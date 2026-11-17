Wenn Amerikas Verbraucher husten, hört man es zuerst in den Gängen von Walmart. Genau deshalb blickt die Wall Street in dieser Woche gebannt nach Bentonville. Am Donnerstag legt der größte Einzelhändler der Welt seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor – und die Walmart-Aktie (Nasdaq: WMT, ISIN US9311421039) geht mit Rückenwind ins Rennen. Sie schloss am Montag bei 128,09 Dollar und damit nur rund 5 % unter ihrem Rekordhoch von 135,16 Dollar aus dem Mai. Frische Unterstützung kommt von Stifel: Analyst Michael Montani nimmt die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 145 Dollar in die Bewertung auf.
Walmart-Aktie: Zwei Tage vor den Zahlen – hält der Billionen-Händler das Tempo?
Die Walmart-Aktie notiert nur rund 5 % unter dem Rekord, Stifel stuft mit „Buy“ und 145 Dollar ein. Am Donnerstag folgen die Quartalszahlen – erwartet werden 0,64 Dollar je Aktie.
Steckbrief
- Unternehmen
- Walmart Inc.
- Ticker
- WMT (Nasdaq)
- ISIN
- US9311421039
- Schlusskurs
- 128,09 $
- Rekordhoch
- 135,16 $ (19.05.2026)
- Börsenwert
- rund 1 Bio. $
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 16.11.2026
Der Konsum-Test
Was erwarten Analysten von den Walmart-Quartalszahlen – und wann kommen sie?
Walmart berichtet am Donnerstag, 19. November, vor US-Börsenstart. Die Telefonkonferenz beginnt um 8 Uhr Ortszeit New York, also um 14 Uhr deutscher Zeit.
Die Messlatte ist klar gesteckt. Im Schnitt rechnen Analysten mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar – das obere Ende der eigenen Spanne von 0,62 bis 0,64 Dollar. Beim Umsatz liegen die Schätzungen je nach Datendienst zwischen 186,5 und 187,3 Mrd. Dollar. Für das US-Geschäft erwarten die Experten ein flächenbereinigtes Plus von rund 2,8 bis 2,9 %, ohne Kraftstoff.
Ein Sondereffekt drückt das Wachstum: Die große Rabattaktion „Big Billion Days“ der indischen Tochter Flipkart rutscht ins vierte Quartal. Allein das kostet laut Walmart mehr als einen Prozentpunkt Umsatzwachstum im dritten Quartal. Für das gesamte Geschäftsjahr stellt der Konzern ein Umsatzplus von 4 bis 5 % zu konstanten Wechselkursen und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,80 bis 2,87 Dollar in Aussicht.
Die Lehre aus dem August
Warum ist die Walmart-Aktie im Sommer um 10 % eingebrochen?
Wie empfindlich die Börse reagiert, zeigte der vergangene Zahlentag. Am 20. August fiel die Walmart-Aktie um rund 10 % – der stärkste Tagesverlust seit Mai 2022. Dabei waren die Zahlen auf den ersten Blick gut: Der Umsatz stieg um 5,9 % auf 187,9 Mrd. Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 0,81 Dollar die Erwartung von 0,74 Dollar. Doch das flächenbereinigte US-Wachstum fiel mit 2,6 % so schwach aus wie seit sechs Jahren nicht mehr.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|187,9 Mrd. $
|+5,9 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|0,81 $
|Erwartung: 0,74 $
|Flächenbereinigter Umsatz Walmart US
|–
|+2,6 %
|Globaler Onlinehandel
|–
|+23 %
|Globales Werbegeschäft
|–
|+38 %
|Mitgliedsbeiträge
|–
|+17 %
Quelle: Pulse2, Hudson Labs, Finviz
Die Tabelle zeigt, wo die eigentliche Geschichte spielt. Walmart verdient zunehmend an margenstarken Zusatzgeschäften: Werbung auf den eigenen Plattformen, Mitgliedschaften und ein wachsender Marktplatz für Fremdhändler. Diese Bereiche wachsen deutlich schneller als der klassische Handel – und sie sind der Kern der Kaufargumente, mit denen Analysten die hohe Bewertung rechtfertigen.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Walmart-Aktie?
