Gleichzeitig habe das Privatanlegergeschäft deutlich zugenommen. Niedrige Einlagenzinsen hätten bereits Hunderte Milliarden in Festzinsfonds gelenkt, die in Unternehmensanleihen investieren würden. Die Europäische Kommission plane, mit ihrer Strategie für die Spar- und Investitionsunion weitere Investitionen anzuregen. Diese Strategie ziele darauf ab, Haushalten größere Möglichkeiten zu geben, am Kapitalmarkt zu investieren. In China lasse die Behörde einen Kapitalfluss vom Festland nach Hongkong zu. Dieser Southbound-Fluss werde sowohl in Festverzinsliche als auch in Aktienmärkte investiert. In den USA würden Privatanlagen dagegen hauptsächlich in Aktien fließen. Insgesamt hätten verschiedene Investoren ihre Vermögensallokation verändert und viele würden geringere Anleihedurationen als früher benötigen.