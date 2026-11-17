Die Walt Disney Aktie (Ticker DIS, NYSE; ISIN US2546871060) zählt auch am Dienstagmittag zu den Dow Jones Gewinnern – aber der Schwung des Vormittags ist zum Teil verpufft. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) kostet das Papier 119,76 US-Dollar, ein Plus von 0,89 Prozent. Im Handelsverlauf war die Aktie nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal bis auf 122,72 US-Dollar gestiegen, ein neues 52-Wochen-Hoch. Seitdem drückt der breite Ausverkauf an der Wall Street auch auf den Unterhaltungskonzern: Der Dow verliert rund 1,4 Prozent.
Walt Disney Aktie Dow Jones Gewinner: Vom 52-Wochen-Hoch zurück ins Mittelfeld der Gewinne – reichen 9 Milliarden Dollar Rückkäufe für den nächsten Anlauf?
Die Walt Disney Aktie bleibt im Mittagshandel am 17.11.2026 Dow Jones Gewinner, hat aber einen Teil ihres Zahlen-Sprungs abgegeben: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) notiert sie 0,89 Prozent höher bei 119,76 US-Dollar, nachdem sie zuvor mit 122,72 US-Dollar ein 52-Wochen-Hoch markiert hatte. Rekord bei den Parks, doppelter Streaming-Gewinn, 9 Milliarden Dollar Aktienrückkauf.
Dow Jones Gewinner am Mittag
Warum steigt die Walt Disney Aktie heute – und warum nicht stärker?
Der Auslöser sind die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal, das am 3. Oktober endete. Der Umsatz stieg laut Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC um 16 Prozent auf 25,9 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 59 Prozent auf 1,77 US-Dollar. Analysten hatten laut Yahoo Finance mit 1,68 US-Dollar Gewinn je Aktie und rund 25,2 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet. Dass die Aktie ihre Gewinne nicht halten kann, hat nach Einschätzung der Redaktion vor allem mit dem Umfeld zu tun: Fonds verkaufen vor dem Anthropic-Börsengang breit Aktien, und der Volatilitätsindex VIX stieg laut Yahoo Finance auf rund 26 Punkte.
Parks mit Rekord
Das Segment Experiences steigerte den operativen Gewinn im Quartal um 20 Prozent auf 2,25 Milliarden US-Dollar – ein Rekord.
Streaming verdoppelt den Gewinn
Das Streaming-Geschäft verdiente im Quartal 824 Millionen US-Dollar nach 402 Millionen im Vorjahr; die Marge lag im Gesamtjahr bei 11,5 Prozent.
Mehr Geld für Aktionäre
Die Dividende steigt auf 2,00 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027 (+33 Prozent), dazu kommen rund 9 Milliarden US-Dollar Aktienrückkäufe.
Zweistelliges Gewinnwachstum angepeilt
Für 2027 erwartet Disney ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie, bereinigt um die 53. Woche.
Ausblick 2027
Was verspricht Disney-Chef D'Amaro für das neue Geschäftsjahr?
Josh D'Amaro, seit März 2026 Konzernchef, legt die Messlatte für das Geschäftsjahr 2027 hoch. Der operative Segmentgewinn soll um rund 8 Prozent steigen, die Parks und das Entertainment-Segment jeweils im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Für das erste Quartal stellt Disney rund 5,4 Milliarden US-Dollar operativen Segmentgewinn in Aussicht, beim Sportsender ESPN aber einen Rückgang. Zugleich will der Konzern rund 26 Milliarden US-Dollar in Inhalte stecken, 9 Prozent mehr als zuvor, und rund 9 Milliarden US-Dollar investieren. Ein Kostenprogramm soll bis 2029 jährliche Einsparungen von rund 3 Milliarden US-Dollar bringen, die zum großen Teil reinvestiert werden. Der freie Cashflow soll bei rund 11 Milliarden US-Dollar liegen.
Ein Detail dürfte Analysten länger beschäftigen: Disney weist den operativen Gewinn des Streaming-Geschäfts künftig nicht mehr gesondert aus. Gerade diese Kennzahl hatte die Erholung der vergangenen zwei Jahre dokumentiert.
Einordnung im Dow
Wie schlägt sich die Walt Disney Aktie unter den Dow Jones Gewinnern?
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Am Morgen hatte Disney vorbörslich noch rund zwei Prozent zugelegt. Laut Yahoo Finance hat die Aktie auf Sicht von sechs Monaten rund 15 Prozent gewonnen – das neue 52-Wochen-Hoch bestätigt den Aufwärtstrend. Charttechnisch wird nun interessant, ob sich die Zone um 120 US-Dollar als Unterstützung behauptet.
Was sollten Anleger bei der Walt Disney Aktie jetzt beachten?
Wichtig für Dividendenanleger: Die erste Rate der erhöhten Dividende von 1,00 US-Dollar je Aktie wird am 22. Januar 2027 gezahlt, Stichtag ist der 16. Dezember 2026. Die zweite Rate folgt am 13. Juli 2027. Die Zahlen zum ersten Quartal werden im Februar erwartet.
Häufige Fragen zur Walt Disney Aktie
Warum steigt die Walt Disney Aktie heute? Disney hat im vierten Geschäftsquartal mit 1,77 US-Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie und 25,9 Milliarden US-Dollar Umsatz die Erwartungen übertroffen, die Dividende um 33 Prozent erhöht und rund 9 Milliarden US-Dollar Rückkäufe angekündigt.
Ist die Walt Disney Aktie heute Dow Jones Gewinner? Ja. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit +0,89 Prozent auf 119,76 US-Dollar auf Rang drei der Dow Jones Gewinner.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die Walt Disney Aktie gehandelt? Ticker DIS an der NYSE, ISIN US2546871060.
Wann zahlt Disney die nächste Dividende? Am 22. Januar 2027 werden 1,00 US-Dollar je Aktie gezahlt, Stichtag ist der 16. Dezember 2026.
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