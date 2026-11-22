Mit einem KGV von 46,36 und einer Dividendenrendite von 0,77 Prozent wird die Walmart Aktie eher wie ein Technologiewert bewertet als wie ein klassischer Händler. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 928 Milliarden Euro. Nach den Zahlen am 19. November gab die Aktie zunächst nach, am 20. November schloss sie mit +1,52 Prozent.