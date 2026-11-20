Scot Ciccarelli, Analyst von Truist, rät die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, FSE: WMT, NASDAQ: WMT) weiterhin zu kaufen und erhöht sein Kursziel von 114 auf 134 USD.
Walmart Aktie: Werbung und Mitgliedschaften treiben die Marge - Kursziel steigt - Kaufempfehlung
Günstigster Anbieter, immer schneller bei der Lieferung und zunehmend profitabler: Truist sieht bei Walmart gleich mehrere Wachstumstreiber und hebt das Kursziel um rund 18% an. Warum die Experten die Aktie trotz hoher Bewertung weiter kaufen würden.
Truist sei der Ansicht, dass sich die Trends bei Walmart im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal insgesamt verbessert hätten. Als Kostenführer im Einzelhandel und mit seinen wachsenden Fähigkeiten im Bereich Liefergeschwindigkeit sei Walmart gut positioniert, um weiter Marktanteile im Einzelhandel zu gewinnen. Gleichzeitig würden schneller wachsende Erlösquellen mit höheren Margen wie Werbung, Marketplace und Mitgliedschaften für eine weitere Margenausweitung sorgen, argumentiere Truist. Die Walmart-Aktie verdiene eine Premium-Bewertung, so das Analysehaus, das zudem betone, weiterhin Käufer zu sein.
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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