aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 09:41 10 Min.

Walt Disney verdoppelt den operativen Streaminggewinn auf 824 Mio. USD und erhöht die Dividende um ein Drittel, doch die Aktie schließt 1,48% im Minus.

Walt Disney hat im vierten Geschäftsquartal 2026 die Markterwartungen übertroffen und die Dividende um ein Drittel angehoben. Die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker: DIS) schloss am 17. November dennoch bei 116,94 USD, ein Minus von 1,76 USD oder 1,48%. Nachbörslich holte sie einen Teil des Rückgangs auf und stand um 19:59 Uhr New Yorker Zeit bei 117,75 USD, 0,81 USD oder 0,69% über dem Schlusskurs. Was macht Anleger bei einem Konzern zurückhaltend, dessen Streaminggewinn sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt hat? Ein Blick in die Jahresplanung zeigt, wie viel Disney für den nächsten Wachstumsschritt ausgeben will.

Die 53. Woche und der Gewinn, der auch ohne sie bleibt

Im Schlussquartal habe Walt Disney 25,9 Mrd. USD umgesetzt, 16% mehr als die 22,5 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Der Vorsteuergewinn sei um 71% auf 3,5 Mrd. USD gestiegen. Das operative Ergebnis der drei Geschäftsbereiche Entertainment, Sports und Experiences habe zusammen 5,0 Mrd. USD erreicht, nach 3,5 Mrd. USD ein Jahr zuvor. Das entspreche einem Plus von 43%. Je verwässerter Aktie habe Disney 1,51 USD verdient, nach 0,73 USD. Bereinigt sei der Gewinn je Aktie von 1,11 auf 1,77 USD gestiegen. Damit habe der Konzern sowohl seine eigene Quartalsprognose für den operativen Segmentgewinn als auch das Jahresziel für den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen.

Ein Teil des Zuwachses habe eine einfache Erklärung. Disneys Geschäftsjahr 2026 habe 53 Wochen umfasst, und die zusätzliche Woche sei vollständig in das vierte Quartal gefallen. Sie habe nach Schätzung des Konzerns rund 1,6 Mrd. USD Umsatz, 490 Mio. USD operativen Segmentgewinn und 0,17 USD bereinigten Gewinn je Aktie beigesteuert. Wer das Schlussquartal als Ausgangspunkt für das kommende Jahr nehme, würde diese sieben zusätzlichen Tage mit fortschreiben. Gerade bei einem Unternehmen, das täglich Eintrittskarten verkaufe, Abogebühren verdiene und Werbeplätze vermarkte, mache das einen erheblichen Unterschied.

Auch nach Abzug dieses Vorteils bleibe ein kräftiges Ergebnis. Auf vergleichbarer Basis sei der operative Segmentgewinn im Gesamtjahr um rund 10% gestiegen, der bereinigte Gewinn je Aktie um 16%. Letzterer habe damit die frühere Prognose von etwa 12% Wachstum übertroffen. Der ausgewiesene Jahresumsatz habe um 8% auf 102,3 Mrd. USD zugelegt, der Vorsteuergewinn um 18% auf 14,2 Mrd. USD. Für die Aktie sei eine weitere Unterscheidung wichtig: Während der bereinigte Jahresgewinn je Aktie von 5,93 auf 7,02 USD gestiegen sei, sei der ausgewiesene verwässerte Gewinn von 6,85 auf 5,63 USD gefallen. Beim Schlusskurs von 116,94 USD entspräche das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16,7 auf bereinigter und 20,8 auf ausgewiesener Basis.

