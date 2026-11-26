Im Bereich Entertainment habe das – von Investoren und Analysten stark beachtete – Streaming-Geschäft mit einem Umsatzanstieg um 19% auf 6,1 Milliarden Dollar geglänzt. Dabei hätten sich die jeweils im September veröffentlichten Filme "Toy Story 5" und "Avengers: Endgame" sehr großer Beliebtheit bei Disney+-Abonnenten erfreut. Dabei habe sich der bereinigte Gewinn vor Steuern (Ebt) der Streamingsparte auf 824 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Allerdings habe das Management bekannt gegeben, künftig keine Angaben mehr zum Ebt der Streamingsparte zu veröffentlichen.