Die Analysten von Goldman Sachs erhöhen das Kursziel für die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker: DIS) von 140 auf 143 US-Dollar und bestätigen das Rating "buy".
Walt Disney Aktie: US-Parks überraschen mit Wachstum - Goldman hebt Kursziel auf 143 Dollar
Disneys US-Parks wachsen stärker als erwartet, und Goldman Sachs hebt das Kursziel auf 143 US-Dollar an.
Disney habe im vierten Geschäftsquartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Besonders das Geschäft mit den US-Freizeitparks wachse stärker als erwartet.
Für das Geschäftsjahr 2027 sehe Goldman Sachs weitere Chancen. So dürften die jährlichen Einsparungen bis zum Geschäftsjahr 2029 ein Niveau von 3 Milliarden US-Dollar erreichen. Zudem werde der konzerneigene Sportsender ESPN 2027 erstmals den Super Bowl übertragen. Davon dürfte auch das übrige Mediengeschäft von Disney profitieren, da die Übertragung die Nachfrage nach Werbeplätzen über ESPN hinaus ankurbeln könne. Weitere Impulse verspreche das Programm der geplanten Kinostarts.
Die Analysten von Goldman Sachs bleiben für die Walt Disney-Aktie bei ihrem Rating "buy" und setzen das neue Kursziel auf 143 US-Dollar. (Analyse vom 17.11.2026)
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