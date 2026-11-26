Egmond Haidt von BNP Paribas nimmt die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker: DIS) unter die Lupe.
Walt Disney Aktie: Geld aus kräftigen Einsparungen in neue Filme und Sportrechte stecken
Disney hat den bereinigten Streaming-Gewinn auf 824 Millionen Dollar mehr als verdoppelt, und Haidt sieht kurzfristig weiteres Kurspotenzial.
Die Aktie von Walt Disney sei in den vergangenen Wochen im Rally-Modus gewesen und nähere sich damit allmählich den höchsten Niveaus seit April 2022. Allerdings notiere das Papier immer noch um 40% unter dem Rekordhoch vom März 2021.
Investoren würden die erfreuliche Geschäftsentwicklung honorieren, während Vorstandschef Josh D'Amaro kräftige Kostensenkungen vorantreibe und eine überzeugende Prognose für das Fiskaljahr 2026/27 abgegeben habe.
Im per 3. Oktober beendeten vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 sei der Umsatz um 16% auf 25,95 Milliarden Dollar gestiegen. Das habe leicht über den Schätzungen der Analysten von 25,20 Milliarden Dollar gelegen.
Dabei habe das Geschäft in allen Bereichen praktisch gleichermaßen stark gebrummt: So seien die Erlöse im Bereich Entertainment (Kino- und TV-Inhalte und das Streaming-Geschäft mit den Töchtern Disney+ und Hulu) auf 11,9 Milliarden Dollar geklettert. Jene im Bereich Experiences (zu Deutsch "Erlebnisse", also das Geschäft mit Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffen) hätten auf 10,1 Milliarden Dollar zugelegt, jene im Geschäft mit Sportveranstaltungen auf 4,6 Milliarden Dollar.
Im Bereich Entertainment habe das – von Investoren und Analysten stark beachtete – Streaming-Geschäft mit einem Umsatzanstieg um 19% auf 6,1 Milliarden Dollar geglänzt. Dabei hätten sich die jeweils im September veröffentlichten Filme "Toy Story 5" und "Avengers: Endgame" sehr großer Beliebtheit bei Disney+-Abonnenten erfreut. Dabei habe sich der bereinigte Gewinn vor Steuern (Ebt) der Streamingsparte auf 824 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Allerdings habe das Management bekannt gegeben, künftig keine Angaben mehr zum Ebt der Streamingsparte zu veröffentlichen.
Im Bereich Experiences habe das Geschäft der Themenparks in den USA ebenso gebrummt wie jenes mit Kreuzfahrtschiffen. Zudem sei jenes im Disneyland Paris gut gelaufen, womit die schwache Entwicklung in den Themenparks in Hongkong und Shanghai mehr als wettgemacht worden sei.
Daher sei das bereinigte Ebt auf Konzernebene um 43% auf 5,0 Milliarden Dollar nach oben geschossen. Damit habe sich die Marge erheblich verbessert, von 15,5% auf 19,2%. Davon seien 2,3 Milliarden Dollar auf den Bereich Experiences entfallen, vor 1,4 Milliarden Dollar für Sport und 1,3 Milliarden Dollar für Entertainment.
Zudem sei der bereinigte Gewinn je Aktie um 59% auf 1,77 Dollar nach oben gesprungen. Beflügelt worden sei das Ergebnis laut den Schätzungen des Managements um 0,18 Dollar je Aktie, weil es diesmal im Gegensatz zum Vorjahr eine 53. Woche gegeben habe.
Außerdem sei der Free Cashflow auf 4,8 Milliarden Dollar nach oben gesprungen. Das Management habe die Investoren daran teilhaben lassen und für 1,8 Milliarden Dollar Aktien zurückgekauft. Seit dem Beginn des Geschäftsjahrs habe sich das Aktienrückkaufprogramm damit auf 9,0 Milliarden Dollar summiert.
