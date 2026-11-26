Noch in den ersten Monaten 2026 sah es so aus, als würde Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker: DIS) an der Börse den Anschluss verlieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.
Walt Disney Aktie: Wieder im Rampenlicht
Disney steigert Umsatz und Gewinn und plant eine höhere Dividende.
Anleger hätten ihr Geld lieber in KI-Favoriten wie Nvidia & Co. gesteckt statt in den Unterhaltungsriesen. Doch inzwischen habe sich das Blatt gewendet. Seit Ende August sei die Aktie um fast 15% nach oben geklettert. Die langwierige Schwächephase zwischen Mitte 2025 und Mitte 2026 scheine damit abgehakt. Die jüngsten Zahlen seien daran sicher nicht ganz unschuldig.
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 habe der Unterhaltungskonzern den Umsatz um 16% auf 25,9 Mrd. Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie habe 1,77 Dollar erreicht und damit über den Erwartungen der Analysten gelegen. Für Rückenwind hätten gleich mehrere Geschäftsbereiche gesorgt. Die Unterhaltungssparte mit Disney+ und Hulu sei um 17% gewachsen, der operative Gewinn habe nahezu verdoppelt werden können. Gleichzeitig hätten die Erlöse im Freizeitpark- und Kreuzfahrtgeschäft um 15% zugelegt. Auch die Sportsparte habe von höheren Werbe- und Abonnementeinnahmen profitiert.
Damit habe Disney ein starkes Geschäftsjahr gekrönt. Auf Jahressicht sei der Umsatz um 8% auf mehr als 102 Mrd. Dollar geklettert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe sich um fast ein Fünftel auf 7,02 Dollar verbessert. Der operative Gewinn sei um 12% auf 19,7 Mrd. Dollar gestiegen. "Disney ist nicht nur das weltweit führende Unterhaltungsunternehmen. Wir sind ein Wachstumsunternehmen", habe Konzernchef Josh D’Amaro betont. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 seien der Beleg dafür.
Besonders erfreulich für Aktionäre: Die Dividende solle von 1,50 auf 2,00 Dollar je Aktie steigen. Gleichzeitig plane Disney, die Investitionen in Inhalte um 9% auf 26 Mrd. Dollar auszuweiten. Ein Teil davon fließe in Sportrechte und internationale Programme für die Streamingplattformen. Trotz der höheren Investitionen halte das Management an seinem Ziel eines zweistelligen Gewinnwachstums für 2026/27 fest. Der operative Gewinn solle auf vergleichbarer Basis um rund 8% zulegen. Rückenwind sollten unter anderem der Kinostart von "Avengers: Doomsday" sowie die Übertragung des Super Bowl liefern.
Gut möglich, dass die gute Stimmung an der Börse noch eine Weile anhalte. Allerdings nähere sich die Aktie nun mehreren markanten Widerständen, die den Aufwärtstrend zumindest vorübergehend ausbremsen könnten. Alternativ zu klassischen Long-Investments könnte deshalb ein Discount-Call (ISIN: DE000UN68534, WKN: UN6853) von UniCredit interessant sein. Der Cap liege mit 110 (aktuell: 125,60) Dollar auf Höhe einer wichtigen Unterstützungszone. Notiere die Disney-Aktie im März mindestens auf diesem Niveau, winke eine Rendite von 10,7%. Der Strike sei bei 100 Dollar eingezogen worden. (Ausgabe 47/2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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