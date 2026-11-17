Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.
Walt Disney Aktie: Streaming sorgt für Ergebnisplus
Starke Entwicklung in allen drei Geschäftsbereichen
Walt Disney habe heute die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal 2026 veröffentlicht und mit einem Umsatz des Gesamtkonzerns von USD 25,95 Mrd. die Erwartungen der Analysten von USD 25,18 Mrd. übertreffen können. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von USD 1,77 habe ebenfalls über den Analystenschätzungen von USD 1,66 gelegen. Überzeugend gewesen seien zudem das Wachstum des gesamten Segmentergebnisses um 43% auf USD 4,97 Mrd. sowie der starke Anstieg des Gewinns vor Steuern um 71 % auf USD 3,51 Mrd.
Alle drei Segmente, Entertainment, Sports und Experiences, hätten im Vergleich zum Vorjahresquartal ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen können. Das Entertainment-Segment habe ein Umsatzwachstum von 17% auf USD 11,89 Mrd. verzeichnet und dabei ein operatives Ergebnis von USD 1,33 Mrd. erzielt, was einem Anstieg von 92% entspreche. Ein großer Ergebnistreiber sei das Streaminggeschäft gewesen, das ein operatives Ergebnis von USD 824 Mio. bei einer operativen Marge von 11,5% habe erzielen können.
Im Segment Sports sei der Umsatz um 16% auf USD 4,61 Mrd. gestiegen, während sich das operative Ergebnis um 53% auf USD 1,39 Mrd. verbessert habe. Höhere Affiliate-Gebühren und Werbepreise das Ergebnis hätten hier stützen können. Im Bereich Experiences habe Walt Disney einen Umsatz von USD 10,11 Mrd. verzeichnet, was einem Wachstum von 15% entspreche. Das operative Ergebnis habe dabei um 20% auf USD 2,25 Mrd. zugelegt. Wachstumsimpulse seien insbesondere von den US-Themenparks und dem expandierenden Kreuzfahrtgeschäft gekommen.
Ausblick: Walt Disney halte weiterhin an der Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2027 fest und erwarte dabei ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie sowie ein Wachstum des gesamten Segmentergebnisses von rund 8%. In den Bereichen Entertainment und Experiences werde mit einem hohen einstelligen Ergebniswachstum gerechnet, während der Bereich Sports bereinigt zweistellig wachsen solle. Diese Entwicklung solle durch Super Bowl gestützt werden. Weiterhin plane der Konzern, im laufenden Geschäftsjahr Aktienrückkäufe im Wert von mindestens USD 9 Mrd. vorzunehmen.
Die letzte Empfehlung der RBI zur Aktie von Walt Disney habe "kaufen" gelautet, so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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