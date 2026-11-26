Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe der Unterhaltungskonzern den Umsatz um 16% auf 25,9 Mrd. Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie habe 1,77 Dollar erreicht und damit über den Erwartungen der Analysten gelegen. Für Rückenwind hätten gleich mehrere Geschäftsbereiche gesorgt. Die Unterhaltungssparte mit Disney+ und Hulu sei um 17% gewachsen, der operative Gewinn habe nahezu verdoppelt werden können. Gleichzeitig hätten die Erlöse im Freizeitpark- und Kreuzfahrtgeschäft um 15% zugelegt. Auch die Sportsparte habe von höheren Werbe- und Abonnementeinnahmen profitiert.