Stifel-Analyst Montani begründet seine Einstufung mit dem Wandel vom reinen Discounter zur Plattform, die online und offline verbindet und dadurch höhere Margen und Kapitalrenditen erzielen soll. Sein Ziel von 145 Dollar entspricht dem 44-Fachen seiner Gewinnschätzung für 2027 von 3,30 Dollar je Aktie. Als Risiken nennt er schwächere Verbraucher, Preiskämpfe und hohe Erwartungen.
Andere Häuser liegen ähnlich: JPMorgan und TD Cowen sehen 145 Dollar, UBS 149 Dollar, die Bank of America hob ihr Ziel am 11. November auf 139 Dollar (Kaufen). Mizuho nennt 135 Dollar, BMO 136 Dollar. Nach Koyfin-Daten raten 38 von 43 Analysten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel von 128,70 Dollar liegt allerdings fast genau auf dem aktuellen Kurs. Alle Ziele sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Die Bewertung ist der Knackpunkt. Auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate kostet die Walmart-Aktie laut Zacks rund das 40-Fache – im Februar waren es mit gut 45 sogar mehr als je zuvor in zehn Jahren. Für einen Einzelhändler ist das ein Preis, wie ihn sonst Technologiewerte aufrufen.
Das Umfeld
Wie stark ist der US-Verbraucher vor dem Weihnachtsgeschäft?
Das Umfeld ist durchwachsen. Die heute veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 % zum Vormonat und damit wie erwartet; der September wurde auf +0,8 % nach oben revidiert. Ohne Tankstellen blieb allerdings nur ein Plus von 0,1 %. Die Nachrichtenagentur AP sprach von Verbrauchern, die wegen hoher Preise vorsichtiger einkaufen.
Für Walmart ist das ein zweischneidiges Signal. Wer sparen muss, wechselt oft zum Discounter – das stützt den Marktanteil. Gleichzeitig investiert Konzernchef John Furner, der Doug McMillon an der Spitze abgelöst hat, kräftig in niedrigere Preise. Rückerstattete Zölle von fast 2,9 Mrd. Dollar flossen im Sommer überwiegend in mehr als 11.000 Preissenkungen.
Rückenwind: Werbung und Mitgliedschaften
Das Werbegeschäft wuchs zuletzt um 38 %, die Mitgliedsbeiträge um 17 % – beides margenstark.
Rückenwind: Onlinehandel
Der globale Onlinehandel legte um 23 % zu; Drohnenlieferungen mit Zipline werden an 300 weiteren Standorten ausgebaut.
Rückenwind: Marktanteile
In einem preisbewussten Konsumumfeld profitiert der günstigste Anbieter am ehesten.
Welche Termine sind für Walmart und den Handel jetzt wichtig?
Die Woche ist ein Großtest für den US-Handel. Heute hat Home Depot vorgelegt, am Mittwoch folgen Target, Lowe's und TJX vor Börsenstart. Walmart berichtet am Donnerstag vor der Eröffnung, am Abend folgt Ross Stores. Am 24. November meldet Best Buy.
Häufige Fragen zur Walmart-Aktie
Wann legt Walmart die Quartalszahlen vor?
Am Donnerstag, 19. November 2026, vor US-Börsenstart. Die Telefonkonferenz beginnt um 14 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,64 Dollar und einen Umsatz von rund 187 Mrd. Dollar.
Welches Kursziel nennt Stifel?
145 Dollar bei einer Einstufung mit „Buy“. Der Durchschnitt aller Analysten liegt laut Koyfin bei 128,70 Dollar.
Wie weit ist die Walmart-Aktie vom Rekord entfernt?
Mit 128,09 Dollar zum Montagsschluss rund 5 % unter dem Rekordhoch von 135,16 Dollar vom 19. Mai 2026.
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