Einen Tag vor dem wichtigsten Termin des Quartals steht die Walmart Aktie (Ticker WMT, ISIN US9311421039) dort, wo sie seit Wochen steht: nahe am Rekord. Am Dienstag schloss das Papier an der Nasdaq bei rund 127,50 Dollar, ein Minus von 0,7 Prozent in einem schwachen Gesamtmarkt. Auf Tradegate kostete die Aktie heute früh um 08:02 Uhr 115,98 Euro. Am Donnerstag um 13:00 Uhr MEZ legt der größte Einzelhändler der Welt die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Diese Walmart Aktienanalyse zeigt, was der Markt erwartet, warum die Bewertung so hoch ist wie selten und was die Walmart Aktienprognose jetzt bestimmt.