Während an der Wall Street die Tech-Werte unter dem KI-Ausverkauf ächzen, liefert ein Konzern ab, der mit Mäusen, Achterbahnen und Football Geld verdient. Die Walt-Disney-Aktie (Ticker: DIS, ISIN: US2546871060) stand am Dienstag im Rampenlicht: Disney übertraf mit seinen Zahlen zum vierten Geschäftsquartal die Erwartungen, erhöht die Dividende um ein Drittel und kündigt Aktienrückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar an. Dazu kommt ein Sparprogramm über 3 Milliarden Dollar. Es ist das erste volle Jahreszeugnis unter Konzernchef Josh D'Amaro – und es fällt besser aus, als viele erwartet hatten.
Walt-Disney-Aktie: Parks, Kino, Football – D'Amaros Zauberformel trotzt dem Ausverkauf
Walt-Disney-Aktie im Fokus: Umsatz +16 % auf 25,9 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 1,77 Dollar, Dividende +33 % und 9 Mrd. Dollar Rückkäufe – plus ein 3-Mrd.-Sparplan.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- Ticker
- DIS (NYSE)
- ISIN
- US2546871060
- CEO
- Josh D'Amaro
- Umsatz GJ 2026
- 102,3 Mrd. $
- Bereinigtes EPS GJ 2026
- 7,02 $
Stand: 17.11.2026, Unternehmensangaben, Geschäftsjahr bis 3.10.2026
Quartalszahlen
Wie stark waren die Zahlen der Walt Disney Aktie?
Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 59 Prozent auf 1,77 Dollar.
Damit lag Disney über den Erwartungen der Analysten, die laut TipRanks im Schnitt mit 1,68 Dollar Gewinn je Aktie und rund 25,2 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet hatten. Auf Basis der Rechnungslegung verdiente Disney 1,51 Dollar je Aktie nach 0,73 Dollar im Vorjahr. Das operative Ergebnis aller Segmente sprang um 43 Prozent auf knapp 5,0 Milliarden Dollar. D'Amaro fasste die Lage in einem Satz zusammen: „Consumers around the world, faced with endless options, chose Disney.“
|Segment
|Q4 GJ 2026
|Q4 GJ 2025
|Veränderung
|Entertainment
|1.327 Mio. $
|691 Mio. $
|+92 %
|Sports
|1.393 Mio. $
|911 Mio. $
|+53 %
|Experiences
|2.250 Mio. $
|1.878 Mio. $
|+20 %
|Gesamt
|4.970 Mio. $
|3.480 Mio. $
|+43 %
Quelle: The Walt Disney Company, Ergebnis Q4 GJ 2026
Die Treiber
Warum verdient Disney plötzlich so viel mehr?
Drei Motoren laufen gleichzeitig. Erstens das Unterhaltungsgeschäft: Das operative Ergebnis der Sparte Entertainment hat sich fast verdoppelt. Besonders auffällig ist das Streaming. Das operative Ergebnis der Abo-Dienste rund um Disney+ stieg auf 824 Millionen Dollar nach 402 Millionen Dollar im Vorjahr, der Umsatz um 19 Prozent auf gut 6 Milliarden Dollar. Was jahrelang Milliarden verbrannt hat, ist zur Ertragsstütze geworden. Allerdings will Disney diese Kennzahl ab dem ersten Quartal 2027 nicht mehr gesondert ausweisen.
Zweitens der Sport. ESPN und die übrigen Sportangebote steigerten ihr operatives Ergebnis um 53 Prozent auf 1,39 Milliarden Dollar. Football bleibt ein Magnet für Zuschauer und Werbekunden.
Drittens die Parks. Das Segment Experiences mit Freizeitparks, Kreuzfahrten und Konsumprodukten legte um 20 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar zu – ein Rekord für ein viertes Quartal. Im Gesamtjahr erzielte die Sparte 11,2 Milliarden Dollar operatives Ergebnis.
Für Aktionäre
Was bringt die Disney-Aktie bei Dividende und Rückkäufen?
Hier setzt Disney das deutlichste Signal. Die Dividende steigt um 33 Prozent auf 2,00 Dollar je Aktie, ausgezahlt in zwei Raten von je 1,00 Dollar im Januar und Juli 2027. Zusätzlich will der Konzern im Geschäftsjahr 2027 Aktien für rund 9 Milliarden Dollar zurückkaufen. Für den freien Cashflow peilt Disney rund 11 Milliarden Dollar an, die Investitionen sollen ebenfalls bei etwa 9 Milliarden Dollar liegen.
Gewinnwachstum
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Disney ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie in Aussicht, ohne den Effekt der 53. Woche.
Segmente
Das operative Ergebnis aller Segmente soll um rund 8 Prozent steigen, Experiences und Entertainment jeweils im hohen einstelligen Bereich.
Sparprogramm
Bis zum Geschäftsjahr 2029 sollen jährlich rund 3 Milliarden Dollar an Betriebskosten eingespart werden, vor allem um künftiges Wachstum zu finanzieren.
Die Kehrseite des Sparplans: Finanzchef Hugh Johnston kündigte nach Berichten weitere Stellenstreichungen an. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, ist offen.
Einordnung
Ist die Walt Disney Aktie jetzt eine Defensivwette?
Im Gesamtjahr steigerte Disney den Umsatz um 8 Prozent auf 102,3 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie wuchs um 18 Prozent auf 7,02 Dollar. Bereinigt um die zusätzliche 53. Woche lag das Wachstum bei rund 16 Prozent. Inmitten eines Marktes, der sich vor überteuerten KI-Werten fürchtet, wirkt das wie ein Kontrastprogramm: ein breit aufgestelltes Geschäft mit steigenden Ausschüttungen. Analysten sehen laut TipRanks im Schnitt ein Kursziel von rund 130 Dollar – eine Einschätzung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was kommt als Nächstes für die Disney-Aktie?
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 erwartet Disney ein operatives Segmentergebnis von rund 5,4 Milliarden Dollar. Die erste Dividendenrate von 1,00 Dollar soll am 22. Januar 2027 fließen. Die nächsten Quartalszahlen legt Disney traditionell Anfang Februar vor.
Häufige Fragen zur Walt-Disney-Aktie
Wie hoch ist die neue Disney-Dividende?
Disney zahlt künftig 2,00 Dollar je Aktie und Jahr, 33 Prozent mehr als zuvor, in zwei Raten von je 1,00 Dollar.
Wie viele Aktien kauft Disney zurück?
Für das Geschäftsjahr 2027 plant Disney Rückkäufe von rund 9 Milliarden Dollar.
Was erwartet Disney für 2027?
Ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie, ohne den Effekt der 53. Woche.
Wer ist Disney-Chef?
Konzernchef ist Josh D'Amaro.
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