Auf Jahressicht hat die Disney-Aktie einschließlich Dividenden rund 20 % zugelegt, über ihrem Zwölfmonatstief von 92,19 US-Dollar liegt sie mehr als ein Drittel. An der Spitze steht inzwischen Josh D'Amaro. Der Ausbruch auf ein neues Hoch an einem Tag, an dem Technologiewerte unter Druck stehen, ist ein Zeichen von Stärke. Zugleich steigt mit jedem Hoch die Fallhöhe: Ein Teil der guten Nachrichten ist im Kurs enthalten. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.