Josh D'Amaro, seit März 2026 Konzernchef, legt die Messlatte für das Geschäftsjahr 2027 hoch. Der operative Segmentgewinn soll um rund 8 Prozent steigen, die Parks und das Entertainment-Segment jeweils im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Für das erste Quartal stellt Disney rund 5,4 Milliarden US-Dollar operativen Segmentgewinn in Aussicht, beim Sportsender ESPN aber einen Rückgang. Zugleich will der Konzern rund 26 Milliarden US-Dollar in Inhalte stecken, 9 Prozent mehr als zuvor, und rund 9 Milliarden US-Dollar investieren. Ein Kostenprogramm soll bis 2029 jährliche Einsparungen von rund 3 Milliarden US-Dollar bringen, die zum großen Teil reinvestiert werden. Der freie Cashflow soll bei rund 11 Milliarden US-Dollar liegen.