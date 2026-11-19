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Walt Disney Aktie: 3 Milliarden Dollar sparen – was das für Disney+ bedeutet

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 14:11 2 Min.

Wells Fargo hebt das Disney-Kursziel auf 140 USD an und erwartet, dass vor allem das Abo-Streaming von den geplanten Einsparungen profitiert.

Bild: Brian McGowan / Unsplash

Die Analysten von Wells Fargo heben in ihrer Walt Disney-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Kursziel für die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker: DIS) von 132 auf 140 USD an und bestätigen das Rating "overweight". Die Aktie habe am 18. November einen Kurssprung hingelegt: Zum US-Handelsschluss habe sie laut Kursstand von 16:03 Uhr EST bei 122,36 USD gelegen, ein Plus von 5,42 USD oder 4,63%. Am 19. November habe das Papier vorbörslich einen kleinen Teil des Gewinns abgegeben. Um 7:44 Uhr EST habe es bei 121,78 USD notiert, 0,58 USD oder 0,47% unter dem Vortagesschluss. Drei Milliarden Dollar für die nächste Wachstumsphase Für Wells Fargo sei an Disneys Sparprogramm vor allem die Verwendung des Geldes interessant. Bis zum Geschäftsjahr 2029 wolle der Konzern seine Kosten auf Jahresbasis um rund 3 Mrd. USD senken. Den Großteil der frei werdenden Mittel wolle Disney wieder investieren. Nach Einschätzung von Wells Fargo dürfte vor allem das Geschäft mit Streaming-Abonnements, kurz SVOD, davon profitieren. Für Aktionäre komme es damit auf zwei Dinge an: wie viel Disney tatsächlich einspare und welchen Ertrag der Konzern mit dem Geld erziele. Fließe ein eingesparter Dollar etwa in ein Streaming-Angebot, das neue Abonnenten gewinne oder bestehende Kunden länger binde, könne er über mehrere Jahre Erlöse bringen. Der finanzielle Erfolg des Sparprogramms hänge also auch davon ab, wie gut sich die zusätzlichen Investitionen im Abo-Geschäft auszahlen würden. Kursziel 140 USD – wie viel Potenzial bleibt nach dem Kurssprung? Wells Fargo habe das Kursziel um 8 USD oder rund 6,1% angehoben. Selbst nach dem gestrigen Kursplus von 4,63% ergebe sich vom Schlusskurs bei 122,36 USD bis zum neuen Ziel noch ein Abstand von 17,64 USD je Aktie. Das entspreche einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 14,4%. Die Analysten von Wells Fargo bestätigen in ihrer Walt Disney-Aktienanalyse das Rating "overweight" und setzen mit dem Kursziel von 140 USD auf weiteres Wachstum im Streaming-Geschäft. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – bei Disney braucht man fürs Streaming ein Abo, für diese Folge der Börsenstory reicht der Gruppenchat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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