Die Walt Disney Aktie (Ticker DIS, NYSE; ISIN US2546871060) hat auf die Jahreszahlen zunächst mit einem Sprung reagiert: Vorbörslich stieg das Papier um gut 2 Prozent auf über 121 Dollar, um 11:41 Uhr New Yorker Zeit (17:41 Uhr MEZ) lag es mit 119,23 Dollar noch 0,45 Prozent im Plus. Die Walt Disney Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 127 Dollar – und das Unternehmen selbst stellt für das Geschäftsjahr 2027 ein zweistelliges Wachstum des Gewinns je Aktie in Aussicht.
Walt Disney Aktie Prognose: Rekord bei den Parks, 33 Prozent mehr Dividende, zweistelliges Gewinnziel – Analysten sehen im Schnitt rund 127 Dollar – reicht das für den Ausbruch?
Disney hat das Geschäftsjahr mit einem starken vierten Quartal beendet, die Dividende um ein Drittel erhöht und für 2027 zweistelliges Gewinnwachstum je Aktie angekündigt. Die Walt Disney Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 127 Dollar, die Ziele reichen bis 144 Dollar. Was Unternehmensprognose, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien für die Disney Aktie bedeuten.
Dazu kommen eine um 33 Prozent höhere Dividende, Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar und ein neues Sparprogramm über 3 Milliarden Dollar jährlich. Für die Disney Aktie Prognose stellt sich damit die Frage, ob der Konzern unter Chef Josh D'Amaro den jahrelangen Seitwärtstrend der Aktie beenden kann.
Quartal klar über den Erwartungen
25,9 Mrd. Dollar Umsatz (+16 %) und 1,77 Dollar bereinigter Gewinn je Aktie – Konsens waren rund 25,2 Mrd. und 1,68 Dollar.
Rekord bei den Erlebnisparks
Das Segment Experiences setzte 10,1 Mrd. Dollar um (+15 %) und verdiente 2,25 Mrd. Dollar (+20 %).
Ausblick 2027
Zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie, rund 9 Mrd. Dollar Rückkäufe, rund 11 Mrd. Dollar freier Cashflow.
Analysten überwiegend positiv
29 von 33 Analysten raten laut stockanalysis.com zum Kauf; die Kursziele reichen von 86 bis 144 Dollar.
Der Auslöser
Was hat Disney gemeldet – und warum ist die Reaktion verhalten?
Disney hat am Dienstag vor US-Börsenstart die Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 3. Oktober) vorgelegt. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1,77 Dollar nach 1,11 Dollar im Vorjahr. Das Segmentergebnis wuchs um 43 Prozent auf 4,97 Milliarden Dollar. Wichtig für die Einordnung: Das Quartal enthielt eine zusätzliche, 53. Woche, die das Wachstum aufbläht.
Im Gesamtjahr erzielte Disney 102,3 Milliarden Dollar Umsatz (+8 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,02 Dollar (+18 %). Beide Werte lagen über den Erwartungen von 101,5 Milliarden Dollar und 6,93 Dollar. Dass die Aktie im Tagesverlauf einen Teil ihrer Gewinne wieder abgab, dürfte auch am schwachen Gesamtmarkt vor den Nvidia-Zahlen liegen – und an der Frage, wie viel der guten Nachrichten nach dem Lauf an das 52-Wochen-Hoch schon eingepreist war.
Consumers around the world, faced with endless options, chose Disney.
Geschäftsmodell
Womit verdient Disney sein Geld?
Disney ist in drei Segmenten aufgestellt. Experiences umfasst Freizeitparks, Resorts, Kreuzfahrten und Konsumprodukte – der mit Abstand profitabelste Bereich. Entertainment bündelt Filmstudios, lineares Fernsehen und das Streaming mit Disney+ und Hulu. Sports steht vor allem für ESPN. Im vierten Quartal setzte Entertainment 11,9 Milliarden Dollar um (+17 %) und verdiente 1,3 Milliarden Dollar (+92 %); das Streaming allein kam auf 6,1 Milliarden Dollar Umsatz und 824 Millionen Dollar Ergebnis nach 402 Millionen im Vorjahr. Sports erzielte 4,6 Milliarden Dollar Umsatz und 1,4 Milliarden Dollar Ergebnis.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Walt Disney Aktienprognose des Unternehmens?