Streaming verdient 824 Millionen Dollar – künftig wird der Einblick schwieriger

Die größte Veränderung für Disney-Aktionäre lasse sich an einer Zahl ablesen: 824 Mio. USD operativer Quartalsgewinn im Geschäft mit abonnementbasiertem Entertainment-Streaming. Das seien 422 Mio. USD mehr als im Vorjahr. Etwa 160 Mio. USD davon schreibe Disney der zusätzlichen Woche zu. Selbst nach deren Abzug verbliebe rechnerisch ein Gewinnzuwachs von rund 262 Mio. USD. Das Streaminggeschäft habe also auch auf vergleichbarer Basis erheblich mehr verdient. Im Gesamtjahr habe die operative Marge 11,5% erreicht.

Der Streamingumsatz sei im Quartal um 19% von 5,1 auf 6,1 Mrd. USD gestiegen. Die Abonnementerlöse hätten um 22% zugelegt, wozu sowohl die Zahl der Abonnements als auch die erzielten Preise beigetragen hätten. Wie Disney die Kunden länger halten wolle, werde im Dezember sichtbar. Dann solle die Zusammenführung von Disney+ und Hulu den Abonnenten eine einheitliche Oberfläche für Filme, Serien, Live-TV und ausgewählte Zusatzangebote bieten. Für einen Haushalt, der nach dem Ende seiner Lieblingsserie über eine Kündigung nachdenke, könne die nächste interessante Sendung auf derselben Plattform den Ausschlag geben. Schon eine längere durchschnittliche Abodauer würde den wirtschaftlichen Wert eines gewonnenen Kunden erhöhen.

Ob sich dieser Vorteil in höheren Gewinnen niederschlage, werde von außen allerdings schwerer zu beurteilen sein. Ab dem ersten Geschäftsquartal 2027 wolle Disney das operative Streamingergebnis nicht mehr separat veröffentlichen. Zugleich plane der Konzern höhere Ausgaben für Inhalte und Marketing. Anleger hätten damit ausgerechnet in einer Phase steigender Investitionen künftig weniger Einblick in die Profitabilität des Streaminggeschäfts. Das operative Ergebnis der gesamten Unterhaltungssparte gewinne als Maßstab an Bedeutung. Dort wirkten künftig allerdings auch Teile des Konsumproduktgeschäfts mit, die bislang zu Experiences gehört hätten.

Was 20 Millionen Abrufe für Disney wert sein können

"Toy Story 5" habe nach seinem Start auf Disney+ am 23. September innerhalb von fünf Tagen 20 Millionen Abrufe erreicht. Solche Zahlen zeigten, welchen Vorteil eine bereits bekannte Geschichte bei der Zuschauergewinnung biete. Ob die Abrufe zusätzliche Abonnenten gebracht oder bestehende Kunden länger gebunden hätten, lasse sich daraus allein nicht ableiten. Für Disney reiche der wirtschaftliche Wert einer Figur jedoch deutlich über die einzelne Filmverwertung hinaus. Ein Kind könne denselben Charakter im Kino kennenlernen, später auf Disney+ wiedersehen und ihm bei einem Parkbesuch erneut begegnen. An jeder dieser Stationen könne der Konzern verdienen.

Besonders weit entwickelt sei dieses Modell bei Marvel. Die 38 Filme des Marvel Cinematic Universe hätten weltweit zusammen mehr als 35 Mrd. USD an den Kinokassen eingespielt. Das sei der Wert der verkauften Kinokarten, von dem auch die Betreiber der Kinos ihren Anteil erhielten. Für Disney komme die anschließende Verwertung über Streaming, Lizenzen und Freizeitparks hinzu. Mit "Avengers: Doomsday" stehe am 18. Dezember der nächste große Kinostart an. Ein Publikumserfolg könne deshalb gleichzeitig die Nachfrage nach älteren Filmen auf Disney+ und nach Lizenzprodukten beleben. Umgekehrt treffe ein Film, der hinter den Erwartungen bleibe, potenziell mehrere Geschäfte zugleich.

