille zum Wachstumstreiber wird, zeigt sich erst im kommenden Jahr.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Anna Andreeva. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 32 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Warby Parker Inc. (WRBY): Kaufen, Kursziel 32,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Anna Andreeva, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:21 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:21 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Anna Andreeva, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.