Disney verspricht für 2027 mehr Gewinn je Aktie, mehr Rückkäufe und mehr Dividende – bei steigenden Investitionen.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Management, jeweils ohne den Effekt der 53. Woche, ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie und ein um rund 8 Prozent höheres Segmentergebnis. Für das erste Quartal peilt Disney rund 5,4 Milliarden Dollar Segmentergebnis an. Geplant sind Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar, Investitionen von rund 9 Milliarden Dollar (nach 8,7 Milliarden), ein freier Cashflow von rund 11 Milliarden Dollar und Ausgaben für Inhalte von rund 26 Milliarden Dollar. Neu ist ein Effizienzprogramm, das bis zum Geschäftsjahr 2029 rund 3 Milliarden Dollar jährlich einsparen soll; Finanzchef Hugh Johnston kündigte laut TipRanks weitere Stellenstreichungen an.
|Kennzahl
|GJ 2026 Ist
|Konsens GJ 2026
|Prognose GJ 2027
|Umsatz
|102,3 Mrd. $ (+8 %)
|101,5 Mrd. $
|–
|Bereinigtes EPS
|7,02 $ (+18 %)
|6,93 $
|zweistelliges Wachstum (ab rund 7,72 $)
|Segmentergebnis
|–
|–
|rund +8 %
|Aktienrückkäufe
|–
|–
|rund 9 Mrd. $
|Freier Cashflow
|–
|–
|rund 11 Mrd. $
|Dividende je Aktie
|1,50 $
|–
|2,00 $
Geschäftsjahr endet Anfang Oktober. EPS bereinigt. Wert 2027 als Mindestwert bei 10 % Wachstum = eigene Rechnung, keine Unternehmenszahl. Konsens 2027/2028 lag nicht frei vor.
Quelle: Disney 8-K (17.11.2026), Yahoo Finance UK, eigene Rechnung
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Disney Aktie zu?
Laut stockanalysis.com stufen 29 von 33 Analysten die Walt Disney Aktie mit „Kaufen“ oder „Starkem Kaufen“ ein, drei mit „Halten“ und einer mit „Starkem Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 126,58 Dollar, der Median bei 127,50 Dollar, die Spanne reicht von 86 bis 144 Dollar. MarketScreener kommt auf ein Durchschnittsziel von 126,65 Dollar, TipRanks auf 130,07 Dollar. Gemessen am Kurs von 119,23 Dollar entspricht das Durchschnittsziel einem Potenzial von gut 6 Prozent.
Vor den Zahlen hatten mehrere Häuser ihre Ziele angehoben. Jefferies erhöhte laut MarketScreener am 16. November von 125 auf 140 Dollar, Citi bereits am 16. Oktober von 135 auf 140 Dollar bei „Buy“. Morgan Stanley hob laut Investing.com zuletzt von 125 auf 133 Dollar an und bleibt bei „Overweight“, Bernstein bestätigte „Outperform“ mit 129 Dollar. Am skeptischsten ist Arete, das sein Ziel um den 20. Oktober von 88 auf 86 Dollar senkte. Reaktionen auf die neuen Zahlen lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Jefferies
|–
|125 → 140
|16.11.2026
|MarketScreener
|Morgan Stanley
|Overweight
|125 → 133
|vor 17.11.2026
|Investing.com
|Bernstein SocGen
|Outperform
|129
|vor 17.11.2026
|Investing.com
|Yorkville Ives (Dan Ives)
|Outperform
|125
|13.11.2026
|TradingView/Benzinga
|Citi
|Buy
|135 → 140
|16.10.2026
|MarketScreener
|Arete
|–
|88 → 86
|ca. 20.10.2026
|stockanalysis.com
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Rating bei Jefferies in der Quelle nicht genannt.
Quelle: MarketScreener, Investing.com, TradingView/Benzinga, stockanalysis.com
Bewertung
Ist die Disney Aktie im Branchenvergleich günstig?
