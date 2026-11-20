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Walmart Aktie: Werbung und Mitgliedschaften treiben die Marge - Kursziel steigt - Kaufempfehlung

aktiencheck.de Redaktion 20.11.2026, 11:58 1 Min. Truist

Günstigster Anbieter, immer schneller bei der Lieferung und zunehmend profitabler: Truist sieht bei Walmart gleich mehrere Wachstumstreiber und hebt das Kursziel um rund 18% an. Warum die Experten die Aktie trotz hoher Bewertung weiter kaufen würden.

Bild: Marques Thomas / Unsplash

Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, rät die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, FSE: WMT, NASDAQ: WMT) weiterhin zu kaufen und erhöht sein Kursziel von 114 auf 134 USD. Truist sei der Ansicht, dass sich die Trends bei Walmart im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal insgesamt verbessert hätten. Als Kostenführer im Einzelhandel und mit seinen wachsenden Fähigkeiten im Bereich Liefergeschwindigkeit sei Walmart gut positioniert, um weiter Marktanteile im Einzelhandel zu gewinnen. Gleichzeitig würden schneller wachsende Erlösquellen mit höheren Margen wie Werbung, Marketplace und Mitgliedschaften für eine weitere Margenausweitung sorgen, argumentiere Truist. Die Walmart-Aktie verdiene eine Premium-Bewertung, so das Analysehaus, das zudem betone, weiterhin Käufer zu sein. zuvor: 114 USD ⬆️ Ziel 134 USD ↔️ buy zuvor: buy ↔️ buy 19.11.2026 🏛️ Truist Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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