Freizeitparks erzielen Rekorde, doch die Standorte entwickeln sich unterschiedlich

Disney Experiences habe sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr Rekorde bei Umsatz und operativem Ergebnis aufgestellt – nach Angaben des Konzerns selbst ohne die zusätzliche Woche. Im Quartal sei der Spartenumsatz um 15% und der operative Gewinn um 20% gestiegen. Weltweit habe Disney 11% mehr Gäste begrüßt, auf vergleichbarer Wochenbasis seien es 4% mehr gewesen. Zugleich hätten die Gäste pro Kopf in den US-Parks 4% und in den internationalen Parks 5% mehr ausgegeben. Für die Ertragskraft sei dieses Zusammenspiel wichtig: Ein zusätzlicher Besucher bringe Eintrittserlöse, höhere Ausgaben bestehender Gäste könnten auch ohne zusätzliche Besucher für Wachstum sorgen.

Die regionalen Unterschiede seien beträchtlich. Walt Disney World habe von neuen Angeboten und der Ausrichtung auf Gäste aus dem US-Heimatmarkt profitiert. In Disneyland Paris habe unter anderem die Erweiterung um World of Frozen die Nachfrage gestützt. In Hongkong und Shanghai hingegen habe sich die Besucherentwicklung im Quartalsverlauf verschlechtert. Disney rechne damit, dass der Druck dort im Geschäftsjahr 2027 anhalte. Auch bei den US-Parks habe die geringere Zahl internationaler Besucher belastet, wenngleich weniger stark als im vorangegangenen Quartal. Die weltweite Rekordzahl verdecke damit, dass Disney an manchen Standorten mehr Kapazität vermarkten könne, während an anderen bereits vorhandene Kapazität schwächer ausgelastet sei.

Zusätzliche Gäste habe auch die Kreuzfahrtsparte gewonnen, nachdem die Disney Adventure und die Disney Destiny im Geschäftsjahr ihre Kapazität erweitert hätten. Bei einem neuen Schiff falle ein großer Teil der Investition an, bevor der erste Gast an Bord gehe. Erst die spätere Auslastung entscheide darüber, wie rentabel diese Investition werde. Für das Geschäftsjahr 2027 stelle Disney konzernweit Investitionsausgaben von rund 9 Mrd. USD in Aussicht. Wie gut neue Attraktionen und Schiffe auch nach dem ersten Besucherandrang gebucht würden, sei deshalb für Aktionäre mindestens so interessant wie der nächste Besucherrekord.

ESPN gewinnt Zuschauer – und muss die Sportrechte bezahlen

Im Sportgeschäft seien die Erlöse aus Abonnements und Vertriebsgebühren im vierten Quartal um 18% auf 3,4 Mrd. USD gestiegen. Die Werbeeinnahmen hätten um 20% zugelegt. Einen Teil des Wachstums hätten die zusätzliche Woche und die NFL-Transaktion beigesteuert. Das Publikumsinteresse lasse sich auch an einem einzelnen Spiel ablesen: Die College-Football-Partie Ohio State gegen Texas habe bei ABC 14 Millionen Zuschauer erreicht. Es sei das meistgesehene College-Football-Spiel der regulären Saison im ESPN-Verbund seit zehn Jahren gewesen. Eine solche gleichzeitige Reichweite sei für Werbekunden wertvoll und könne Disney helfen, weitere Haushalte für ein Paket aus Disney+, Hulu und ESPN zu gewinnen.

2027 solle ESPN erstmals einen Super Bowl übertragen. Das biete eine außergewöhnliche Werbebühne, erhöhe aber zugleich die Bedeutung der Rechtekosten. Konzernweit plane Disney im neuen Geschäftsjahr rund 26 Mrd. USD an zahlungswirksamen Ausgaben für Inhalte, rund 9% mehr als im Vorjahr. Dazu trügen Investitionen in Sportrechte und internationale Programme sowie der zeitliche Verlauf von Filmproduktionen bei. Entscheidend werde sein, ob höhere Werbeerlöse, Abogebühren und eine stärkere Kundenbindung die zusätzlichen Ausgaben decken könnten. Schon die Verteilung der College-Football-Playoffs auf die Quartale könne das Bild verschieben: Für das erste Quartal erwarte Disney trotz wachsender Sporterlöse einen Rückgang des operativen Spartengewinns, für das zweite dagegen kräftiges Wachstum.

