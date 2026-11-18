Einen Tag vor dem wichtigsten Termin des Quartals steht die Walmart Aktie (Ticker WMT, ISIN US9311421039) dort, wo sie seit Wochen steht: nahe am Rekord. Am Dienstag schloss das Papier an der Nasdaq bei rund 127,50 Dollar, ein Minus von 0,7 Prozent in einem schwachen Gesamtmarkt. Auf Tradegate kostete die Aktie heute früh um 08:02 Uhr 115,98 Euro. Am Donnerstag um 13:00 Uhr MEZ legt der größte Einzelhändler der Welt die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Diese Walmart Aktienanalyse zeigt, was der Markt erwartet, warum die Bewertung so hoch ist wie selten und was die Walmart Aktienprognose jetzt bestimmt.
Walmart Aktienanalyse: Morgen kommen die Zahlen, die Aktie kostet das 40-Fache der Gewinne – wie viel Perfektion verträgt der Billionen-Händler?
Am Donnerstag legt Walmart die Zahlen zum dritten Quartal vor, die Walmart Aktie notiert nur rund 6 Prozent unter ihrem Rekord. Home Depot und Target geben die Richtung für den US-Konsum vor. Unsere Walmart Aktienanalyse ordnet Erwartungen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Walmart Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc., Bentonville (Arkansas)
- Ticker / ISIN
- WMT / US9311421039
- Kurs Tradegate
- 115,98 Euro (+0,10 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 99,68 bis 135,16 Dollar
- Konzernchef
- John Furner (seit Februar 2026)
- Dividende
- 0,99 Dollar pro Jahr
- Nächste Zahlen
- 19. November 2026, 13:00 Uhr MEZ
Stand: 18.11.2026, US-Kurs vom 17.11.2026; Tradegate 18.11.2026, 08:02 Uhr MEZ
Hohe Messlatte
Analysten erwarten 0,64 Dollar Gewinn je Aktie und rund 186,5 Milliarden Dollar Umsatz – genau am oberen Ende der eigenen Prognose.
Teure Qualität
Mit einem erwarteten KGV von rund 40 ist die Walmart Aktie fast so teuer bewertet wie Costco.
Digitale Wachstumstreiber
Werbung, E-Commerce und Mitgliedschaften wachsen zweistellig und heben die Marge.
Schwache US-Flächenumsätze
Im zweiten Quartal stiegen die vergleichbaren US-Umsätze nur um 2,6 Prozent – das schwächste Plus seit Jahren.
Der Auslöser
Was erwartet der Markt von den Walmart-Zahlen?
Die Woche der US-Einzelhändler läuft, und Walmart bildet den Höhepunkt. Die Vorlagen der Konkurrenz sind gemischt.
Am Dienstag legte Home Depot einen Umsatzanstieg von 4,9 Prozent auf 43,4 Milliarden Dollar vor und hob die Jahresprognose an – die Aktie fiel trotzdem um 2,45 Prozent. Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober nur um 0,2 Prozent. Heute folgen Target und Lowe's. Für Walmart erwarten Analysten laut Zacks einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar (plus 3,2 Prozent) bei einem Umsatz von 186,5 Milliarden Dollar (plus 3,9 Prozent). Die vergleichbaren Umsätze in den USA ohne Treibstoff sollen um rund 2,9 Prozent zulegen. Am Optionsmarkt ist laut Admiral Markets eine Kursbewegung von etwa 6,4 Prozent in beide Richtungen eingepreist – für einen Konzern dieser Größe viel.
Es ist zudem erst die dritte Quartalsbilanz unter John Furner, der im Februar Doug McMillon an der Spitze abgelöst hat. Furner führte zuvor das US-Geschäft und steht für die Strategie, Walmart vom Discounter zur Plattform mit Werbung, Marktplatz und Abo-Modell auszubauen. Genau diese Strategie würdigte am Montag ein neues Analystenhaus, das die Coverage aufnahm: Walmart wandle sich von einem auf Größe und Niedrigpreise ausgerichteten Händler zu einer Omnichannel-Plattform mit höheren Renditen.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Walmart sein Geld? Discounter, Plattform, Werbevermarkter
Walmart betreibt weltweit rund 10.000 Märkte, den Großhändler Sam's Club und ein schnell wachsendes Online-Geschäft. Im Geschäftsjahr 2026 (bis Ende Januar) setzte der Konzern 713,2 Milliarden Dollar um. Das Kerngeschäft – Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zu niedrigen Preisen – bringt geringe Margen, aber enorme Kundenfrequenz. Auf dieser Frequenz baut Walmart neue, margenstarke Geschäfte auf: Die Werbesparte Walmart Connect setzte im Vorjahr knapp 6,4 Milliarden Dollar um, ein Plus von 46 Prozent, auch dank der Übernahme des TV-Herstellers VIZIO. Dazu kommen Mitgliedsbeiträge aus Walmart+ und Sam's Club sowie Gebühren des Online-Marktplatzes.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Walmart-Zahlen und wie teuer ist die Walmart Aktie?
