Wie lautet die Walt Disney Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut stockanalysis.com bei 126,58 Dollar und laut MarketScreener bei 126,65 Dollar. Die Spanne reicht von 86 bis 144 Dollar.

Was erwartet Disney für 2027?

Ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie, rund 8 Prozent mehr Segmentergebnis, rund 9 Mrd. Dollar Rückkäufe und rund 11 Mrd. Dollar freien Cashflow.

Wie hoch ist die neue Disney-Dividende?

2,00 Dollar je Aktie im Jahr statt 1,50 Dollar, gezahlt in zwei Raten zu je 1,00 Dollar.

Wie ist die Disney Aktie bewertet?

Mit einem erwarteten KGV von rund 15,7 laut stockanalysis.com – etwas günstiger als Netflix, deutlich teurer als Comcast.

Was spricht gegen die Disney Aktie 2027?

Steigende Investitionen, Gegenwind bei internationalen Parkbesuchern und die Frage, ob die Aktie die Mehrjahresspanne nach oben verlassen kann.