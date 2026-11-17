Walt Disney habe heute die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 veröffentlicht und mit einem Umsatz des Gesamtkonzerns von USD 25,95 Mrd. die Erwartungen der Analysten von USD 25,18 Mrd. übertreffen können. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von USD 1,77 habe ebenfalls über den Analystenschätzungen von USD 1,66 gelegen. Überzeugend gewesen seien zudem das Wachstum des gesamten Segmentergebnisses um 43% auf USD 4,97 Mrd. sowie der starke Anstieg des Gewinns vor Steuern um 71 % auf USD 3,51 Mrd.