Im zweiten Quartal steigerte Walmart den Umsatz um 5,9 Prozent auf 187,9 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn kletterte um fast 29 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 0,81 Dollar nach 0,68 Dollar im Vorjahr. Das Online-Geschäft wuchs weltweit um 23 Prozent, die Werbeerlöse um 38 Prozent, die Mitgliedsbeiträge um 17 Prozent. Ein Schönheitsfehler blieb: Die vergleichbaren US-Umsätze legten nur um 2,6 Prozent zu, erwartet waren rund 3,7 Prozent. Für das Gesamtjahr hob Walmart die Prognose an und rechnet nun mit 4 bis 5 Prozent Umsatzwachstum und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,80 bis 2,87 Dollar. Für das dritte Quartal stellte der Konzern 0,62 bis 0,64 Dollar in Aussicht.
|Kennzahl
|Q2 GJ2027 (Ist)
|Q3 GJ2027 (Prognose Walmart)
|Q3 GJ2027 (Konsens)
|Umsatzwachstum
|+5,9 %
|+3,0 bis +3,75 %
|+3,9 %
|Umsatz
|187,9 Mrd. $
|–
|186,5 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,81 $
|0,62 bis 0,64 $
|0,64 $
|Vergleichbarer US-Umsatz
|+2,6 %
|–
|rund +2,9 %
|E-Commerce weltweit
|+23 %
|–
|–
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Bereinigt = ohne Sondereffekte laut Unternehmen. Konsens laut Zacks vom 13.11.2026.
Quelle: Walmart; pulse2; chainstoreage; Zacks
Die Bewertung ist der Knackpunkt jeder Walmart Aktienanalyse. Laut Zacks liegt das erwartete KGV bei rund 40, der Zehnjahreshöchstwert von gut 45 wurde im Februar erreicht. Damit ist der Discounter beinahe so teuer wie Costco (rund 46) und deutlich teurer als Amazon (rund 27) oder der direkte Konkurrent Target (rund 17). Die Dividende von 0,99 Dollar je Aktie entspricht nur rund 0,8 Prozent Rendite. Anleger bezahlen also vor allem für Verlässlichkeit und für die Hoffnung, dass Werbung und Plattformgeschäft die Margen dauerhaft heben.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Stand
|Walmart
|rund 40
|13.11.2026
|Costco
|rund 46
|10.11.2026
|Amazon
|rund 27
|13.11.2026
|Target
|rund 17
|17.11.2026
Erwartetes KGV auf Basis der Gewinnschätzungen der kommenden zwölf Monate; Daten verschiedener Stichtage zwischen 10. und 17. November 2026.
Quelle: Zacks; Motley Fool; StockAnalysis
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Walmart Aktienprognose?
Die Analysten sind fast geschlossen optimistisch. Laut Koyfin raten 38 von 43 Analysten zum Kauf, vier zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 128,70 Dollar allerdings nur knapp über dem aktuellen Kurs, StockAnalysis errechnet 130,40 Dollar. Die Spanne reicht von 81 bis 155 Dollar. In den vergangenen Tagen haben mehrere Häuser ihre Kursziele vor den Zahlen angehoben. Das zeigt: Viel Zuversicht ist bereits im Kurs. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Walmart Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch ist die Walmart Aktie im Aufwärtstrend. Sie notiert laut TipRanks über der 50-Tage- und der 200-Tage-Linie und rund 6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 135,16 Dollar. Eine erste Unterstützung sehen Pivot-Berechnungen bei rund 125 Dollar. Wichtig ist der Zahlentag: Bei einer Bewegung im Rahmen der eingepreisten rund 6 Prozent könnte die Aktie entweder das Rekordhoch angreifen oder in Richtung der gleitenden Durchschnitte zurückfallen. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Walmart Aktie?
Die Szenarien
Walmart Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Walmart Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Beat and Raise
Walmart übertrifft die Erwartungen, die US-Flächenumsätze ziehen an und der Konzern hebt die Jahresprognose erneut. Dann rückt das Rekordhoch bei 135,16 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Solide, aber eingepreist
Die Zahlen treffen die Erwartungen, die Prognose bleibt. Wegen der hohen Bewertung könnte die Aktie trotzdem seitwärts laufen oder leicht nachgeben – ähnlich wie Home Depot am Dienstag.
Szenario 3: Konsumdelle
Schwache Flächenumsätze oder ein vorsichtiger Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft treffen auf die hohe Bewertung. Dann wären Rücksetzer in Richtung der Unterstützung um 125 Dollar und darunter denkbar.
Termine
Was Anleger bei der Walmart Aktie jetzt beobachten sollten
Neben Umsatz und Gewinn werden die vergleichbaren US-Umsätze, die Entwicklung von Werbung und E-Commerce sowie der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft im Fokus stehen. Auch Aussagen zu Zöllen und Preisen dürften die Reaktion der Walmart Aktie prägen.
Häufige Fragen zur Walmart Aktienanalyse
Wann legt Walmart die Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 19. November 2026, um 6:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr MEZ). Die Telefonkonferenz beginnt eine Stunde später.
Was erwarten Analysten von Walmart?
Laut Zacks einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar und einen Umsatz von rund 186,5 Milliarden Dollar.
Ist die Walmart Aktie teuer?
Mit einem erwarteten KGV von rund 40 laut Zacks ist sie für einen Händler hoch bewertet – nur Costco ist noch teurer.
Was sagen Analysten zur Walmart Aktienprognose?
38 von 43 Analysten raten laut Koyfin zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 128,70 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist die Dividende der Walmart Aktie?
Walmart zahlt 0,99 Dollar je Aktie im Jahr, das entspricht rund 0,8 Prozent Rendite. Der nächste Ex-Tag ist der 11. Dezember.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.