Laut stockanalysis.com wird die Disney Aktie mit dem rund 15,7-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, beim Unternehmenswert mit dem 11,75-Fachen des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen (Stand 13. November). Legt man die Untergrenze der neuen Unternehmensprognose zugrunde – zehn Prozent mehr Gewinn je Aktie –, ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von gut 15. Netflix ist mit einem erwarteten KGV von 17,7 etwas teurer, Comcast mit 7,2 deutlich günstiger. Warner Bros. Discovery taugt nach der Übernahme durch Paramount Skydance laut stockanalysis.com nicht mehr als börsennotierter Vergleichswert.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|KGV (12 Monate)
|Stand
|Walt Disney
|15,7
|24,6
|13.11.2026
|Netflix
|17,7
|18,4
|06.11.2026
|Comcast
|7,2
|7,8
|06.11.2026
Erwartetes KGV laut stockanalysis.com mit unterschiedlichem Datenstand.
Quelle: stockanalysis.com
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Disney Aktie Prognose?
Die Disney Aktie notiert deutlich über ihren gleitenden Durchschnitten: Die 50-Tage-Linie lag laut stockanalysis.com zuletzt bei 109,20 Dollar, die 200-Tage-Linie bei 103,76 Dollar, der RSI bei 67. Das 52-Wochen-Hoch stand vor den Zahlen bei 120,80 Dollar. Laut Investing.com bewegt sich die Aktie seit April 2022 in einer breiten Seitwärtsspanne; die obere Widerstandszone liegt zwischen 121,50 und 126,50 Dollar. Gelingt dort kein Ausbruch, gilt die Mitte der Spanne um 102,50 Dollar als mögliches Rücksetzerziel. Der Optionsmarkt hatte laut Investing.com eine Bewegung von rund 6,5 Prozent eingepreist.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Walt Disney Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|140–144 $ (Jefferies, Citi, Höchstziel)
|Parks auf Rekordniveau, profitables Streaming, Sparprogramm und Rückkäufe treiben den Gewinn
|Base-Case
|rund 127 $ (Ø von 33 Analysten)
|Zweistelliges EPS-Wachstum wie angekündigt, Aktie bleibt am oberen Rand der Spanne
|Bear-Case
|86 $ (Arete)
|Weniger internationale Gäste in US-Parks, hohe Investitionen, Druck im linearen TV
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen.
Quelle: stockanalysis.com, MarketScreener, Investing.com, TradingView/Benzinga
Termine
Was Anleger bei der Disney Aktie jetzt beobachten
Nächste Tage: Kursziel-Anpassungen der Analysten nach den Zahlen.
16. Dezember 2026: Stichtag für die erste Dividendenrate von 1,00 Dollar, Zahlung am 22. Januar 2027.
Anfang Februar 2027 (üblicher Zeitraum): Zahlen zum ersten Quartal, Messlatte rund 5,4 Mrd. Dollar Segmentergebnis.
11. Juni 2027: Stichtag für die zweite Dividendenrate von 1,00 Dollar, Zahlung am 13. Juli 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Walt Disney Aktienprognose
Wie lautet die Walt Disney Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut stockanalysis.com bei 126,58 Dollar und laut MarketScreener bei 126,65 Dollar. Die Spanne reicht von 86 bis 144 Dollar.
Was erwartet Disney für 2027?
Ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie, rund 8 Prozent mehr Segmentergebnis, rund 9 Mrd. Dollar Rückkäufe und rund 11 Mrd. Dollar freien Cashflow.
Wie hoch ist die neue Disney-Dividende?
2,00 Dollar je Aktie im Jahr statt 1,50 Dollar, gezahlt in zwei Raten zu je 1,00 Dollar.
Wie ist die Disney Aktie bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 15,7 laut stockanalysis.com – etwas günstiger als Netflix, deutlich teurer als Comcast.
Was spricht gegen die Disney Aktie 2027?
Steigende Investitionen, Gegenwind bei internationalen Parkbesuchern und die Frage, ob die Aktie die Mehrjahresspanne nach oben verlassen kann.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 133 US-Dollar von Morgan Stanley, laut Investing.com vom 17.11.2026 jüngst angehoben. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Morgan Stanley, Bernstein, Jefferies. Für Citi, Arete und Yorkville Ives lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
The Walt Disney Company (DIS): Kaufen, Kursziel 133,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:06 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:06 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley.
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