Zwei Dollar Dividende und neun Milliarden für eigene Aktien

Für Aktionäre komme die unmittelbar greifbare Verbesserung mit der Ausschüttung. Disney habe eine Dividende von insgesamt 2,00 USD je Aktie beschlossen, nach 1,50 USD im Geschäftsjahr 2026. Die erste Rate von 1,00 USD sei am 22. Januar 2027 zahlbar, die zweite am 13. Juli 2027. Maßgeblich sei der Aktienbestand am 16. Dezember 2026 beziehungsweise am 11. Juni 2027. Bezogen auf den Schlusskurs vom 17. November entsprächen die beiden Zahlungen zusammen einer Dividendenrendite von rund 1,71%.

Im abgelaufenen Jahr habe Disney eigene Aktien für 9,0 Mrd. USD zurückgekauft und zusammen mit den Dividenden 11,6 Mrd. USD an die Aktionäre zurückgegeben. Für 2027 strebe der Konzern erneut Rückkäufe von rund 9 Mrd. USD an, bei einem erwarteten freien Cashflow von rund 11 Mrd. USD. Allein die geplanten Rückkäufe würden somit rechnerisch etwa 82% des freien Cashflows beanspruchen, noch vor den Dividenden. Die Höhe der tatsächlichen Rückkäufe bleibe deshalb eine wichtige Stellschraube, falls das Geschäft weniger liquide Mittel einbringe als geplant.

Bis zum Geschäftsjahr 2029 wolle Disney die laufenden Betriebskosten auf Jahresbasis um rund 3 Mrd. USD senken. Der überwiegende Teil der Einsparungen solle allerdings künftiges Wachstum finanzieren. Wer die vollen 3 Mrd. USD auf den erwarteten Gewinn aufschlage, würde den Effekt überschätzen. Der Nutzen für Aktionäre hänge auch davon ab, was Disney mit dem frei werdenden Geld erreiche – etwa ob lokal produzierte Serien neue Haushalte für Disney+ gewännen oder Investitionen in die Parks dauerhaft höhere Gästeausgaben ermöglichten.

Was die Aktie im Geschäftsjahr 2027 bewegen dürfte

Für 2027 stelle Disney auf vergleichbarer Wochenbasis erneut zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Ausgangspunkt seien die 7,02 USD des abgelaufenen Jahres abzüglich des geschätzten Beitrags der Zusatzwoche von 0,17 USD, rechnerisch also rund 6,85 USD. Der operative Segmentgewinn solle auf angepasster Vergleichsbasis um etwa 8% steigen. Den Großteil des Zuwachses erwarte das Management in der ersten Jahreshälfte. Für das erste Quartal nenne es beim gesamten operativen Segmentergebnis rund 5,4 Mrd. USD. Im Entertainment-Geschäft solle auf berichteter Basis sogar der gesamte erwartete Jahreszuwachs bereits auf das erste Quartal entfallen.

Für die Walt Disney-Aktie überwiegen die Chancen. Das Streaminggeschäft verdient inzwischen substanziell, die Parks haben auch ohne Kalenderhilfe Rekorde erreicht, und die höhere Dividende lässt Aktionäre unmittelbar am Erfolg teilhaben. Der anspruchsvollste Test folgt nach dem starken Jahresauftakt: Wenn der erste Ansturm auf neue Attraktionen abebbt und die Rechnungen für Sportrechte und Produktionen anfallen, muss von jedem zusätzlichen Dollar Umsatz genug für die Aktionäre übrig bleiben.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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