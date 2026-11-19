Walmart steigert Gesamterlöse im dritten Quartal um 5,2 Prozent und hebt Prognose an

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 18:45 4 Min. Walmart Inc.

Die Gesamterlöse von Walmart stiegen auf 188,8 Mrd. USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD nach 0,62 USD im Vorjahresquartal.

Gesamterlöse, +5,2 % 188,8 Mrd. USD Nettoumsatz (Konzern), +5,1 % 186,8 Mrd. USD Konzernnettoergebnis, Walmart zurechenbar, -19,5 % 4,95 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Stammaktie, Walmart zurechenbar, -19,5 % 0,62 USD Walmart Inc. hat am 19. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Das Geschäftsjahr des Konzerns weicht vom Kalenderjahr ab, das Quartal endete am 31. Oktober 2026. Die Gesamterlöse stiegen gegenüber dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 5,2 Prozent auf 188,8 Mrd. USD nach 179,5 Mrd. USD. Der Nettoumsatz des Konzerns legte um 5,1 Prozent auf 186,8 Mrd. USD zu, nach 177,8 Mrd. USD. Laut Walmart minderte der Zeitpunkt der Big Billion Days von Flipkart das Nettoumsatzwachstum von Walmart International um etwa 500 Basispunkte; einen entsprechenden Vorteil erwartet das Unternehmen im vierten Quartal. Das Walmart zurechenbare Konzernnettoergebnis ging um 19,5 Prozent auf 4,95 Mrd. USD zurück, nach 6,14 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Ertragsteuern sank um 17,6 Prozent auf 6,74 Mrd. USD nach 8,19 Mrd. USD. WMT WMT — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das Walmart zurechenbare verwässerte Ergebnis je Stammaktie fiel um 19,5 Prozent auf 0,62 USD nach 0,77 USD. Nach Angaben des Unternehmens belasteten im dritten Quartal realisierte und unrealisierte Verluste aus Beteiligungen und sonstigen Investitionen das Ergebnis je Aktie netto um 0,03 USD, während im Vorjahresquartal Gewinne aus Beteiligungen und sonstigen Investitionen es netto um 0,20 USD erhöht hatten. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie, das die aktuellen Verluste ausschließt, lag bei 0,65 USD nach 0,62 USD im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis des Konzerns stieg um 16,0 Prozent auf 7,77 Mrd. USD nach 6,70 Mrd. USD. Im Vorjahresquartal hatte ein zusätzlicher nicht zahlungswirksamer aktienbasierter Vergütungsaufwand bei PhonePe das operative Ergebnis um 722 Mio. USD belastet, die Auflösung einer Rückstellung für einen Rechtsfall hatte es um 155 Mio. USD erhöht. Das bereinigte, währungsbereinigte operative Ergebnis des Konzerns wuchs um 5,5 Prozent auf 7,66 Mrd. USD nach 7,26 Mrd. USD. Im größten Segment Walmart U.S. stieg der Nettoumsatz um 3,6 Prozent auf 125,0 Mrd. USD nach 120,7 Mrd. USD. Das operative Ergebnis von Walmart U.S. erhöhte sich um 9,0 Prozent auf 6,32 Mrd. USD nach 5,80 Mrd. USD. Das Unternehmen führt den Anstieg unter anderem auf eine verbesserte Wirtschaftlichkeit im E-Commerce und auf Vorteile bei sonstigen Erträgen zurück. Walmart International steigerte den Nettoumsatz um 7,0 Prozent auf 35,9 Mrd. USD nach 33,5 Mrd. USD. Das operative Ergebnis des Segments erhöhte sich um 132,6 Prozent auf 1,63 Mrd. USD nach 700 Mio. USD im Vorjahresquartal. Bei Sam’s Club U.S. wuchs der Nettoumsatz um 10,0 Prozent auf 25,9 Mrd. USD nach 23,6 Mrd. USD, das operative Ergebnis ging dagegen um 15,8 Prozent auf 547 Mio. USD zurück, nach 650 Mio. USD. Belastet wurde es nach Angaben von Walmart durch den Wegfall von Erträgen aus nicht eingelösten Sam’s-Cash-Prämien, die im Vorjahr angefallen waren, durch eine inflationsbedingte LIFO-Belastung sowie durch die Zuordnung der gebündelten Mitgliedschaft. Für das Geschäftsjahr 2027 hat Walmart mehrere Ziele angehoben. Beim währungsbereinigten Nettoumsatzwachstum erwartet das Unternehmen nun 4,9 bis 5,2 Prozent, zuvor waren 4,0 bis 5,0 Prozent angegeben. Die Prognose für das währungsbereinigte Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses wurde auf 8,0 bis 8,6 Prozent angehoben, nach zuvor 7,0 bis 8,5 Prozent. Auch die Spanne für das bereinigte Ergebnis je Aktie wurde angehoben: Walmart rechnet nun mit 2,84 bis 2,89 USD nach zuvor 2,80 bis 2,87 USD. Bestätigt hat das Unternehmen die Prognose für die Investitionsausgaben von etwa 4,0 Prozent des Nettoumsatzes sowie die erwartete effektive Steuerquote von etwa 23,5 bis 24,5 Prozent. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 GJ 2027 Q3 GJ 2026 Veränderung Gesamterlöse 188,8 Mrd. USD 179,5 Mrd. USD +5,2 % Nettoumsatz (Konzern) 186,8 Mrd. USD 177,8 Mrd. USD +5,1 % Konzernnettoergebnis, Walmart zurechenbar 4,95 Mrd. USD 6,14 Mrd. USD -19,5 % Verwässertes Ergebnis je Stammaktie, Walmart zurechenbar 0,62 USD 0,77 USD -19,5 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 0,65 USD 0,62 USD – Operatives Ergebnis (Konzern) 7,77 Mrd. USD 6,70 Mrd. USD +16,0 % Bereinigtes operatives Ergebnis, währungsbereinigt (Konzern) 7,66 Mrd. USD 7,26 Mrd. USD +5,5 % Ergebnis vor Ertragsteuern 6,74 Mrd. USD 8,19 Mrd. USD -17,6 % Walmart U.S. Nettoumsatz 125,0 Mrd. USD 120,7 Mrd. USD +3,6 % Walmart U.S. operatives Ergebnis 6,32 Mrd. USD 5,80 Mrd. USD +9,0 % Walmart International Nettoumsatz 35,9 Mrd. USD 33,5 Mrd. USD +7,0 % Walmart International operatives Ergebnis 1,63 Mrd. USD 700 Mio. USD +132,6 % Sam’s Club U.S. Nettoumsatz 25,9 Mrd. USD 23,6 Mrd. USD +10,0 % Sam’s Club U.S. operatives Ergebnis 547 Mio. USD 650 Mio. USD -15,8 % Quelle : Walmart Inc., Mitteilung vom 19. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Walmart Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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