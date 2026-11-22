Der größte Einzelhändler der Welt wächst weiter: 188,8 Milliarden Dollar Umsatz im dritten Quartal, ein Plus von 5,2 Prozent, und die Jahresprognose steigt zum dritten Mal. Doch die Walmart Aktie gab nach den Zahlen zeitweise nach. Diese Walmart Aktienanalyse zeigt, was hinter der Skepsis steckt.
Walmart Aktienanalyse: Rekordumsatz von 188,8 Milliarden Dollar, Prognose zum dritten Mal hoch – warum rutschte die Aktie trotzdem ab?
Walmart wächst mit E-Commerce, Werbung und Mitgliedschaften und hebt das Jahresziel erneut an. Die Walmart Aktie liegt auf zwölf Monate gut 19 Prozent im Plus, das KGV liegt bei 46. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- ISIN
- US9311421039
- WKN
- 860853
- Handelssymbol
- WMT (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- WMT (Nasdaq)
- Branche
- Einzelhandel
- Sitz
- Bentonville, Arkansas
- Tagesspanne 20.11.2026
- 127,18 $ bis 130,52 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die Zahlen
Walmart Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. Oktober 2026) um 5,2 Prozent auf 188,8 Milliarden Dollar, währungsbereinigt um 4,5 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 Dollar, nach Konsens von 0,64 Dollar. Der Konsens beim Umsatz lag bei rund 187,3 Milliarden Dollar.
E-Commerce
Der globale Online-Umsatz stieg um 17 Prozent, in den USA um 23 Prozent, getragen von Abholung und Lieferung aus Filialen.
Werbung
Das Werbegeschäft wuchs weltweit um 25 Prozent, in den USA um 37 Prozent.
Mitgliedschaften
Die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen stiegen weltweit um 17 Prozent. Walmart führte ein Bündel aus Walmart+ und Sam's Club Plus für 120 Dollar im Jahr ein.
China und Sam's Club
Walmart China steigerte den Umsatz währungsbereinigt um 28,5 Prozent, Sam's Club USA die Vergleichsflächen ohne Treibstoff um 4,9 Prozent.
Prognose Walmart 2027: bereinigtes Ergebnis je Aktie, bisherige und neue Spanne
$ je Aktie
- Untergrenze
- Obergrenze
- Prognosespanne des Managements
Untergrenze und Obergrenze der Spanne. Prognosen sind keine Ist-Zahlen.
Quelle: Walmart, Mitteilung vom 19.11.2026
Daten als Tabelle
|Prognose
|Untergrenze
|Obergrenze
|Bisher
|2,80
|2,87
|Neu
|2,84
|2,89
Auch beim Umsatz wurde angehoben: Das währungsbereinigte Wachstum soll 4,9 bis 5,2 Prozent betragen, bisher 4,0 bis 5,0 Prozent. Beim bereinigten operativen Ergebnis erwartet Walmart ein Plus von 8,0 bis 8,6 Prozent, zuvor 7,0 bis 8,5 Prozent. Das Mitgliedschaftsbündel soll laut Unternehmen das Wachstum des operativen Ergebnisses bis zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2028 dämpfen.
Bewertung
Was der Kurs von 127,95 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 46,36 und einer Dividendenrendite von 0,77 Prozent wird die Walmart Aktie eher wie ein Technologiewert bewertet als wie ein klassischer Händler. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 928 Milliarden Euro. Nach den Zahlen am 19. November gab die Aktie zunächst nach, am 20. November schloss sie mit +1,52 Prozent.
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