Drei Motoren laufen gleichzeitig. Erstens das Unterhaltungsgeschäft: Das operative Ergebnis der Sparte Entertainment hat sich fast verdoppelt. Besonders auffällig ist das Streaming. Das operative Ergebnis der Abo-Dienste rund um Disney+ stieg auf 824 Millionen Dollar nach 402 Millionen Dollar im Vorjahr, der Umsatz um 19 Prozent auf gut 6 Milliarden Dollar. Was jahrelang Milliarden verbrannt hat, ist zur Ertragsstütze geworden. Allerdings will Disney diese Kennzahl ab dem ersten Quartal 2027 nicht mehr gesondert ausweisen.

Zweitens der Sport. ESPN und die übrigen Sportangebote steigerten ihr operatives Ergebnis um 53 Prozent auf 1,39 Milliarden Dollar. Football bleibt ein Magnet für Zuschauer und Werbekunden.

Drittens die Parks. Das Segment Experiences mit Freizeitparks, Kreuzfahrten und Konsumprodukten legte um 20 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar zu – ein Rekord für ein viertes Quartal. Im Gesamtjahr erzielte die Sparte 11,2 Milliarden Dollar operatives Ergebnis.