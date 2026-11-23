Die Zentralbanken erhöhen derzeit die Zinsen, unter anderem wegen hoher Energiepreise, eines widerstandsfähigen Wirtschaftswachstums und eines stabilen Arbeitsmarkts, so Raffaele Prencipe, Fixed Income Portfolio Manager bei DPAM.
Wandel bei Angebot und Nachfrage am Anleihemarkt
Der KI-Boom treibt die Kreditkosten in die Höhe, während die Nachfrage nach langlaufenden Staatsanleihen sinkt.
Diese Treiber könnten sich umkehren, doch auch strukturelle Kräfte hätten zu höheren Renditen beigetragen.
Der Investitionsboom im Bereich Künstliche Intelligenz habe Rekordemissionen bei Eigenkapital, Anleihen und Private Credit ausgelöst und die Kreditkosten lägen über dem Niveau, das die Fundamentaldaten allein rechtfertigen würden. Auf der Nachfrageseite sinke der Bedarf an langlaufenden Staatsanleihen, da Pensionsfonds auf beitragsorientierte Systeme umstellen und Zentralbanken in Industrieländern ihre Bilanzen verkleinern würden, während Versicherer und Unternehmen Mittel in höher rentierliche Anlagen beziehungsweise in KI-Investitionen lenken würden. Die Veränderungen hätten den neutralen Zinssatz angehoben. Die Wirtschaft reagiere weniger sensibel auf Zinsen, diese Entwicklung dürfte jedoch nicht von Dauer sein.
Die weltweite Verschuldung wachse, angetrieben durch eine steigende Emission von Staats- und Unternehmensanleihen, da langfristige Entwicklungen in beiden Bereichen höhere Kreditaufnahmen erforderlich machen würden.
Auf Unternehmensseite habe das Versprechen der Künstlichen Intelligenz den größten Investitionsboom der Geschichte ausgelöst. Die möglichen Renditen aus KI würden Unternehmen zunehmend unempfindlich gegenüber hohen Zinsen machen. Dieser Investitionszyklus habe zu Rekordemissionen bei Eigenkapital, Anleihen und Private Credit geführt. Die Finanzierung erfolge auf verschiedene Weise, darunter Jumbo-Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Hyperscalern begeben würden, Hochzinsanleihen von Neocloud-Anbietern, durch Rechenzentren besicherte Asset-Backed Securities sowie durch Chips besicherte Kredite.
Der Umfang dieser Finanzierung treibe zusammen mit der Unsicherheit über den künftigen Wert der zugrunde liegenden Chips die Kreditkosten über das Niveau, das die Fundamentaldaten allein rechtfertigen würden. Das Verhältnis zwischen dem Volumen der ausstehenden Anleihen und dem globalen BIP sei jedoch seit 2019 stabil geblieben, nachdem es von 20% im Jahr 1990 auf 70% gestiegen sei.
Tatsächlich übertreffe das Angebot an Staatsanleihen das anderer Emittenten deutlich. Ohne bedeutende politische Kurswechsel dürften die Staatsausgaben in den Industrieländern weiter steigen, unter anderem aufgrund der alternden Bevölkerung und höherer Verteidigungsausgaben, während die politische Polarisierung die Haushaltskonsolidierung erschwere. Regierungen könnten sich dafür entscheiden, die Unternehmensbesteuerung zu erhöhen, um den steigenden Ausgabenbedarf zu decken.
Die Nachfrage nach Anleihen habe sich deutlich verändert. Auf staatlicher Seite würden Zentralbanken in den Industrieländern ihre Bilanzen im Zuge der quantitativen Straffung abbauen, während einige Zentralbanken aufstrebender Märkte Gold bevorzugen würden. Auf institutioneller Seite würden Pensionsfonds von leistungsorientierten auf beitragsorientierte Systeme umstellen, wodurch die Nachfrage nach langlaufenden Staatsanleihen sinke und das Engagement in Kredit- und Aktienmärkten steige.
Viele US-Versicherer hätten ihre Allokation hin zu höher rentierlichen Anlagen verlagert, darunter Private Credit, da Private-Equity-Gruppen sie übernommen hätten oder Partnerschaften mit ihnen eingegangen seien. Zudem hätten Hedgefonds ihren Anteil an Staatsanleihen erhöht, wobei es sich häufig um Positionen handle, die als Basistrades gegen Derivate gehalten würden. Die Treasury-Anlagen von Banken seien in der Regel kurzlaufend. Auf Unternehmensseite würden große Firmen, die zuvor hohe Barbestände in Anleihen angelegt hätten, nun in KI investieren.
Gleichzeitig habe das Privatanlegergeschäft deutlich zugenommen. Niedrige Einlagenzinsen hätten bereits Hunderte Milliarden in Festzinsfonds gelenkt, die in Unternehmensanleihen investieren würden. Die Europäische Kommission plane, mit ihrer Strategie für die Spar- und Investitionsunion weitere Investitionen anzuregen. Diese Strategie ziele darauf ab, Haushalten größere Möglichkeiten zu geben, am Kapitalmarkt zu investieren. In China lasse die Behörde einen Kapitalfluss vom Festland nach Hongkong zu. Dieser Southbound-Fluss werde sowohl in Festverzinsliche als auch in Aktienmärkte investiert. In den USA würden Privatanlagen dagegen hauptsächlich in Aktien fließen. Insgesamt hätten verschiedene Investoren ihre Vermögensallokation verändert und viele würden geringere Anleihedurationen als früher benötigen.
Veränderungen bei Angebot und Nachfrage am Anleihemarkt hätten den neutralen Zinssatz nach oben getrieben. Eine Vielzahl von Faktoren, darunter gesellschaftlicher Wandel und die Sorge, Produktivitätsgewinne durch KI zu verpassen, habe dazu geführt, dass die Wirtschaft weniger zinssensibel geworden sei.
Diese Verschiebung dürfte jedoch nicht von Dauer sein und könnte durch zahlreiche Faktoren umgekehrt werden, darunter ein Rückgang der politischen Polarisierung, der dazu führen könnte, dass Regierungen schwierige, langfristige Entscheidungen treffen würden.
Zudem könnte sich die wirtschaftliche Dynamik ändern, wenn der Cashflow aus dem laufenden Investitionszyklus von negativ auf positiv drehe, sobald KI Renditen erwirtschafte. Gleichzeitig könnten höhere Renditen im Festverzinslichen einen größeren Anteil des Kapitals der Anleger anziehen.
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