Bei der Zahlenvorlage am 17. November habe sich das Management mit den Ergebnissen sehr zufrieden gezeigt und sich überzeugt gegeben, dass die erfreuliche Geschäftsentwicklung anhalten werde.
Dabei wolle Vorstandschef D'Amaro den massiven Mitarbeiterabbau weiter zügig vorantreiben, um im Fiskaljahr 2028/29 annualisierte Einsparungen von rund 3 Milliarden Dollar zu erwirtschaften.
Gleichzeitig wolle der Firmenlenker noch mehr Geld in neue Inhalte investieren. Dabei sollten die Ausgaben für Inhalte im Fiskaljahr 2026/27 um 9% auf rund 26 Milliarden Dollar klettern. Das Geld solle unter anderem in neue Sportrechte und in vor allem im Ausland produzierte Filme fließen, um damit das Streaming-Geschäft anzukurbeln. Zudem solle Letzteres dazu genutzt werden, mehr Besucher in die Themenparks und auf die Kreuzfahrtschiffe zu locken.
Zudem solle das bereinigte Ebt auf Konzernebene 2026/27 – um den Effekt der 53. Woche für das Fiskaljahr 2025/26 bereinigt – um 8% steigen. Damit liege der Referenzwert bei 19,24 Milliarden Dollar, gegenüber den ausgewiesenen 19,73 Milliarden Dollar inklusive der 53. Woche.
Außerdem solle der bereinigte Gewinn je Aktie prozentual zweistellig zulegen, gegenüber dem Referenzwert für 2025/26 von 6,85 Dollar.
Das Management peile zudem Investitionen von 9 Milliarden Dollar (2025/26: 8,7 Milliarden Dollar) sowie einen Free Cashflow von 11 Milliarden Dollar an, nach 10,6 Milliarden Dollar für 2025/26. Zudem seien erneut Aktienrückkäufe von 9 Milliarden Dollar geplant.
Analysten würden für das im September endende Fiskaljahr 2026/27 einen Umsatzanstieg von 4,3% auf 106,70 Milliarden Dollar prognostizieren.
Dabei solle der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 1,7% auf 20,07 Milliarden Dollar zulegen. Damit würde die Marge allerdings leicht nachgeben, von 19,3% auf 18,8%.
Nach der Rally liege der Börsenwert bei 205,4 Milliarden Dollar. Inklusive der Nettoschulden von 37,8 Milliarden Dollar liege der Enterprise Value (EV) bei 243,2 Milliarden Dollar.
Das entspreche dem 12,1-Fachen des von Analysten für 2026/27 prognostizierten Ebit. Das sei Haidts Meinung nach eigentlich eine ausreichende Bewertung für ein Unternehmen, dessen Umsatzwachstum in den nächsten Jahren – laut den Schätzungen der Analysten – gedämpft bleiben solle. Allerdings solle die bereinigte Ebit-Marge 2027/28 deutlich steigen, auf 19,6%.
Und das KGV auf Basis der 2026/27er-Schätzungen liege bei 24,1.
Haidts Meinung nach könnte die Aktie von Walt Disney erst einmal auf Klettertour bleiben, denn Investoren dürften darauf setzen, dass die erfreuliche Geschäftsentwicklung weiter anhalte, zumal der geplante Kinostart von "Avengers: Doomsday" am 18. Dezember den Hype weiter anheizen dürfte.
Allerdings gelte es, die Nachrichten zur US-Konjunktur genau zu beobachten. Sollte – trotz der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia – die Sorge der Investoren erneut hochkochen, dass die KI-Blase geplatzt sein könnte, was die vom KI-Boom stark abhängige US-Wirtschaft erheblich belasten würde, würde das Haidts Meinung nach auch das Disney-Papier belasten. In diesem Umfeld würde ein möglicher weiterer Rückgang der Zinsen auf 10-jährige US-Anleihen klar Konjunktursorgen schüren. Haidt sei weiterhin klar der Überzeugung, dass die KI-Blase geplatzt sein dürfte. (Analyse vom 24.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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