Die Walt-Disney-Aktie (ISIN US2546871060, WKN 855686, Symbol WDP, US-Symbol DIS) gehört am Mittwochabend zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Unterhaltungskonzern 2,52 % höher bei 125,60 US-Dollar. Damit übertrifft die Aktie ihr bisheriges Zwölfmonatshoch von 123,37 US-Dollar deutlich.
Walt-Disney-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Abend: Neues Zwölfmonatshoch mitten im Tech-Ausverkauf
Die Walt-Disney-Aktie schließt 2,52 % höher bei 125,60 US-Dollar und markiert ein neues Zwölfmonatshoch. Der Unterhaltungskonzern zählt zu den größten Dow Jones Gewinnern – getragen von starken Quartalszahlen und der Flucht aus KI-Aktien.
Dow Jones Gewinner Nr. 3
Warum die Walt-Disney-Aktie auf ein neues Hoch steigt
Während der Nasdaq am Morgen um mehr als 4 % einbrach, kletterte die Walt-Disney-Aktie auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Dahinter stehen drei Gründe.
Die Quartalszahlen tragen weiter
Disney hat in der vergangenen Woche die Erwartungen übertroffen: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,77 US-Dollar, erwartet waren 1,67 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 15,5 % auf 25,95 Milliarden US-Dollar. Seitdem setzt sich die Rally fort.
Parks und Streaming wachsen
Das operative Ergebnis der Sparte mit Freizeitparks und Kreuzfahrten legte nach Angaben des Portals Invezz um 20 % zu, die Abo-Erlöse im Streaming um 19 %. Beide Sparten gelten als die wichtigsten Gewinnbringer des Konzerns.
Anleger suchen Alternativen zu KI-Aktien
Am Mittwoch flossen Gelder aus Chip- und KI-Werten in andere Bereiche des Marktes. Disney profitiert als Konzern, dessen Geschäft kaum an den Milliardeninvestitionen in Rechenzentren hängt. Sieben Analysten haben nach Angaben von Investing.com zudem ihre Gewinnschätzungen zuletzt erhöht.
Hinzu kommt eine Nachricht für Sportfans: Disney will den Super Bowl nach einem Medienbericht in IMAX-Kinos zeigen. Für den Kurs ist das ein Randthema, es zeigt aber, wie der Konzern seine Sportrechte breiter verwertet.
Einordnung
Ein Konzern im Aufwind – mit neuem Chef
Auf Jahressicht hat die Disney-Aktie einschließlich Dividenden rund 20 % zugelegt, über ihrem Zwölfmonatstief von 92,19 US-Dollar liegt sie mehr als ein Drittel. An der Spitze steht inzwischen Josh D'Amaro. Der Ausbruch auf ein neues Hoch an einem Tag, an dem Technologiewerte unter Druck stehen, ist ein Zeichen von Stärke. Zugleich steigt mit jedem Hoch die Fallhöhe: Ein Teil der guten Nachrichten ist im Kurs enthalten. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Walt-Disney-Aktie
Warum ist die Walt-Disney-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Die starken Quartalszahlen der Vorwoche wirken nach, zudem schichteten Anleger aus KI-Aktien in andere Branchen um.
Wie hat die Walt-Disney-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 2,52 % höher bei 125,60 US-Dollar – ein neues Zwölfmonatshoch.
Wer führt Walt Disney?
Vorstandschef ist Josh D'Amaro.
Welche ISIN und WKN hat die Walt-Disney-Aktie?
ISIN US2546871060, WKN 855686. Handelssymbol in Deutschland WDP, in den USA DIS (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- ISIN
- US2546871060
- WKN
- 855686
- Handelssymbol
- WDP
- US-Handelssymbol
- DIS (NYSE)
- Kurs
- 125,60 US-Dollar (+2,52 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 3 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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