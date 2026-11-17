Die Messlatte ist klar gesteckt. Im Schnitt rechnen Analysten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar – das obere Ende der eigenen Spanne von 0,62 bis 0,64 Dollar. Beim Umsatz liegen die Schätzungen je nach Datendienst zwischen 186,5 und 187,3 Mrd. Dollar. Für das US-Geschäft erwarten die Experten ein flächenbereinigtes Plus von rund 2,8 bis 2,9 %, ohne Kraftstoff.

Ein Sondereffekt drückt das Wachstum: Die große Rabattaktion „Big Billion Days“ der indischen Tochter Flipkart rutscht ins vierte Quartal. Allein das kostet laut Walmart mehr als einen Prozentpunkt Umsatzwachstum im dritten Quartal. Für das gesamte Geschäftsjahr stellt der Konzern ein Umsatzplus von 4 bis 5 % zu konstanten Wechselkursen und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,80 bis 2,87 Dollar in Aussicht.