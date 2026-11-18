Für das Geschäftsjahr 2027 sehe Goldman Sachs weitere Chancen. So dürften die jährlichen Einsparungen bis zum Geschäftsjahr 2029 ein Niveau von 3 Milliarden US-Dollar erreichen. Zudem werde der konzerneigene Sportsender ESPN 2027 erstmals den Super Bowl übertragen. Davon dürfte auch das übrige Mediengeschäft von Disney profitieren, da die Übertragung die Nachfrage nach Werbeplätzen über ESPN hinaus ankurbeln könne. Weitere Impulse verspreche das Programm der geplanten Kinostarts.